Dirigentes peronistas que conforman el Frente de Todos participaron de un plenario de debate organizado por el Partido Justicialista (PJ) de Mendoza, donde participaron varios funcionarios de la provincia de Buenos Aires, entre ellos el gobernador Axel Kicillof.

Ante cientos de militantes que colmaron el auditorio Ángel Bustelo, Kicillof disertó en forma virtual sobre las tres banderas del justicialismo “independencia económica, soberanía política y justicia social”.

”Con la pandemia, si bien el mundo de 1945 cambió muchísimo, la soberanía política y la independencia económica vuelve a aparecer con la importancia del concepto de producción local. Por eso, el concepto de independencia económica está más vigente que nunca, aunque hay que tener en cuenta siempre la integración con otros países del subcontinente”, dijo, según publicó el diario Los Andes.

Con la participación presencial de los ministros Eduardo de Pedro (Interior); la senadora Juliana Di Tullio, el gobernador Sergio Uñac (San Juan) y el ex gobernador Juan Manuel Urtubey (Salta); el plenario fue convocado por la senadora y titular del PJ mendocino, Anabel Fernández Sagasti. En forma virtual estuvieron además del mandatario Kicillof, el presidente de la Cámara de Diputados, y Sergio Massa, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

Al exponer en forma virtual, Katopodis expresó: “No se nos está permitido quebrar ni descuidar la unidad del Frente. El ‘albertismo’ y el ‘cristinismo’ son terminologías que imponen los medios de comunicación, pero nosotros somos peronistas en esencia y en acción. Nuestro compromiso es cumplir con cada ciudadano y resolverles los problemas”.

Hacia el final del encuentro, De Pedro -uno de los oradores más aplaudidos en el recinto- dijo que “todavía somos un país unitario y el desafío del peronismo es construir una Argentina federal” y añadió: “El federalismo es real si hay trabajo genuino privado que dignifique a la familia argentina, sino seguiremos siendo un gran puerto”.

A través de la plataforma Zoom, Massa aseguró que “con el desafío de distribuir el ingreso, con la responsabilidad de apostar a la educación pública y con la tarea de industrializar el país de manera federal, debemos tener la capacidad de debatir entre nosotros, pero mostrando a los argentinos que firmamos un contrato de esperanza en 2019 y en el 2023 lo vamos a consolidar”.

”Debemos tener la capacidad de debatir, pero entendiendo que el debate debe ser con altura y puertas adentro porque hoy tenemos la responsabilidad de gobernar y eso nos pone en la obligación de cumplir con el contrato electoral que hicimos en el 2019, aunque hoy ya es otro mundo”, destacó el titular de Diputados.

Por su parte, la senadora Di Tullio, expresó: “No tengo ni una sola duda de que el 2023 es nuestro. Por más que un día me levante pensando qué mal que hicimos esto, no tengo dudas. Que se olviden, no nos vamos a ningún lado”.