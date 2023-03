Con una columna que superó las cinco cuadras de extensión, militantes y referentes de la agrupación La Cámpora, marcharon este mediodía bajo las consignas “Memoria, Verdad y Justicia” y “Democracia sin mafias”.

Máximo Kirchner, encabezó la peregrinación desde la sede de la ex Esma, en el barrio porteño de Núñez, hasta la Plaza de Mayo, donde se realizó el acto general y se dará lectura al documento de los organismos de derechos humanos en este 47 aniversario del Golpe de Estado de 1976.

El diputado celebró la presencia masiva de la gente y destacó “Siempre con la misma convicción, la misma alegría, el ejercicio de memoria tan necesario y la satisfacción de que cada vez más argentinas y argentinos nos acompañan. Cuando uno mira para atrás, vale la pena construir”.

También se tomó unos minutos para hablar de Estela de Carlotto, “tenía una relación muy personal con ella, se la extraña mucho”. Recordó que la vio por última vez el día anterior al acto de Cristina, “hablé con ella, le di un beso, un abrazo, nos retó un poco y nos dejó algunas indicaciones. Una compañera de una fuerza única, como todas las compañeras”.

En su alocución tuvo varias expresiones en repudio al FMI, señalando que al Fondo le interesa “conducir nuestra economía” y responsabilizando directamente al expresidente. “Lo que hizo el macrismo en materia de endeudamientos es criminal y hasta acá ningún fiscal, ningún juez, y mucho menos la Corte Suprema, ha puesto, aunque sea el ojo con ello”, espetó.

Y en cuanto al organismo internacional refirió que “uno ve que viene el FMI a explicarnos cómo manejar la economía mientras lo bancos norteamericanos se caen y en seguida salen en su rescate, entonces están más interesados en rescatar a los bancos que a la gente, y nosotros estamos más interesados en rescatar a la gente que a los bancos, y ese es el gran problema siempre”.

El referente camporista también habló de la "Democracia sin mafias" y analizó que “el partido judicial y el macrismo” se ocuparon de “desgastar y perseguir la figura de Cristina”, durante la gestión de gobierno del expresidente. “Y tenía que ver con que el poder creía que con ese desgaste la podía condicionar o hacer perder potencia electoral”, explicó.

Al respecto indicó que “en el 19, no lo esperaban, hizo lo que creyó y el peronismo ganó, incluso una parte del peronismo que había renegado de ella. Y creo que lo que entendieron es que ahora sí tienen que proscribir. Que ahora no tienen que dejar ni que participe por las dudas, porque se sabe de su potencia electoral”.

De cara a las próximas elecciones reflexionó “todos aquellos que nos ofrecemos a competir, tenemos que entender que hay un gran desencanto de muchos sectores que en el 2019 fueron a votar masivamente porque estaban quebrados por las políticas macristas. Y la verdad que tenemos que tener una política que incentive a nuestro pueblo a participar”.

En cuanto a la participación ciudadana remarcó que “la democracia vive con la gente adentro, con la gente participando y debatiendo en los espacios, sino se reúnen unos pocos iluminados, pro hombres de la patria que creen saberlo todo y después no solucionan nada. Y eso lo aprendimos el día que llegó Néstor a la presidencia, y de ahí se pudo empezar a construir un proyecto diferente”.

En esa línea, también reivindicó la militancia sindical, cultural barrial, polítca: “Hay que llenar todos los lugares y meterse, sino no va a cambiar y desde una pantalla no vamos a resolver nada. Vamos a cambiar la letra del tango que decía la ñata contra el vidrio, y ahora están todos con la ñata contra la pantalla y no alcanza, desde el fondo de la historia siempre lo que cambió y torció los rumbos más dolorosos, fue la participación popular, ciudadana y de todos sus estamentos sociales”.

Acompañaron en el acto, el gobernador, Axel Kicillof,el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; la titular de la ANSES, Fernanda Raverta y la titular del Pami, Luana Volnovich.