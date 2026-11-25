El Gobierno bonaerense oficializó el horario de verano para las entidades bancarias que funcionan en 108 municipios de la provincia. La modificación comenzará a aplicarse el próximo lunes 30 de noviembre y se mantendrá hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive.

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La medida quedó establecida mediante el Decreto 2298/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense y firmado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. La normativa puede consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la disposición, durante ese período las entidades bancarias atenderán al público de lunes a viernes de 8.00 a 13.00. En tanto, la jornada laboral del personal será de 7.45 a 15.15. En los municipios que no están incluidos en el anexo continuará vigente el horario habitual de 10.00 a 15.00.

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Según los considerandos del decreto, la modificación responde a un pedido de la Asociación Bancaria para implementar nuevamente el esquema de verano. El Gobierno provincial fundamentó la decisión en la necesidad de facilitar el funcionamiento de la actividad financiera y el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante los meses de temperaturas más elevadas.

¿Cuáles son los 108 municipios alcanzados?

25 de Mayo 9 de Julio Adolfo Alsina Adolfo Gonzales Chaves Alberti Arrecifes Ayacucho Azul Bahía Blanca Balcarce Baradero Benito Juárez Berisso Bolívar Bragado Brandsen Campana Cañuelas Capitán Sarmiento Carlos Casares Carlos Tejedor Carmen de Areco Castelli Chacabuco Chascomús Chivilcoy Colón Coronel Rosales Coronel Dorrego Coronel Pringles Coronel Suárez Daireaux Dolores Ensenada Exaltación de la Cruz Florentino Ameghino General Alvarado General Alvear General Arenales General Belgrano General Guido General Juan Madariaga General La Madrid General Las Heras General Lavalle General Paz General Pinto General Pueyrredón General Rodríguez General Viamonte General Villegas Guaminí Hipólito Yrigoyen Junín La Costa La Plata Laprida Las Flores Leandro N. Alem Lezama Lincoln Lobería Lobos Luján Magdalena Maipú Mar Chiquita Marcos Paz Mercedes Monte Monte Hermoso Navarro Necochea Olavarría Patagones Pehuajó Pellegrini Pergamino Pila Pinamar Puán Punta Indio Ramallo Rauch Rivadavia Rojas Roque Pérez Saavedra Saladillo Salliqueló Salto San Andrés de Giles San Antonio de Areco San Cayetano San Nicolás San Pedro San Vicente Suipacha Tandil Tapalqué Tordillo Tornquist Trenque Lauquen Tres Arroyos Tres Lomas Villa Gesell Villarino Zárate

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