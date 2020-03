El presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa no descartó la declaración de una cuarentena obligatoria para todo el territorio nacional. "La decisión del gobierno es tomar las medidas que sean necesarias para que la curva de casos en la Argentina no crezca, y todas las medidas que la autoridad sanitaria considere hacia adelante que se deben tomar para garantizar el cumplimento del aislamiento deben ser tomadas", aseguró.

Y ahondó: "Si tenemos que profundizar el aislamiento para garantizar que no se expanda el virus, lo vamos a hacer. El éxito del gobierno pasa por evitar los contagios y el éxito de los argentinos pasa por evitar los contagios". Además deslizó que esa posibilidad será analizada junto a gobernadores,

Acompañado por opositores, Mario Negri y Luis Naidenoff (Ucr), Cristian Ritondo y Álvaro González (Pro), Eduardo Bali Bucca (Federal), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Massa encabezó junto al presidente Alberto Fernández una reunión en la Casa de Gobierno. Por el oficialismo asistieron Máximos Kirchner, Jorge Taiana y Cristina Álvarez Rodríguez. También el bloque del FIT, con Nicolás del Caño.

En ese marco, Massa aseguró que se busca "transmitir que en esta pelea no hay grieta, gobierno y oposición estamos y vamos a estar juntos en los próximos meses para buscar los mejores resultados"

Además adelantó que cada 15 días gobierno y oposición, van a articular el análisis y seguimiento de la evolución de la evaluación de las políticas públicas.

Entre otros planteos al gobierno, Ritondo recordó que la mayoría de los casos están en el conurbano y pidió que se garantice el financiamiento de la Red Amba para dar respuesta. También precisiones sobre cómo se volverán los argentinos en el exterior y la lllegada de reactivos para los laboratorios del interior así descentralizar el Instituto Malbrán. En tanto que Bucca directamente solicitó la cuarentena obligatoria a nivel nacional.

"No queremos elegir una vía que sea obstáculo. Coronavirus no es iedológico, no es política, es qué tipo de sociedad queremos salvar", dijo el cordobés Negri. Y remató: "Unificamos las decisiones el presidente es el comandante de esta batalla porque asó lo decidió el país".