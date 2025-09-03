







Las capacitaciones presenciales para autoridades de mesa avanzan en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, de cara a las elecciones del 7 de septiembre, donde se renovarán cargos legislativos provinciales y municipales.

El titular del Juzgado Federal N°1 con competencia electoral en la Provincia, Alejo Ramos Padilla, destacó: “Es la primera vez en la historia que llegamos a todos los municipios con capacitaciones presenciales, y la respuesta de la gente es excelente. La autoridad de mesa es la máxima autoridad del proceso electoral, por lo que resulta vital que esté adecuadamente capacitada”.

En total, se dictarán 264 cursos en sedes universitarias y dependencias públicas provinciales, con posibilidad de elegir entre modalidad presencial o virtual. El esquema, que ya se había implementado en 2023, contempla la coordinación entre la Cámara Nacional Electoral, la Junta Electoral bonaerense, la Dirección General de Cultura y Educación, el programa provincial Puentes y universidades públicas con sede en territorio bonaerense.

Ramos Padilla subrayó que las elecciones de este año representan “un hito en la Provincia” debido a tres factores: la suspensión de las PASO, el desdoblamiento electoral y la implementación de la Boleta Única Papel (BUP) en octubre. Por eso, se reforzó la capacitación de las 78.070 autoridades de mesa convocadas.

En este turno electoral, la Provincia tiene 13.361.359 electores distribuidos en 38.788 mesas, que funcionarán en 6.426 locales de votación. Además, el call center oficial recibe consultas diarias sobre designaciones y el acceso a capacitaciones en línea.

Las autoridades de mesa que aún no se inscribieron pueden hacerlo a través del sitio oficial de capacitaciones, donde se habilita la opción presencial según el municipio correspondiente.

El Juzgado Electoral confirmó que estas capacitaciones también se realizarán antes de las elecciones nacionales del 26 de octubre, cuando la Boleta Única Papel se implemente por primera vez en todo el país.

🗳 Para conocer el lugar de votación, los electores pueden consultar el padrón bonaerense.