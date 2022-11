Desde el Estadio Único de La Plata, y ante una multitud, Cristina Fernández de Kirchner dio un fuerte discurso con frases que dieron qué hablar.

¿Qué dijeron desde la oposición en el Día de la Militancia Peronista?

¿Ahora dicen que son la fuerza de la esperanza? No me hagan reír. Nosotros somos la fuerza del cambio y para ellos su única esperanza es no ir presos. pic.twitter.com/1lzOJ5mODV

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) November 18, 2022