El juez federal Juan Manuel Culotta ordenó un procedimiento para obtener las imágenes de las cámaras de seguridad de la Quinta "Los Abrojos", en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas, propiedad del expresidente Mauricio Macri para verificar si violó la cuarentena.

Es luego de la reunión de hace unos días junto a tres intendentes (Martín Yeza, de Pinamar, Ezequiel Galli, de Olavarría, y Francisco Ratto, de San Antonio de Areco) y mientras cumplía una cuarentena tras haber viajado a Europa.

"Hace una semana nos reunimos con el ex presidente para conversar sobre muchas cosas que nos preocupan de Argentina. El Domingo publicó una carta, preocupado por el avance del autoritarismo, cuál fue la respuesta? Le allanaron la casa para intimidarlo/nos a todos", denunció Yeza.

El jefe comunal de Pinamar dijo que "es muy preocupante todo" y recordó que "el presidente se junta a comer asado, dice que no hay cuarentena, pero la justicia le allana la casa al ex presidente por juntarse a charlar, mientras tanto ayer en el senado corrieron a 3 jueces que investigaban causas de corrupción". Y agregó: "Somos muchos los argentinos que no vamos a permitir el avance del autoritarismo en Argentina. Allanarle la casa al ex presidente Mauricio Macri por juntarse a conversar, basado en un decreto nacional, no es GRIETA, ES AUTORITARISMO".

Hace una semana nos reunimos con el ex presidente @mauriciomacri para conversar sobre muchas cosas que nos preocupan de Argentina. El Domingo publicó una carta, preocupado por el avance del autoritarismo, cuál fue la respuesta? Le allanaron la casa para intimidarlo/nos a todos. — Martín Yeza (@martinyeza) September 17, 2020

Somos muchos los argentinos que no vamos a permitir el avance del autoritarismo en Argentina. Allanarle la casa al ex presidente @mauriciomacri por juntarse a conversar, basado en un decreto nacional, no es GRIETA, ES AUTORITARISMO. — Martín Yeza (@martinyeza) September 17, 2020

En tanto que el intendente local Leonardo Nardini (Frente de Todos) negó que sea su comuna quien haya impulsado la denuncia. Así respondió a una acusación del jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, quien lo calificó de "información errónea".

Diputado, me parece que está mal informado. No se deje guiar por información errónea. https://t.co/e5AdhRn7AS — Leo Nardini (@Nardini_Leo) September 17, 2020

Asimismo más legisladores se expresaron en contra de lo ocurrido en "Los Abrojos". El bloque PRO habló de "desmesura autoritaria del gobierno kirchnerista".

En tanto que Cristian Ritondo, jefe del bloque amarillo, dijo que "la oposición no cuenta con los privilegios de Alberto Fernández, que admite violar la cuarentena y no tiene consecuencias".

Desde @prodiputados repudiamos la desmesura autoritaria del gobierno kirchnerista. Nuestra solidaridad con el expresidente @mauriciomacri ante este ataque inaudito. pic.twitter.com/4ry2xgWtO4 — Pablo Torello (@Pablo_Torello) September 17, 2020

Repudiamos la desmesura autoritaria del gobierno kirchnerista: El allanamiento realizado hoy en el domicilio del expresidente @mauriciomacri forma parte de un ataque inaudito contra la oposición democrática. — Graciela Ocaña (@gracielaocana) September 17, 2020

Espían a @mauriciomacri Al allanar la quinta donde vive se llevaron las cámaras de vigilancia Repudiable. Violan las libertades básicas — Diput.Alberto Asseff (@DiputadoAsseff) September 17, 2020

Allanamientos para unos, risas para otros. Lamentablemente la oposición no cuenta con los privilegios de @alferdez, que admite violar la cuarentena y no tiene consecuencias. pic.twitter.com/VdGL4nBLSD — Cristian Ritondo (@cristianritondo) September 17, 2020

Cabe recordar que tras el encuentro, el intendente de Olavarría justificó la reunión en que Macri se había sometido a un hisopado antes y que dio negativo para Covid-19 y que "permanentemente" tiene en su función de jefe comunal.