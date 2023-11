Compuesta por 24 municipios del norte del conurbano y el centro norte de la Provincia, la Primera Sección electoral constituye el segundo distrito bonaerense más poblado, después de la Tercera. En el balotaje de este domingo, 4.988.778 electores están habilitados para votar en más de 14.100 mesas.

Candidato Votos Porcentaje Sergio Massa 1538538 43,42% Javier Milei 901440 25,44% Patricia Bullrich 853455 24,09% Myriam Bregman 134068 3,78% Juan Schiaretti 115160 3,25% VOTOS NULOS 24510 - VOTOS EN BLANCO 86432 - TOTALES 3653603

Qué pasará en el balotaje

Una de las incógnitas más relevantes de cara al balotaje del 19 de noviembre es si Javier Milei será capaz de captar el voto de los seguidores de Patricia Bullrich, tras el polémico acuerdo entre ambos después de las elecciones generales. Este pacto generó tensiones significativas dentro de Juntos por el Cambio y podría tener un impacto crucial en el resultado final de este domingo.

En este escenario, Sergio Massa busca capitalizar los sufragios de un sector de la UCR y del Frente de Izquierda, que expresó su distancia con La Libertad Avanza, especialmente en temas relacionados con los derechos humanos. La lucha por la Presidencia se intensifica, y dentro del territorio bonaerense, la Primera Sección electoral emerge como un bastión clave en esta contienda electoral.

Massa pisa fuerte en la Primera

En las recientes elecciones generales del 22 de octubre, el candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa, logró un triunfo avasallador en la Primera Sección electoral, consolidando su posición como uno de los principales contendientes para la presidencia. Con un total de 1.538.538 votos, Massa conquistó el 43,42% de los sufragios, dejando un margen sustancial respecto a sus rivales.

El postulante del oficialismo, que actualmente ocupa el cargo de Ministro de Economía de la Nación, no solo se impuso en la mayoría de los municipios de la Primera Sección sino que lo hizo con un respaldo abrumador. En 22 de los 24 distritos, Massa aseguró una victoria contundente, demostrando un sólido apoyo en esta región estratégica de la Provincia.

De esta manera, el líder del Frente Renovador se alzó con el triunfo en Campana, Escobar, General Las Heras, General Rodríguez, San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Marcos Paz, Mercedes, Merlo, Moreno, Morón, Navarro, Pilar, San Fernando, San Miguel, Suipacha, Tigre y Tres de Febrero.

Además, en cinco de estos municipios, el candidato oficialista logró un triunfo arrasador con más del 50% de los votos. José C. Paz (53,49%), Moreno (52,55%), Merlo (52,37%), Marcos Paz (51,69%) y Malvinas Argentinas (50,58%) fueron los municipios donde el tigrense pudo ratificar su solidez en esta región.

Sin embargo, no todo fue un camino llano para Massa. En San Isidro y Vicente López, dos municipios estratégicos del norte del Conurbano, la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, obtuvo la victoria, aunque esta última no logró avanzar al balotaje. Este hecho añade un matiz interesante a la competencia presidencial, ya que Massa, a pesar de su dominio en la Primera Sección, no pudo ganar en todas las jurisdicciones.

Milei busca revertir su floja performance

En contraste, en octubre el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, no tuvo un desempeño positivo en esta región. Aunque el mediático economista obtuvo un respetable 25,44% de los votos, con 901.440 sufragios, quedó en segundo lugar, a más de medio millón de votos detrás de Massa.

El principal desafío para el libertario en el próximo domingo será poder conseguir al menos un triunfo, ya que en las pasadas elecciones generales no pudo festejar la victoria en ninguno de los 24 municipios de la Primera Sección electoral. Más preocupante aún para La Libertad Avanza es que Milei terminó tercero en 13 distritos, lo que dejó en evidencia su dificultad para penetrar en esta región del Conurbano bonaerense.

Campana, General Las Heras, General Rodríguez, Ituzaingó, Luján, Mercedes, Morón, San Fernando, San Isidro, San Miguel, Suipacha, Tres de Febrero y Vicente López fueron los municipios donde el postulante presidencial liberal no logró hacer pie y quedó por detrás de Massa y Bullrich.