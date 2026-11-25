Los bancos entran en modo verano y abrirán más temprano en 108 municipios bonaerenses: ¿desde cuándo y cuáles son?
El cambio comenzará el próximo lunes 30 de noviembre. La atención al público será de 8 a 13. El nuevo esquema se extenderá hasta el 23 de marzo de 2027. La medida alcanza a 108 municipios de la provincia de Buenos Aires.
El Gobierno bonaerense oficializó el horario de verano para las entidades bancarias que funcionan en 108 municipios de la provincia. La modificación comenzará a aplicarse el próximo lunes 30 de noviembre y se mantendrá hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive.
La medida quedó establecida mediante el Decreto 2298/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial bonaerense y firmado por el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco. La normativa puede consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia de Buenos Aires.
De acuerdo con la disposición, durante ese período las entidades bancarias atenderán al público de lunes a viernes de 8.00 a 13.00. En tanto, la jornada laboral del personal será de 7.45 a 15.15. En los municipios que no están incluidos en el anexo continuará vigente el horario habitual de 10.00 a 15.00.
Según los considerandos del decreto, la modificación responde a un pedido de la Asociación Bancaria para implementar nuevamente el esquema de verano. El Gobierno provincial fundamentó la decisión en la necesidad de facilitar el funcionamiento de la actividad financiera y el cumplimiento de las obligaciones tributarias durante los meses de temperaturas más elevadas.
¿Cuáles son los 108 municipios alcanzados?
- 25 de Mayo
- 9 de Julio
- Adolfo Alsina
- Adolfo Gonzales Chaves
- Alberti
- Arrecifes
- Ayacucho
- Azul
- Bahía Blanca
- Balcarce
- Baradero
- Benito Juárez
- Berisso
- Bolívar
- Bragado
- Brandsen
- Campana
- Cañuelas
- Capitán Sarmiento
- Carlos Casares
- Carlos Tejedor
- Carmen de Areco
- Castelli
- Chacabuco
- Chascomús
- Chivilcoy
- Colón
- Coronel Rosales
- Coronel Dorrego
- Coronel Pringles
- Coronel Suárez
- Daireaux
- Dolores
- Ensenada
- Exaltación de la Cruz
- Florentino Ameghino
- General Alvarado
- General Alvear
- General Arenales
- General Belgrano
- General Guido
- General Juan Madariaga
- General La Madrid
- General Las Heras
- General Lavalle
- General Paz
- General Pinto
- General Pueyrredón
- General Rodríguez
- General Viamonte
- General Villegas
- Guaminí
- Hipólito Yrigoyen
- Junín
- La Costa
- La Plata
- Laprida
- Las Flores
- Leandro N. Alem
- Lezama
- Lincoln
- Lobería
- Lobos
- Luján
- Magdalena
- Maipú
- Mar Chiquita
- Marcos Paz
- Mercedes
- Monte
- Monte Hermoso
- Navarro
- Necochea
- Olavarría
- Patagones
- Pehuajó
- Pellegrini
- Pergamino
- Pila
- Pinamar
- Puán
- Punta Indio
- Ramallo
- Rauch
- Rivadavia
- Rojas
- Roque Pérez
- Saavedra
- Saladillo
- Salliqueló
- Salto
- San Andrés de Giles
- San Antonio de Areco
- San Cayetano
- San Nicolás
- San Pedro
- San Vicente
- Suipacha
- Tandil
- Tapalqué
- Tordillo
- Tornquist
- Trenque Lauquen
- Tres Arroyos
- Tres Lomas
- Villa Gesell
- Villarino
- Zárate
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