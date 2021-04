El jefe de gabinete bonaerense, Carlos Bianco, se refirió a la coordinación con los sectores opositores al Frente de todos. El funcionario de Kicillof diferenció a los intendentes de la Provincia de los dirigentes que no tienen responsabilidad de gestión.

“Hemos trabajado muy bien con los intendentes de la oposición más allá de matices, declaraciones políticas, que eso está en otro universo. Me refiero al trabajo concreto con los intendentes”, explicó Bianco.

El jefe de gabinete detalló coordinaciones con mandatarios de la oposición: “Me llega la información de un patio de comidas en funcionamiento en San Isidro, hablo con intendente, le pido que tome cartas en el asunto, lo hace, me informa. Me entero de un salón de fiestas en La Plata le escribo a Garro, hacen las inspección, clausuran, me informan. Ezequiel Galli de Olavarría me consultó si podía tomar medidas más restrictivas, le dije que me parecía perfecto si veía una situación compleja. Es permanente la coordinación”.

“Después esta la oposición irresponsable que no tiene responsabilidad de gestión ya que no estan en ningún cargo. Los tres principales son Macri, Bullrich y Carrio, las tres personas más irresponsables que conozco en este contexto. Todo el tiempo están poniendo palos en la rueda, difundiendo información falsa, haciendo operaciones de prensa”, afirmó.

Bianco enfatizó que “es imposible pedirles responsabilidad a los irresponsables. Como le voy a pedir responsabilidad a Macri que destruyo el país, a Bullrich que lo ayudo y a Carrio que fue cómplice”.