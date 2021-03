Por Ramiro Pablo Gómez

Carlos Bevilacqua es el intendente de VIllarino, un municipio del sudoeste bonaerense. Junto a otros jefes comunales armaron un partido vecinalista denominado “Buenos Aires Primero" y su primer objetivo es lograr representación en la legislatura de la Provincia. Hay tres temas que quieren poner en la agenda inmediata: Elevar las secciones electorales de 8 a 11, boleta única y autonómica municipal.

Entre los intendentes en ejercicio lo componen Arturo Rojas (Necochea), Juan Miguel Nosetti (Saliquelló), Sergio Bordoni (Torquinst), Guillermo Britos (Chivilcoy) y Carlos Sánchez (Tres Arroyos) más una centena de dirigentes que tienen representación en concejos deliberantes locales.

Bevilacqua afirmó que como intendentes del interior “sienten” una postergación política con respecto al conurbano. “Tenemos que tener representaciones de estas voces”, insistió.

- Junto a otros intendentes sos el propulsor del partido vecinalista “Buenos Aires Primero” y ya tuvieron su primer Congreso provincial en Necochea. ¿De qué se trata esta propuesta política?

Es una asociación, como bien dijiste, de un grupo de intendentes y agrupaciones vecinales que sin tener intendencias nos unimos para tratar de aportar algo a la institucionalidad de la Provincia de Buenos Aires y poner en debate temas que no se discuten. Nosotros hemos presentado en octubre un proyecto de ley en la legislatura bonaerense que todavía no se mueve. Tiene que ver con la boleta única de papel, la autonomía municipal. Después otros temas como educación, seguridad y ambiente. Entendemos que la política es de abajo hacia arriba y se debe central en las necesidades de la gente y no en los despachos.

- ¿Qué los diferencia de los frentes políticos tradicionales hoy representados por el Frente de Todos y Juntos por el Cambio?

En principio trascender la grieta y la pelea permanente. Estos problemas que mencionamos requieren de personas que estén en la legislatura de la Provincia para que tenga representación ese sector de pensamiento que tiene un sustento en la necesidad del vecino. El vecino ve que los dirigentes políticos están disociados de la realidad. Tocan temas que, no digo que son importantes, pero hay otros que la sociedad tiene en primer lugar, como la seguridad. Tambié la educación en cuanto a cómo te proyectas en un mundo de automatización. Nosotros podemos mostrar reconocimientos internacionales al respecto. Estamos siempre en la coyuntura pero no se piensa a mediano y largo plazo.

-Tomemos el tema de seguridad. ¿Qué propone su espacio político?

Creamos un centro de monitoreo como en Tigre o San Fernando en el cual hemos puesto toda la tecnología en cuanto a prevención, lectores de patentes, mediciones biométricas y faciales. Hemos firmando un convenio con la Provincia para que nos den la base de datos de las personas que tienen pedidos de captura. No te digo que sea la solución pero contribuye. A veces se llevan estas políticas pero en un municipio aislado. Queda mucho por trabajar articuladamente con un programa provincial o nacional. A parte de trabajar en el área de seguridad "dura" también hay que incorporar a desarrollo social con programas de alfabetización y educación para que los chicos tengan oportunidades. Nosotros tenemos el programa de "alfabetización digitada" en los centros de desarrollo infantil. Están equipados tecnológicamente para que puedan tener el manejo de esas herramientas. Me parece que hay experiencias municipales que se pueden trasladar. Nosotros lo podemos mostrar mientras que hay espacios políticos que hablan de pensamiento, proyectos, pero no han tenido capacidad de gestión o han llevado a cabo un gobierno. El caso mío, dos mandatos, Britos, dos mandatos.

- El gobierno bonaerense presentó un plan integran de seguridad para la Provincia en septiembre del 2020. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

No lo conozco, la verdad no me ha llegado a mi o al municipio. Por eso digo que hay veces que hacen anuncios que parecen buenos pero tiene que ser realidad en el territorio. La gente ve que las instituciones no dan respuestas para el siglo XXI. Si nosotros como gobernantes no nos acomodamos a nuevas instituciones y no cambiamos las estructuras que están hechas de un siglo que ya pasó, no entendemos lo que está pasando.

- Este espacio político que conformas afirma que los “moviliza superar antagonismos, grietas”. ¿Qué es la grieta para vos?

Para mi es una división sin sentido que no hace al bien de la sociedad. Me parece que la política es aspirar o trabajar por el bien común. La grieta es no trabajar por el bien común sino de un partido, de un sector, de un factor de poder. Lógicamente que hay debates y decisiones pero tiene que ser con respeto, tolerancia, consenso. No es un juego de suma cero donde uno gana todo y el otro pierde todo. Somos parte de una comunidad. Ya lo decía Aristóteles, el bien común es el eje central de la política. Me parece que se ha perdido eso.

