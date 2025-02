El mal tiempo sigue complicando a la provincia de Buenos Aires. Luego del fuerte temporal del martes, que trajo un brusco descenso de temperatura tras un lunes agobiante, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla para este viernes.

El aviso rige para gran parte del territorio bonaerense y advierte sobre tormentas fuertes, con ráfagas de viento que podrían alcanzar entre 60 y 90 km/h, intensa actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y posibilidad de granizo.

Las zonas más afectadas podrían registrar entre 15 y 40 mm de lluvia, aunque en el norte de la provincia se esperan valores aún mayores, entre 50 y 70 mm.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), la tormenta llegaría por la noche, en una jornada con una temperatura máxima de 28°C.

Qué localidades quedan fuera del alerta

El SMN indicó que algunas regiones bonaerenses no están incluidas en la advertencia. Se trata del corredor costero que va desde Magdalena, Punta Indio y Chascomús hasta Tres Arroyos, incluyendo las ciudades intermedias de la Costa Atlántica.

Recomendaciones ante la alerta amarilla

Ante este panorama, el SMN recomienda:

✔ No sacar la basura y retirar objetos que puedan obstruir el drenaje del agua.

✔ Evitar actividades al aire libre.

✔ No refugiarse bajo árboles ni postes de electricidad.

✔ No permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo.