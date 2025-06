El debate en el Senado bonaerense se vio frenado desde hace más de 20 días y quedó trabado el tratamiento de las reelecciones indefinidas. El autor del proyecto es del cristinista Luis Vivona, mano derecha del intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, y uno de los dirigentes que el año pasado intentó sin éxito colar la reforma en las negociaciones por el Presupuesto.

Su propuesta busca modificar los artículos de la ley 14.836, que desde 2016 prohibe a legisladores, concejales y consejeros escolares a ejercer mas de dos mandatos consecutivos. En su argumentación, Vivona sostiene que la Constitución de la Provincia no prohíbe la reelección indefinida de estos cargos y que al limitarla por ley se incurre en una “restricción inconstitucional”. Según afirma, la voluntad de la Convención Constituyente de 1994 fue limitar únicamente al Poder Ejecutivo.

El reclamo por las reelecciones indefinidas y la interna peronista

El debate no es ajeno al escenario político caliente que atraviesa Unión por la Patria. La Cámpora presentó su propio proyecto de reelecciones, pero con una diferencia clave: excluyó a los intendentes. Fue un gesto con mensaje para los alcaldes que respaldaron el desdoblamiento electoral impulsado por Axel Kicillof y, al mismo tiempo, una demostración de fuerza sobre quiénes toman las decisiones sobre lo que se vota en la Legislatura.

El año pasado, durante las fallidas negociaciones por el Presupuesto, los intendentes oficialistas presionaron para que el Gobernador bajara un proyecto que habilitara las reelecciones, pero Kicillof se negó a cargar con ese costo político. Ahora, la senadora Ayelén Durán –referente del mandatario– presentó un proyecto similar al de Vivona, pero incluyendo a los jefes comunales. Este fue el último round en la arena parlamentaria.

El tema no logró desembarcar en el recinto. El martes 3 de junio, el proyecto de Vivona estaba listo para ser tratado en sesión ordinaria pero, el oficialismo no logró reunir el quórum y la sesión quedó trunca. En esa ocasión, la mala pasada no estuvo relacionada con la interna peronista, sino que fue la massista Sofía Vannelli, la que aplicó el golpe de gracia al no bajar a sesionar, quebrando el ya ajustado número de bancas.

Este miércoles 11, Verónica Magario había convocado a sesión nuevamente y, aunque el temario no estaba confirmado, todo indicaba que junto al tratamiento de 75 pliegos judiciales, se sumaría el poryecto de Luis Vivona. Pero esta vez, la condena y proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, acarreó la suspensión de la sesión ante la ausencia de la jefa del bloque, Teresa García que se encontraba en una reunión en el PJ en CABA.

Los legisladores que no pueden reelegir

Los peronistas que se quedan afuera:

Senador Luis Vivona, el autor del proyecto.

Senador Gustavo Soos, que responde al intendente de Merlo, Gustavo Menéndez.

Senadora María Elena Defunchio, responde a La Cámpora.

Senadora Gabriela Demaría, alineada a Martín Insaurralde.

Diputada María Fernanda Bevilacqua, hija del intendente de Villarino.

Diputada Fernanda Díaz, responde a La Cámpora.

Diputado Carlos “Cuto” Moreno, el primer Kicillofista en la Legislatura.

Diputada Mariana Larroque, hermana del ministro de Desarrollo Social bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque.

Diputada Susana González, la ensenadensse que responde a Mario Secco y a Axel Kicillof.

Los radicales que se quedan afuera:

Senador Agustín Maspoli, quien desde 2023 ocupa la titularidad del bloque UCR+Cambio Federal.

Senadora Flavia Delmonte, la radical elegida en 2017 en representación de la Quinta sección electoral.

Senador Alejandro Cellillo, el radical exintendente de General Alvear.

Diputado Emiliano Balbín, titular de la comisión de Reforma Política y vocal de Asuntos Constitucionales y Justicia.

Diputada Anahí Bilbao, preside la comisión de Asuntos de las Personas con Discapacidad, y es Vicepresidenta de Educación.

Los legisladores del PRO que se quedan afuera:

Senadora Aldana Ahumada, Presidenta de la comisión de Educación.

Diputado Matías Ranzini, Presidente del bloque.

Diputado Adrián Urreli, ocupa la Vicepresidencia 1° de la Cámara baja.

Los legisladores de la Coalición Cívica que se quedan afuera:

Diputada Maricel Etchecoin Moro, fue reelecta en 2021 con la boleta del exJuntos por el Cambio y es la presidenta del bloque.

Los legisladores de La Libertad Avanza que se quedan afuera:

La mayoría de los libertarios ingresaron a sus bancadas en 2023, sin embargo, la exPRO Daniela Reich que se sumó a las filas violetas, no está en condiciones de reelegir. Cabe recordar que la esposa del intendente de 3 de Febrero, Diego Valenzuela, ingresó al Senado en el 2017 con la boleta de Cambiemos y fue reelegida en el 2021 con la de Juntos por el Cambio (JxC).

Los intendentes que también dependen de la reforma

Si tambalea la posibilidad de la reelección de legisladores, consejeros escolares y concejales, más aún la de los intendentes que, aunque con más margen cronológico para insistir en el tratamiento en las cámaras, son 73 los municipios de seis secciones electorales, en los que el jefe comunal no podrá presentarse a las urnas en el 2027 si no cambia la ley.