- Ahora, el problema de la grieta no es actual sino histórico. Alberto Fernández en la asunción dijo que venía a poner fin a la grieta, en el 2015 lo dijo Macri. Si nos remontamos a la historia podemos identificar grieta entre los unitarios y federales, gauchos y generación del 80, radicales y peronistas. Incluso hay grietas en Brasil o España por mencionar otras latitudes. Entonces, ¿Cómo ustedes podrían terminar con algo que evidentemente es histórico y no coyuntural?

Tenemos que hacer el esfuerzo para tratar de superarlo. Me resigno a decir que no se puede. Ahora soy dos veces intendente pero cuando empecé con el vecinalismo me decían "no, imposible Carlitos". Logramos convencer y hacer participar a gente que no estaba en la política dura. Creemos que podemos construir una provincia distinta aunque no quiere decir que estemos en contra del gobierno provincial o nacional. Es más tenemos una legisladora, María Fernanda Bevilacqua, que fue en una lista de Sergio Massa en 2017 pero para cambiar las cuestiones como la boleta única no te alcanza un diputado. Tenemos que tener representaciones de estas voces.

- La ultima sobre la grieta. Si los medios no superan la grieta y, al contrario, la construyen. ¿Se puede desde la política superarla?

Tiene que llegar un momento donde tiene que haber un compromiso de los medios también. Creo que no son todos iguales, no son todos malos. Somos más los que desde la sociedad civil y el periodismo queremos construir un país distinto.

- Sobre los temas que este espacio quiere poner en agenda te menciono dos para que los expliques. Llevar las secciones electorales de 8 a 11 y autonomía municipal.

Es muy interesante lo de las secciones porque sigue el mismo razonamiento la elección de senadores nacionales que representan a las provincias en partes iguales. No importa que Buenos Aires tenga más votantes que Rio Negro. Lo que queremos es que los senadores de la Provincia representen a las secciones en igualdad de condiciones para que haya más posibilidad de representación. No se aumenta el gasto político porque lo que hacemos es reformular la cantidad de senadores que serían 4 por 11 secciones, 44 legisladores. Y se crearían estas 3 secciones para que distritos que están dentro de una sección electoral muy populosa como por ejemplo Magdalena con La Matanza, puedan tener en otra sección con posibilidad de representación. Ya sé que el conurbano es importante por la cantidad de votantes pero el interior también existe sino dividamos la Provincia. Tenemos que ser más justos, son 135 municipios.

El tema de la autonomía tiene que ver con la suficiencia económica. Todos hablan de autonomía pero si no tenes los recursos que bajen, no pasa nada. Tienen que escuchar a los intendentes que estamos en la primera trinchera. Los recursos de la pandemia los maneja Nación y Provincia pero ¿quienes son los que estamos en la trinchera? Los intendentes.

- También plantearon una boleta única para las elecciones. De cara a las legislativas del 2021. ¿Hay tiempo para implementar el aumento de secciones o el cambio de boleta?

No sé si hay o no tiempo. A mí me ha tocado estar en el 2018 cuando se pensaba en desdoblar las elecciones. En ese momento parecía que se avanzaba, después no era el momento. Lo que veo es que no hay voluntad política. Hay que cambiar la matriz que tiene la organización institucional de la Provincia.

- No es para enfrentar al conurbano con el interior sino que la Provincia debe trabajar en unidad. Ahora, ¿hay una postergación política desde la gobernación hacia el interior bonaerense y una mirada más centrada en el conurbano o no?

Nosotros como intendentes del interior lo sentimos. Lógicamente que la cantidad de habitantes no es la misma que el interior pero hay que ser racionales con la atención de las necesidades de todos. Sino lo que haces es atender de distinta manera al conurbano con el interior. Por eso digo que las voces tienen que estar y queremos reformular las secciones electorales.

¿Cuáles son los objetivos para estas elecciones 2021?

Conformar y consolidar el espacio. En abril tenemos el segundo evento del vecinalismo en Bahía Blanca. Veremos la resolución que se tome entre todos. Para poder trascender necesitamos tener representación en la Provincia.

- ¿El vecinalismo puede tener candidato a gobernador en 2023?

Ahí una de las cuestiones que se plantean hasta los partidos tradicionales es que el gobernador tiene que ser intendente. Es una experiencia única e irrepetible. Es como la escuela, la primaria, la secundaria. Sufrir como se sufre la gestión y dar respuestas todos los días. Sería bueno tener un intendente gobernador y más si es vecinalista. Pero de a poco porque lo nuestro no es un tema de cargos. Paso a paso.