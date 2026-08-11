Miles de bonaerenses que todos los días viajan a la Ciudad de Buenos Aires para trabajar, estudiar o realizar distintas actividades comenzaron agosto con un nuevo costo en sus viajes: la Red SUBE dejó de aplicar el descuento del 50% en el subte cuando el pasajero llega previamente en tren.

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El cambio alcanza a quienes ingresan a la Ciudad desde distintos puntos de la Provincia de Buenos Aires y necesitan combinar el ferrocarril con el subte para completar su recorrido. El primer tramo en tren mantiene su tarifa habitual, pero el segundo viaje, que antes tenía una bonificación del 50%, ahora se paga completo.

La modificación rige desde el 1° de agosto, al mismo tiempo que entró en vigencia un nuevo aumento del boleto del subte porteño, que pasó a costar $1.684.

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Cómo impacta en los bonaerenses

El cambio se siente especialmente entre quienes utilizan el transporte público del AMBA todos los días para llegar a sus trabajos o lugares de estudio.

Por ejemplo, un trabajador que vive en José C. Paz y viaja diariamente a la Ciudad puede combinar el tren con el subte. Antes, el segundo tramo tenía un descuento del 50% y abonaba $842. Ahora debe pagar los $1.684 completos.

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Si realiza ese recorrido durante 20 días al mes, la eliminación del beneficio puede representar $16.840 adicionales mensuales, solamente por el tramo de subte que antes tenía la bonificación.

El impacto se suma a los aumentos que ya tuvieron los distintos medios de transporte del AMBA durante agosto. Los colectivos que circulan por el Conurbano bonaerense aumentaron 4,4%, las líneas porteñas y el subte subieron 3,9%, mientras que los trenes metropolitanos registraron un incremento del 10,5%.

De esta manera, para quienes viven en la Provincia y trabajan o estudian en la Ciudad, el costo del viaje diario vuelve a aumentar por partida doble: por los nuevos cuadros tarifarios y por la pérdida del descuento en la combinación entre tren y subte.

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Qué pasó con la Red SUBE

El beneficio de la Red SUBE no desapareció por completo.

La integración tarifaria continúa vigente para las combinaciones alcanzadas por el esquema. El primer viaje se paga a tarifa plena, el segundo tiene un 50% de descuento y desde el tercero la rebaja alcanza el 75%, siempre que los viajes se realicen dentro de una ventana de 120 minutos.

El cambio se produce específicamente cuando el recorrido comienza en un tren y continúa en el subte porteño.

Es decir, quien llega a la Ciudad desde la Provincia en tren y luego toma el subte ya no recibe el descuento del 50% correspondiente al segundo viaje.

La integración continúa para las combinaciones dentro de los servicios bajo administración porteña, como el subte y las 27 líneas de colectivos de la Ciudad.

También siguen vigentes otros beneficios, entre ellos la Tarifa Social, las tarifas Maestro y Estudiantil, el Boleto Educativo, los pases para personas con discapacidad y trasplantadas y el boleto gratuito para jubilados, pensionados y retirados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

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Nación y Ciudad se responsabilizan mutuamente

Detrás de la modificación existe una disputa entre el Gobierno nacional y la administración de Jorge Macri por el financiamiento de la integración tarifaria.

Desde el Gobierno porteño sostienen que la Nación dejó de financiar las combinaciones entre servicios de distintas jurisdicciones y que durante un período la Ciudad absorbió ese costo para evitar trasladarlo directamente a los usuarios.

Desde Nación, en cambio, atribuyen la decisión al Gobierno de Jorge Macri y sostienen que el Estado nacional continúa financiando la Red SUBE en los servicios bajo su jurisdicción, entre ellos los trenes metropolitanos y los colectivos nacionales.

La discusión se inscribe en una pelea más amplia por el financiamiento del transporte metropolitano, en la que Ciudad y Nación vienen cruzándose por los subsidios y las responsabilidades de cada jurisdicción.

Mientras ambas administraciones se responsabilizan mutuamente, el resultado concreto para los usuarios es que los bonaerenses que llegan en tren y después toman el subte ahora pagan más.

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Otra medida de Jorge Macri que afecta a los bonaerenses

La eliminación del descuento de la SUBE aparece en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno de Jorge Macri y la Provincia de Buenos Aires.

Durante los últimos meses, la administración porteña impulsó distintas medidas bajo el concepto de “Prioridad Porteña”, con el argumento de que los servicios de la Ciudad deben priorizar a quienes viven y pagan sus impuestos en CABA.

En abril, Macri firmó un decreto para establecer que los residentes porteños tengan prioridad frente a bonaerenses y extranjeros para acceder a distintos servicios de la administración porteña.

La política ya había tenido uno de sus primeros capítulos en los hospitales públicos de la Ciudad, donde el Gobierno porteño planteó la necesidad de priorizar a los vecinos de CABA y cuestionó el costo que implica atender a personas que viven en la Provincia.

La discusión también llegó al Ecoparque, donde la Ciudad estableció el cobro de entrada para quienes no tienen domicilio porteño, mientras que los residentes de CABA mantienen el ingreso gratuito.

Los cruces de Jorge Macri con la Provincia

La tensión entre Jorge Macri y el Gobierno de Axel Kicillof también tuvo fuertes capítulos vinculados con la seguridad, la asistencia social y la situación del Conurbano.

Uno de los enfrentamientos más fuertes se produjo por la atención de personas en situación de calle. Macri reclamó a la Provincia más de $27.000 millones por la asistencia de bonaerenses alojados en los Centros de Inclusión Social de la Ciudad y pidió que Kicillof se hiciera cargo de esos costos.

La seguridad fue otro de los principales ejes de los cruces.

En febrero, durante la presentación del Mapa del Delito 2025, Macri aseguró: “No vamos a permitir que ingresen a robar desde el Conurbano”, en referencia a delincuentes que, según sostuvo, llegan desde municipios bonaerenses.

La frase se sumó a otras declaraciones en las que el jefe de Gobierno porteño marcó diferencias con la Provincia.

Durante la apertura de sesiones de la Legislatura porteña, Macri sostuvo: “No vamos a dejar que transformen a la Ciudad en lo peor del Conurbano”, una de las expresiones que más repercusión tuvo en medio de la disputa política entre ambas administraciones.

También había protagonizado otro cruce cuando, tras el desalojo de un local partidario ocupado, afirmó: “Si quieren okupar, vayan al Conurbano que ahí seguro los dejan. Acá no”.

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A lo largo de los últimos meses, la pelea entre Ciudad y Provincia atravesó así distintos temas: hospitales, asistencia social, seguridad, vivienda, servicios, Ecoparque y transporte.

La eliminación del descuento de la SUBE aparece ahora como un nuevo capítulo de esa disputa, pero con un efecto concreto sobre el bolsillo.

Para miles de bonaerenses que todos los días cruzan la General Paz para trabajar o estudiar, el viaje en transporte público es ahora más caro: si llegan en tren y necesitan continuar en subte, deberán pagar la tarifa plena de $1.684, sin el descuento del 50% que tenían hasta el mes pasado.