Quilmes se consagró campeón de los Juegos Bonaerenses 2026, que reunieron a más de 30.000 finalistas durante cuatro días de competencia en Mar del Plata y alrededores. Con 40 medallas de oro, 11 de plata y nueve de bronce, encabezó la clasificación general de una edición con 117 disciplinas y 66 escenarios.

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El podio lo completaron Lomas de Zamora, con 38 medallas doradas, y Avellaneda, con 35. Un dato que sobresale es el de La Matanza: terminó quinto, pero fue el municipio que más preseas acumuló, con 80 en total, entre ellas 29 de oro.

La población también permite poner los resultados en perspectiva. La Matanza supera los 1,8 millones de habitantes, mientras que Quilmes ronda los 633.000. En el otro extremo, Tordillo, uno de los municipios menos poblados de la provincia, consiguió siete medallas: una de oro, tres de plata y tres de bronce. También se destacaron Pila, con seis preseas, e Hipólito Yrigoyen, con 14.

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El medallero también permite identificar a los municipios que encabezaron los resultados en cada una de las ocho secciones electorales bonaerenses. Merlo lideró la Primera; Pergamino, la Segunda; Quilmes, la Tercera; General Villegas, la Cuarta; General Pueyrredon, la Quinta; Bahía Blanca, la Sexta; Olavarría, la Séptima; y La Plata, la Octava.

Sección electoral Municipio destacado Oro Plata Bronce Total Primera Merlo 17 8 13 38 Segunda Pergamino 10 8 8 26 Tercera Quilmes 40 11 9 60 Cuarta General Villegas 11 6 4 21 Quinta General Pueyrredón 26 28 21 75 Sexta Bahía Blanca 11 4 15 30 Séptima Olavarría 9 9 6 24 Octava La Plata 19 23 26 68

En el interior también hubo actuaciones para destacar. Azul sumó 26 medallas, aunque quedó por detrás de Olavarría en la clasificación general de la Séptima Sección. En la región capital, Berisso consiguió 14 preseas y Ensenada, 12. Arrecifes obtuvo cuatro y 25 de Mayo, nueve.

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La edición número 35 de los Juegos Bonaerenses convocó a unos 500.000 participantes en las etapas iniciales. La final reunió a representantes de los 135 municipios en competencias deportivas y culturales, con resultados que reflejaron tanto el peso de los distritos más poblados como la participación de las localidades más pequeñas.

Medallero completo de los Juegos Bonaerenses 2026

La tabla reproduce 133 municipios que aparecen en el medallero oficial. Consultar fuente oficial.

