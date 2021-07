Por el Frente de Todos, el Intendente de Carlos Casares,Walter Torchio, encabeza la nómina. Lo acompañan la camporista Malena Dafuncchio y el massista Juanci Martínez, de Rivadavia. El cuarto puesto es para Daniela Aguilera.

En tanto por Juntos, en la Cuarta Sección la lista radical la encabeza la Jefa Municipal de General Arenales y vicepresidenta de la UCR bonaerense, Érica Revilla. El segundo lugar es para el ex diputado provincial Marcelo Daletto, en representación del espacio de Emilio Monzó, seguido por la concejal de la UCR en Bragado, Eugenia Gil, y el Senador Agustín Maspoli, que buscará renovar su banca.

Por el lado de Santilli, Yamila Alonso, Subsecretaria de Abordaje Territorial de Desarrollo Social de la Municipalidad de Junín, será la numero uno en la boleta. Aparece segundo es Paolo Barbieri, representante de 9 de julio, y tercera Malena Baro (ex senadora provincial). En cuarto puesto figura Macelo García, concejal de Junín.

Asimismo, el espacio 1A Unidad de la Izquierda, encabeza nómina Luciano Roggero.

Por el espacio "Vamos con Vos" (lista de Randazzo) va: el ex Intendente de Chivilcoy y ex Ministro bonaerense, Ariel Franetovich. Seguido por la ex diputada provincial de La Cámpora Rocío Giaccone.

Por su parte, Nuevo Más definió como precandidatos a Luis Alberto Donadío, Manuela Almada, Martín Salvador y Elisabet Armendariz.