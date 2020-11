Tras el trágico fallecimiento del empresario y banquero Jorge Brito en un accidente con su helicóptero en la provincia de Salta, dirigentes y funcionarios manifestaron su pesar.

El presidente Alberto Fernández aseguró que "con enorme pesar he recibido la noticia del fallecimiento de Jorge Brito. Supo forjar uno de los principales bancos privados de Argentina. Con su partida, perdimos a un empresario con quien discutir constructivamente mirando al futuro. Mi afecto y abrazo a su familia y amigos".

En tanto que Sergio Massa, el presidente de la cámara de Diputados, muy vinculado a Brito sostuvo: "La vida te arranca las personas que querés mucho de la manera más extraña e inesperada. Gran banquero. Gran empresario. Gran argentino. Gran familiero. Y amigo leal hasta lo inexplicable. Chau amigo, te quiero mucho".

Su pareja Malena Galmarini, titular de Aysa, escribió: "Dicen que eras un gran banquero. Un gran empresario. Pero sólo conocen -y reconocen- lo menos importante. Fuiste un hacedor. Diste todo por tu patria. Aunque más importante todavía: fuiste una extraordinaria persona. Familiero y amiguero hasta lo impensable No me quiero despedir. No quiero que sea cierto!!!

Quiero que sigas con nosotros como cada día. Como cuando estabas de acuerdo y cuando no.

Cuidándonos. Atento. Acompañando, empujando y también retándonos cada tanto".

Y continuó: "Quién me va a llamar para saber en qué anda? Quién va a llamar preocupado por el camino a seguir? Fuiste más que un amigo. Eras una especie de ángel de la guarda. El vacío que nos deja tu partida... No dicen toda la verdad. Te reduce a lo que “menos” eras... Fuiste y sos una persona extraordinaria, mágica. Te voy a extrañar tanto...! PD: nos quedó por recorrer esa obra. La voy terminar en tu nombre!".

También se manifestaron el diputado del PRO, Cristian Ritondo, el exintendente de Tejedor y expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli y el secretario de relaciones parlamentarias, Institucionales y con la Sociedad Civil de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Fernando "Chino" Navarro.

Estoy muy conmocionado por la noticia del fallecimiento de Jorge Brito padre. Mis condolencias a sus familiares y amigos. — Cristian Ritondo (@cristianritondo) November 20, 2020

Estuve reunido con Jorge Brito hace pocas semanas. Coincidimos en que la Argentina requiere para reconstruirse desde el trabajo y la producción, un gran acuerdo político, económico y social. Su fallecimiento es una pérdida muy lamentable.

Mis respetos a su familia y amigos. — Chino Navarro (@chino_navarrook) November 21, 2020

?? Con profundo pesar recibí la noticia del fallecimiento de Jorge Brito, un emprendedor, empresario comprometido con el desarrollo de nuestro país y de una calidez humana que lo destacaba.

Mis condolencias a su familia y amigos. — Daniel Scioli ???? (@danielscioli) November 21, 2020