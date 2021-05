Tras conocerse la noticia, desde Pfizer negaron de inmediato los dichos, pero la reacción del arco político no tardó en llegar, incluyendo la de Alberto Fernández que anticipó que iniciará una causa penal y expresó: “Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento”.

El intendente de Merlo Gustavo Menéndez se sumó y criticó: “Cuanta capacidad que algunos tienen de anteponer miserables intereses a las necesidades de todos los Argentinos. En vez de intentar con irresponsabilidad infinita generar desestabilización inventando delitos que solo existen en su imaginación debería utilizar su tiempo en ayudar”.

También lo hizo el jefe comunal de Hurlingham que destacó: “Más vacunas llegan al país y más se desesperan por mentir y mentir los que no hicieron absolutamente NADA en esta pandemia para ayudar a los argentinos y argentinas. Dañino, penoso y patético lo de la presidenta de la oposición. Fiel a su estilo, toda una línea de conducta”.

Más vacunas llegan al país y más se desesperan por mentir y mentir los que no hicieron absolutamente NADA en esta pandemia para ayudar a los argentinos y argentinas. Dañino, penoso y patético lo de la presidenta de la oposición. Fiel a su estilo, toda una línea de conducta. https://t.co/lN1SPxPm8F — Juan Zabaleta (@JuanZabaletaOK) May 24, 2021

La diputada Marisol Merquel apuntó directo conta la presidenta del Pro y criticó: “La oposición decidió que Patricia Bullrich sea su principal vocera. Una dirigente que miente, que incita a la rebelión, a no respetar nada. Lo único que les importa son las elecciones y hacer daño”.

Por su parte, Patricia Bullrich se ocupó de replicar aquellas voces que daban palabras de apoyo hacia su persona como Fernando Iglesias quien se dirigió al presidente: “En vez de hacerse la dama ofendida, el Presidente tiene que explicar po qué rechazaron 13 millones de vacunas y más de 70.000 argentinos murieron sin vacunarse”.

En vez de hacerse la dama ofendida, el Presidente @alferdez tiene que explicar porqué rechazaron 13 millones de vacunas y más de 70.000 argentinos murieron sin vacunarse. https://t.co/zr9YDlCdLJ — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) May 24, 2021

La senadora Lorena Petrovich se sumó a la polémica y acusó a Fernández: “El presidente opta por denunciar a antes que explicar los 74 mil argentinos muertos. Cierra el dibujo del régimen. Cree que nos persigue. Se equivoca. Nos da mas fuerza”

Fue Pablo Torello quien no dudó y aseguró que el gobierno está alborotado porque “Pato Bullrich le cantó la verdad a Alberto Fernández”. “Investiguen porque no se firmó el contrato con Pfizer que priva a 14 millones de argentinos de su vacuna. Y no maten al mensajero.O van a cubrir a sus funcionarios ? Se pide que cumplan con su función”, completó.