A once años de la histórica movilización que marcó un antes y un después en la lucha contra la violencia machista en Argentina, el movimiento Ni Una Menos volvió a ocupar las calles de la provincia de Buenos Aires con marchas, actos, radios abiertas, intervenciones artísticas y actividades de concientización.

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La jornada estuvo atravesada por la conmoción que generaron los recientes femicidios de las adolescentes Agostina Vega y Dulce Candia, cuyos nombres estuvieron presentes en carteles, discursos y documentos leídos durante las distintas convocatorias.

En La Plata, una multitud se concentró en Plaza Moreno para participar del acto central de la capital bonaerense. Organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles y de derechos humanos reclamaron políticas públicas de prevención y asistencia frente a una problemática que continúa golpeando al país.

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También hubo una importante movilización en Mar del Plata, donde miles de personas recorrieron el centro de la ciudad bajo consignas contra los femicidios y la violencia de género. Allí, además, volvieron a reclamar la declaración de la emergencia en violencia de género y denunciaron el recorte de programas de asistencia.

En Bahía Blanca, la marcha partió desde Plaza Rivadavia y concluyó frente al Municipio. Durante la lectura de un documento, las organizaciones convocantes reclamaron justicia por las víctimas de femicidios y cuestionaron la reducción de recursos destinados a la prevención de las violencias.

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Necochea fue otra de las ciudades con una fuerte participación. Según medios locales, unas 1.200 personas marcharon por las calles céntricas recordando a víctimas locales de femicidio y reclamando mayores medidas de protección.

La convocatoria también tuvo una amplia adhesión en Junín, donde la movilización recorrió el centro de la ciudad bajo las consignas "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos" y "Justicia por Dulce y Agostina".

En Tandil, vecinas, organizaciones y militantes participaron de una nueva marcha convocada por la Asamblea Transfeminista. En Azul, además de la movilización, se realizaron actividades educativas, artísticas y culturales para promover la reflexión sobre las desigualdades y las violencias por motivos de género.

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Las expresiones de Ni Una Menos se replicaron además en Balcarce, Bolívar, Pergamino, Rauch, Lobería, Pehuajó, Bragado, Tapalqué, Coronel Pringles, San Nicolás, Berisso, Salliqueló, Tres Arroyos, La Costa y numerosas localidades del interior bonaerense.

En algunos distritos se desarrollaron jornadas comunitarias, radios abiertas y talleres en escuelas. En otros, las marchas estuvieron acompañadas por homenajes a víctimas locales de femicidio y reclamos para fortalecer las áreas de género y diversidad.

La fecha recordó el surgimiento del movimiento Ni Una Menos el 3 de junio de 2015, tras el femicidio de Chiara Páez, la adolescente de 14 años asesinada en Santa Fe. Desde entonces, la consigna se convirtió en una de las principales expresiones de protesta contra la violencia de género en Argentina.

Según datos difundidos por organizaciones feministas durante la jornada, en lo que va de 2026 se registraron más de un centenar de femicidios en el país, una cifra que volvió a poner en agenda la necesidad de fortalecer las políticas de prevención, asistencia y protección para mujeres y diversidades.

Once años después de aquella primera movilización, las calles bonaerenses volvieron a teñirse de violeta para sostener un reclamo que continúa vigente: ni una menos.