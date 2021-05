Un proyecto de ley presentado en la cámara de Diputados de la Nación y que cuenta con el impulso del oficialismo y aliados ampliaría los territorios conocidos como "zona fría" lo que implicaría una disminución del 30% y 50% sobre las facturas de gas para los usuarios residenciales, dependiendo su situación de mayor o menor vulnerabilidad.

En las nuevas localidades la tarifa diferencial implica una disminución del 50% de la factura de gas correspondiente, en el caso de los siguientes usuarios residenciales:

-Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo;

-Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a CUATRO (4) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil;

-Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social;

-Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a CUATRO (4) Salarios Mínimos Vitales y Móviles;

-Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en TRES (3) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil;

-Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo;

-Electrodependientes, beneficiarios de la Ley Nº 27.351;

-Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley Nº 26.844);

-Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza;

-Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

Respecto del resto de usuarios residenciales, la tarifa diferencial implicará una disminución del 30% de la factura de gas. La ampliación incorpora a las localidades actualmente alcanzadas, las comprendidas en el frente marítimo y subzonas del sur de la provincia de Buenos Aires.

Quedarían abarcadas con el beneficio que ya tiene la región Patagónica:

Provincia de Buenos Aires: municipios del Partido de La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Mar Chiquita, General Pueyrredón, General Alvarado, Lobería, Necochea, Tres Arroyos, San Cayetano, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Bahía Blanca, Villarino, Patagones, Tandil, Olavarría, Azul, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzáles Cháves, General Juan de Madariaga, General Lavalle, Ayacucho, Rauch, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Balcarce, Puán, Adolfo Alsina, Tapalqué, General Guido, Castelli, Dolores, Maipú, Tordillo, Bolívar y Pehuajó.

Provincia de Mendoza

San Juan: Departamentos de Jáchal, Sarmiento, Ullum, Zonda, Calingasta, Iglesia,

Albardón, Capital, Chimbas, 9 de Julio, Pocito, Rawson, Rivadavia, San Juan, Santa Lucía, Sarmiento, San Martín, 25 de Mayo, Angaco y Caucete,

Salta: Departamentos de Cachi, Cafayate, La Paloma, Los Andes, Rosario de Lerma, San Carlos, la Región conocida como la “Puna”

San Luis: Departamento de General Pedernera