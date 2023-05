Este fin de semana, la ciudad de las diagonales contó con actos y lanzamientos de campaña del oficialismo y la oposición. El sábado fue el turno del bullrichsta, Juan Pablo Allan, en tanto que el domingo, el FdT lanzó la precandidatura de Florencia Saintout, a cargo del Instituto Cultural de la Provincia.

El intendente de la capital de la Provincia, Julio Garro, no perdió la oportunidad de mostrarse con la máxima referente del PRO, quién en compañía de su candidato, asistió al Comité de Emergencias Municipal, antes de brindar su apoyo público al lesgilador. De este modo, Bullrich se reunió con el hombre de Larreta, antes de su encuentro con el Jefe de la Ciudad en el que acordaron que cada uno llevará su precandidato para la gobernación de la Provincia.

Durante el encuentro previo, el mandatario en ejercicio que va por la reelección como el otro precandidato de JxC, dialogó sobre lo realizado en materia de prevención del riesgo hídrico y meteorológico. Al respecto, Bullrich destacó que después de la inundación del 2013 “el gobierno de JxC hizo obras para que los platenses nunca más se sorprendan con un desastre evitable”.

Esa misma tarde, desde las 16.30, la ex ministra de Seguridad de Nación, brindó su apoyo al Senador cambista, con un acto en Plaza Belgrano, ubicada en barrio La Loma de La Plata. Acompañada del intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel y del referente, Joaquín de la Torre, se congregaron en el parque ante una multitud de vecinas hasta pasadas las 18.30 horas

En la jornada del domingo, llegó el turno del FdT que lanzó a su precandidata con un masivo acto en el Camping UPCN de esa ciudad. Al mismo asistieron la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza; y la ministra de Ambiente, Daniela Vilar. Así, con el apoyo de La Cámpora, la directora del Instituto cultural se lanzó en la carrera a las PASO, en las que se las verá con el concejal Luis Arias quién ya afirmó sus intenciones electorales, y con el ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, quién estaba a cargo de la intendencia en la inundación del 2013.

La presentación se realizó en el marco de la Cena Plenario "La Patria en nuestras manos". En el evento, al que asistieron más de 2500 mujeres y diversidades, se debatió el contexto social, político y cultural de la ciudad y del país. Se trató del segundo encuentro de la militancia platense bajo la consigna “La Patria en nuestras manos: Nada sin Cristina", que debatieron en comisiones sobre la situación política, haciendo hincapié en romper la proscripción a Cristina Fernández.

“A Cristina le decimos que acá estamos, estuvimos y vamos a estar para todo lo que haga falta. Ella nos sigue haciendo falta como siempre, necesitamos que sea Presidenta, lo soñamos. Salgamos, sigamos saliendo, peleando, no nos arrodillemos”, remarcó Saintout. Al tiempo que agregó: “Mientras este tiempo difícil ocurre, tenemos que volver a juntarnos y abrazarnos. Las compañeras seguimos construyendo. Aunque no nos vean, seguimos siendo las que hacen los merenderos, las que tienden una mano. Nuestras compañeras no especulan, ponen el cuerpo y cuidan”.

Por su parte, la quilmeña sostuvo que “No hay posibilidad de un proyecto si no tenemos una reforma judicial que saque a estos machos”, dijo en relación a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y agregó: “Qué Argentina distinta tendríamos hoy si hubiesen escuchado a Cristina, si hubiesen asumido que esa mujer es única: le dio vida y dejó a este país de pie”.

En tanto que Vilar Vilar destacó que “La Plata también necesita una mujer que, como en Quilmes lo hizo Mayra, transforme la realidad de todos los vecinos y vecinas” y se refirió a Saintout: “Así que compañera Florencia acá estamos a tu disposición y de todos ustedes que van a construir esa victoria”.