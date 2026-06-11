Un informe reciente de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) reveló que más de la mitad de los municipios de la provincia de Buenos Aires no cumple de forma estricta con los estándares de transparencia fiscal.

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El documento presentado por la ASAP toma como referencia la visibilidad y disponibilidad de los presupuestos y su ejecución en las respectivas páginas web oficiales de cada municipalidad, en este caso para el primer trimestre del ejercicio 2026. “El fácil acceso de la ciudadanía a esta información presupuestaria, económico financiera y de desempeño fiscal municipal, hace a la política de transparencia que debe guiar el accionar de los Estados locales y constituye asimismo un insumo para la toma de decisiones de los diversos actores de la comunidad en el marco de una democracia representativa”, se indicó.

De los 135 distritos bonaerenses relevados, 71 —es decir, el 52,6%— presentan distintos niveles de incumplimiento en la publicación de sus cuentas públicas. De este dato se desprende que:

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18 municipios alcanzan un nivel de cumplimiento medio

26 se ubican en un nivel bajo o regular

22 figuran con un nivel de cumplimiento nulo. Este último grupo incluye comunas que no difunden sus cuentas vía web o lo hacen con datos totalmente desactualizados, lo que impide a la ciudadanía realizar un seguimiento efectivo del manejo de fondos.

El grupo catalogado con “nula exposición de datos” está integrado por 22 municipios que obtuvieron cero puntos en el índice de transparencia. Entre ellos figuran Campana, General Arenales, General Paz, General Viamonte, Hurlingham, Leandro N. Alem, Lezama, Mar Chiquita, Merlo, Punta Indio, Tigre, Tordillo, Cañuelas, Villa Gesell, Castelli, Esteban Echeverría, Guaminí, La Costa, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Presidente Perón y San Nicolás.

Para la ASAP, pese a cierta mejora respecto de años anteriores, aún se requiere “un intenso esfuerzo” por parte de los municipios para cumplir plenamente con la Ley de Responsabilidad Fiscal bonaerense (N° 13.295), que fija las pautas para la difusión de presupuestos y ejecuciones trimestrales.

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El informe destaca, sin embargo, una tendencia histórica positiva: en 2019 solo dos municipios cumplían estrictamente con la metodología de medición, mientras que en la evaluación actual el conjunto de las 135 comunas logra, en promedio, el 65% de los puntos totales posibles en materia de transparencia. Aun así, el porcentaje de distritos con índices bajos, regulares o nulos se mantiene elevado, en torno al 36%, lo que confirma que la agenda de apertura de datos y rendición de cuentas sigue siendo una deuda pendiente en gran parte del territorio bonaerense.