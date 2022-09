El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, encabezará mañana "un gran acto de reconocimiento" al papa Francisco en la catedral de la capital bonaerense, al que invitó "a todos y todas, sin distinciones partidarias, religiosas o ideológicas".

"Después de casi diez años de la elección de Francisco, en esta región todavía le debemos un sentido homenaje. No hemos tenido un acto público importante de cercanía y reconocimiento", planteó el sacerdote en un comunicado.

El encuentro se llevará a cabo desde las 17.15 en la catedral, ubicada en las calles 14 entre 51 y 53, y -según confirmó el arzobispo- asistirán el gobernador Axel Kicillof; y los intendentes Julio Garro (La Plata), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso) y Gonzalo Peluso (Magdalena); así como personalidades de diferentes religiones, referentes culturales, sindicales, de organizaciones sociales y empresarios.

"Más allá de las diferencias que podamos tener con Francisco en algunos temas, en Argentina no podemos dejar de reconocer una cosa: que uno de los nuestros se ha convertido en un ícono universal, en una persona a la cual el mundo presta atención, en una figura significativa como pocas", indicó el arzobispo.

En ese marco, destacó que ello "no vale sólo para los católicos, sino también para todos quienes se sienten sostenidos por su mensaje y su ejemplo de entrega" y agregó: "Aquí, en nuestra región todavía le debíamos este acto de reconocimiento, y aunque tengamos distintas visiones, no podemos ignorar que su mensaje social nos interpela a todos, nos invita a hacernos preguntas, nos convoca a no olvidar la enorme dignidad que tiene cada persona humana".

En declaraciones formuladas a 221 Radio, Fernández expuso que la idea de convocar a un acto en homenaje al Papa surgió tras visitarlo en Roma en mayo pasado: "Francisco está muy bien de salud y muy lúcido, pero tiene su edad. Y pensé: 'jamás se le hizo acto de reconocimiento acá en La Plata'". "Pedimos que venga a Argentina pero jamás le hicimos un acto de afecto. El Papa no puede morirse sin antes tener un reconocimiento en vida en su país", concluyó.