Puesto Municipio Oro Plata Bronce Total 1 Quilmes 40 11 9 60 2 Lomas de Zamora 38 14 14 66 3 Avellaneda 35 11 10 56 4 Almirante Brown 31 16 6 53 5 La Matanza 29 25 26 80 6 General Pueyrredón 26 28 21 75 7 Florencio Varela 24 17 7 48 8 La Plata 19 23 26 68 9 Merlo 17 8 13 38 10 Moreno 16 10 12 38 11 San Vicente 15 8 9 32 12 Tigre 13 20 11 44 13 Esteban Echeverría 13 13 12 38 14 San Miguel 12 11 6 29 15 Escobar 12 9 10 31 16 Berazategui 12 9 6 27 17 Morón 12 7 8 27 18 Tres de Febrero 11 14 12 37 19 General Villegas 11 6 4 21 20 Bahía Blanca 11 4 15 30 21 Pergamino 10 8 8 26 22 Olavarría 9 9 6 24 23 San Nicolás 9 6 13 28 24 San Isidro 8 11 6 25 25 San Fernando 8 9 3 20 26 General Rodríguez 8 6 7 21 27 Trenque Lauquen 8 5 10 23 28 Chacabuco 8 4 8 20 29 Vicente López 7 10 3 20 30 Junín 7 9 13 29 31 Mercedes 7 5 7 19 32 Zárate 7 5 3 15 33 Lincoln 7 4 3 14 34 Chascomús 7 1 8 16 35 Las Flores 7 1 8 16 36 General San Martín 7 1 5 13 37 Malvinas Argentinas 6 11 3 20 38 Campana 6 6 8 20 39 Lanús 6 5 6 17 40 Ensenada 6 5 1 12 41 Chivilcoy 6 4 7 17 42 Rauch 6 2 3 11 43 Berisso 5 6 3 14 44 La Costa 5 5 8 18 45 Ituzaingó 5 5 4 14 46 General Viamonte 5 5 1 11 47 Necochea 5 4 6 15 48 Laprida 5 4 3 12 49 Maipú 5 4 3 12 50 Colón 5 4 1 10 51 Saladillo 5 2 2 9 52 Mar Chiquita 5 2 0 7 53 Pilar 4 14 14 32 54 Azul 4 10 12 26 55 San Pedro 4 10 10 24 56 Villa Gesell 4 7 2 13 57 Cañuelas 4 6 5 15 58 Bolívar 4 5 3 12 59 Bragado 4 5 3 12 60 Coronel Rosales 4 5 2 11 61 Patagones 4 4 6 14 62 General Las Heras 4 4 2 10 63 Coronel Suárez 4 3 7 14 64 Luján 4 3 6 13 65 Navarro 4 3 1 8 66 Ezeiza 4 2 7 13 67 Rojas 4 1 4 9 68 Carlos Casares 4 1 3 8 69 Marcos Paz 4 1 3 8 70 Monte Hermoso 4 1 1 6 71 Hipólito Yrigoyen 3 4 7 14 72 Coronel Brandsen 3 4 4 11 73 Daireaux 3 4 4 11 74 Rivadavia 3 4 3 10 75 General Alvear 3 4 1 8 76 Presidente Perón 3 4 0 7 77 Baradero 3 3 6 12 78 Tres Arroyos 3 2 3 8 79 Lobos 3 2 2 7 80 Florentino Ameghino 3 2 1 6 81 Nueve de Julio 3 1 4 8 82 General Arenales 3 1 1 5 83 Tandil 2 11 13 26 84 Pehuajó 2 7 5 14 85 Ramallo 2 6 2 10 86 General Belgrano 2 3 2 7 87 Pila 2 3 1 6 88 Benito Juárez 2 2 3 7 89 Guaminí 2 2 2 6 90 Salliqueló 2 2 2 6 91 Lobería 2 2 1 5 92 Pellegrini 2 1 1 4 93 Coronel Pringles 2 1 0 3 94 Ayacucho 2 0 4 6 95 Lezama 2 0 1 3 96 Suipacha 2 0 1 3 97 Tapalqué 2 0 1 3 98 General Lavalle 2 0 0 2 99 General Madariaga 1 6 3 10 100 Salto 1 5 4 10 101 Saavedra 1 5 0 6 102 Adolfo Alsina 1 4 5 10 103 Hurlingham 1 4 2 7 104 Veinticinco de Mayo 1 3 5 9 105 Dolores 1 3 4 8 106 Tordillo 1 3 3 7 107 José C. Paz 1 2 5 8 108 Adolfo Gonzales Chaves 1 2 2 5 109 General Alvarado 1 2 2 5 110 Pinamar 1 2 2 5 111 Leandro N. Alem 1 1 2 4 112 San Cayetano 1 1 2 4 113 Balcarce 1 1 1 3 114 San Antonio de Areco 1 1 0 2 115 General Paz 1 0 3 4 116 Punta Indio 1 0 2 3 117 Castelli 1 0 1 2 118 Coronel Dorrego 1 0 1 2 119 Alberti 1 0 0 1 120 Capitán Sarmiento 1 0 0 1 121 General Pinto 0 3 3 6 122 Magdalena 0 2 3 5 123 Arrecifes 0 2 2 4 124 General Lamadrid 0 2 1 3 125 Tornquist 0 2 1 3 126 Tres Lomas 0 2 1 3 127 Carmen de Areco 0 2 0 2 128 Roque Pérez 0 1 3 4 129 Monte 0 1 2 3 130 Puán 0 1 0 1 131 San Andrés de Giles 0 1 0 1 132 Carlos Tejedor 0 0 3 3 133 Exaltación de la Cruz 0 0 1 1