De ese total, 53 pertenecen a Unión por la Patria (UxP), 16 a la UCR, 7 al PRO, 3 son vecinalistas, uno responde a Juntos y otro a La Libertad Avanza. Es decir: el peronismo es el que más arriesga. La presión viene especialmente del Conurbano, donde muchos alcaldes apuestan a seguir al mando.

En la Primera sección se quedarían afuera : 14 peronistras y 3 opositores

Ariel Sujarchuk (Escobar) Javier Osuna (General Las Heras) Mauro García (General Rodríguez) Fernando Moreira (General San Martín) Mario Ishii (José C. Paz) Leonardo Boto (Luján) Ricardo Curutchet (Marcos Paz) Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) Juan Ignacio Ustarroz (Mercedes) Gustavo Menéndez (Merlo) Mariel Fernández (Moreno) Lucas Ghi (Morón) Federico Achaval (Pilar) Juan Andreotti (San Fernando) Sebastián Abella (Campana) - PRO Jaime Méndez (San Miguel) - Encuentro Republicano Federal Diego Valenzuela (3 de Febrero) - La Libertad Avanza

En la Segunda sección se quedarían afuera : 5 peronistas y 2 opositores

Esteban Sanzio (Baradero) Iván Villagrán (Carmen de Areco) Diego Nanni (Exaltación de la Cruz) Ricardo Alessandro (Salto) Cecilio Salazar (San Pedro) Javier Martínez (Pergamino) - PRO Francisco Ratto (San Antonio de Areco) JxC

En la Tercera sección se quedarían afuera: 12 peronistas y 1 opositor

Jorge Ferraresi (Avellaneda) Mario Secco (Ensenada) Fernando Espinoza (La Matanza) Fernando Gray (Esteban Etcheverría) Mayra Mendoza (Quilmes) Mariano Cascallares (Almirante Brown) Juan José Mussi (Berazategui) Fabian Cagliardi (Berisso) Marisa Fassi (Cañuelas) Andrés Watson (Florencio Varela) Jorge Etcheverry (Lobos) PRO

En la Cuarta sección se quedarían afuera: 6 peronistas, 4 opositores y un vecinalista

German Lago (Alberti) María Celia Gianini (Carlos Tejedor) Alfredo Zavatarelli (General Pinto) Luis Pugnaloni (Hipólito Yrigoyen) Carlos Ferraris (Leandro N. Alem) Pablo Zurro (Pehuajó) Franco Flexas (General Viamonte) - UCR Erica Revilla (General Arenales) - UCR Salvador Serenal (Lincoln) - UCR Pablo Petrecca (Junín) - PRO ,Guillermo Britos (Chivilcoy) - Vecinalista

En la Quinta sección se quedarían afuera : 8 peronistas, 10 opositores y un vecinalista

Gustavo Barrera (Villa Gesell) Héctor Olivera (Tordillo) Alberto Gelené (Las Flores) Juan Manuel Álvarez (General Paz) Carlos Rocha (General Guido) Sebastián Ianatuony (General Alvarado) Javier Gastón (Chascomús) Francisco Echarren (Castelli) Guillermo Montenegro (General Pueyrredón) - PRO Esteban Reino (Balcarce) - UCR Osvaldo Dinápoli (General Belgrano) - UCR Esteban Santoro (General Madariaga) - UCR Arnaldo Harispe (Lezama) - UCR Matías Rapallini (Maipú) - UCR José Castro (Monte) - UCR Maximiliano Suescún (Rauch) - UCR Miguel Ángel Gargaglione (San Cayetano) - UCR Miguel Ángel Lunghi (Tandil) - UCR Arturo Rojo (Necochea) - Vecinalista

En la Sexta sección se quedarían afuera: 5 peronistas, 2 opositores y un vecinalista

Sergio Bordoni (Tornquist) José Nobre Ferreira (Guaminí) Alejandro Acerbo (Daireaux) Ricardo Moccero (Coronel Suárez) Julio Marini (Benito Juárez Martín Randazzo (General La Madrid) - UCR Lisandro Matzkin (Coronel Pringles) - PRO Carlos Bevilacqua (Villarino) - Vecinalista

El calendario electoral le pisa los talones al debate parlamentario

La próxima semana tiene sólo tres días hábiles y uno de ellos, el miércoles 18, será una jornada agitada para el peronismo que se prepara para acompañar a Cristina Fernández de Kirchner a Tribunales. Por lo que el debate en el recinto parece estancarse nuevamente, cuanto menos, hasta la última semana de junio. En el supuesto de que el oficialismo logre reunir las voluntades para el quórum, sortear la interna y debatir el proyecto de Luis Vivona, con una mayoría simple, sería suficiente para obtener media sanción

Así las cosas, el proyecto podría desembarcar en la cámara baja recién durante la primera semana de julio, a menos de 15 días del cierre de listas previsto para el 19 de ese mes. Cabe destacar además que, entre tanto, puede que la iniciativa de Durán obtenga dictamen de comisión y llegue al debate al Senado en conjunto con el de su compañero de bancada, lo que pondría nuevamente en tensión la interna peronista. Aún así, cualquiera de los dos proyectos que obtenga luz verde, se deberán iniciar nuevas negociaciones con los diputados para intentar finalmente habilitar las reelecciones indefinidas.