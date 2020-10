Cuatro intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio manifestaron públicamente la pretensión de utilizar las Taser en la policía local. El Ministro de Seguridad de la Provincia, Sergio Berni, los acusó de “demagogos” ya que no manejan las fuerzas locales sino que dependen de él.

“Lanús no tiene Policía; si quieren comprar las pistolas, las pueden comprar, pero las van a usar entre los funcionarios. La Policía local es parte de la Bonaerense”, disparó Berni en radio La Red.

El intendente plantense, Julio Garro, había manifestado que elevó al Concejo Deliberante un proyecto para incorporar esos dispositivos. El secretario de seguridad de Lanus, Diego Kravetz, se expresó en el mismo sentido: “Tal cual nos comprometimos, enviamos al Concejo Deliberante un proyecto para la compra de 30 pistolas de electrochoque”. Diego Valenzuela de 3 de Febrero y Jorge Macri de Vicente López, siguieron la misma línea.

En respuesta a esas expresiones, Berni, afirmó que "tenemos que dejar de hacer un poco de demagogia y comenzar a pensar en un plan integral de seguridad y cómo aplicarlo. Lanús puede comprar todas las pistolas que quiera, pero no sé con quién las va a usar. Acá el que conduce la policía bonaerense y desarrolla el plan de seguridad es el ministro de Seguridad de la Provincia, no el municipio”.

El Ministro de Seguridad leyó la postura de los dirigentes de Juntos como el Cambio como oportunista y continuó: "Debemos dejar de ver las encuestas para saber qué tenemos que decir a la mañana. No podemos ver las encuestas y decir queremos las Taser. Hay que tener un baño de razonabilidad y comenzar a pensar políticas de largo plazo. No hay políticas de largo plazo porque cada uno lleva agua para su molino y no piensa en el bien general”.

Por último recordó el plan de seguridad presentado por la Provincia. “Hay que dejar de confundir a la gente: la policía local no es del intendente, es la policía de la Provincia de Buenos Aires. El plan de seguridad es de la Provincia y el dinero que se consiguió es para dotar de tecnología a los efectivos y por sobre todo capacitar y profesionalizar a la fuerza”.