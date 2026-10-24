Quilmes campeón de los Juegos Bonaerenses: los pueblos que sorprendieron y el medallero completo
Quilmes encabezó la clasificación oficial con 40 medallas de oro, pero Tordillo, Hipólito Yrigoyen y Pila sobresalieron al medir las preseas en relación con su población. La Matanza fue el distrito que más medallas acumuló.
Quilmes se consagró campeón de los Juegos Bonaerenses 2026, que reunieron a más de 30.000 finalistas durante cuatro días de competencia en Mar del Plata y alrededores. Con 40 medallas de oro, 11 de plata y nueve de bronce, encabezó la clasificación general de una edición con 117 disciplinas y 66 escenarios.
El podio lo completaron Lomas de Zamora, con 38 medallas doradas, y Avellaneda, con 35. Un dato que sobresale es el de La Matanza: terminó quinto, pero fue el municipio que más preseas acumuló, con 80 en total, entre ellas 29 de oro.
La población también permite poner los resultados en perspectiva. La Matanza supera los 1,8 millones de habitantes, mientras que Quilmes ronda los 633.000. En el otro extremo, Tordillo, uno de los municipios menos poblados de la provincia, consiguió siete medallas: una de oro, tres de plata y tres de bronce. También se destacaron Pila, con seis preseas, e Hipólito Yrigoyen, con 14.
El medallero también permite identificar a los municipios que encabezaron los resultados en cada una de las ocho secciones electorales bonaerenses. Merlo lideró la Primera; Pergamino, la Segunda; Quilmes, la Tercera; General Villegas, la Cuarta; General Pueyrredon, la Quinta; Bahía Blanca, la Sexta; Olavarría, la Séptima; y La Plata, la Octava.
|Sección electoral
|Municipio destacado
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|Primera
|Merlo
|17
|8
|13
|38
|Segunda
|Pergamino
|10
|8
|8
|26
|Tercera
|Quilmes
|40
|11
|9
|60
|Cuarta
|General Villegas
|11
|6
|4
|21
|Quinta
|General Pueyrredón
|26
|28
|21
|75
|Sexta
|Bahía Blanca
|11
|4
|15
|30
|Séptima
|Olavarría
|9
|9
|6
|24
|Octava
|La Plata
|19
|23
|26
|68
En el interior también hubo actuaciones para destacar. Azul sumó 26 medallas, aunque quedó por detrás de Olavarría en la clasificación general de la Séptima Sección. En la región capital, Berisso consiguió 14 preseas y Ensenada, 12. Arrecifes obtuvo cuatro y 25 de Mayo, nueve.
La edición número 35 de los Juegos Bonaerenses convocó a unos 500.000 participantes en las etapas iniciales. La final reunió a representantes de los 135 municipios en competencias deportivas y culturales, con resultados que reflejaron tanto el peso de los distritos más poblados como la participación de las localidades más pequeñas.
Medallero completo de los Juegos Bonaerenses 2026
La tabla reproduce 133 municipios que aparecen en el medallero oficial. Consultar fuente oficial.
|Puesto
|Municipio
|Oro
|Plata
|Bronce
|Total
|1
|Quilmes
|40
|11
|9
|60
|2
|Lomas de Zamora
|38
|14
|14
|66
|3
|Avellaneda
|35
|11
|10
|56
|4
|Almirante Brown
|31
|16
|6
|53
|5
|La Matanza
|29
|25
|26
|80
|6
|General Pueyrredón
|26
|28
|21
|75
|7
|Florencio Varela
|24
|17
|7
|48
|8
|La Plata
|19
|23
|26
|68
|9
|Merlo
|17
|8
|13
|38
|10
|Moreno
|16
|10
|12
|38
|11
|San Vicente
|15
|8
|9
|32
|12
|Tigre
|13
|20
|11
|44
|13
|Esteban Echeverría
|13
|13
|12
|38
|14
|San Miguel
|12
|11
|6
|29
|15
|Escobar
|12
|9
|10
|31
|16
|Berazategui
|12
|9
|6
|27
|17
|Morón
|12
|7
|8
|27
|18
|Tres de Febrero
|11
|14
|12
|37
|19
|General Villegas
|11
|6
|4
|21
|20
|Bahía Blanca
|11
|4
|15
|30
|21
|Pergamino
|10
|8
|8
|26
|22
|Olavarría
|9
|9
|6
|24
|23
|San Nicolás
|9
|6
|13
|28
|24
|San Isidro
|8
|11
|6
|25
|25
|San Fernando
|8
|9
|3
|20
|26
|General Rodríguez
|8
|6
|7
|21
|27
|Trenque Lauquen
|8
|5
|10
|23
|28
|Chacabuco
|8
|4
|8
|20
|29
|Vicente López
|7
|10
|3
|20
|30
|Junín
|7
|9
|13
|29
|31
|Mercedes
|7
|5
|7
|19
|32
|Zárate
|7
|5
|3
|15
|33
|Lincoln
|7
|4
|3
|14
|34
|Chascomús
|7
|1
|8
|16
|35
|Las Flores
|7
|1
|8
|16
|36
|General San Martín
|7
|1
|5
|13
|37
|Malvinas Argentinas
|6
|11
|3
|20
|38
|Campana
|6
|6
|8
|20
|39
|Lanús
|6
|5
|6
|17
|40
|Ensenada
|6
|5
|1
|12
|41
|Chivilcoy
|6
|4
|7
|17
|42
|Rauch
|6
|2
|3
|11
|43
|Berisso
|5
|6
|3
|14
|44
|La Costa
|5
|5
|8
|18
|45
|Ituzaingó
|5
|5
|4
|14
|46
|General Viamonte
|5
|5
|1
|11
|47
|Necochea
|5
|4
|6
|15
|48
|Laprida
|5
|4
|3
|12
|49
|Maipú
|5
|4
|3
|12
|50
|Colón
|5
|4
|1
|10
|51
|Saladillo
|5
|2
|2
|9
|52
|Mar Chiquita
|5
|2
|0
|7
|53
|Pilar
|4
|14
|14
|32
|54
|Azul
|4
|10
|12
|26
|55
|San Pedro
|4
|10
|10
|24
|56
|Villa Gesell
|4
|7
|2
|13
|57
|Cañuelas
|4
|6
|5
|15
|58
|Bolívar
|4
|5
|3
|12
|59
|Bragado
|4
|5
|3
|12
|60
|Coronel Rosales
|4
|5
|2
|11
|61
|Patagones
|4
|4
|6
|14
|62
|General Las Heras
|4
|4
|2
|10
|63
|Coronel Suárez
|4
|3
|7
|14
|64
|Luján
|4
|3
|6
|13
|65
|Navarro
|4
|3
|1
|8
|66
|Ezeiza
|4
|2
|7
|13
|67
|Rojas
|4
|1
|4
|9
|68
|Carlos Casares
|4
|1
|3
|8
|69
|Marcos Paz
|4
|1
|3
|8
|70
|Monte Hermoso
|4
|1
|1
|6
|71
|Hipólito Yrigoyen
|3
|4
|7
|14
|72
|Coronel Brandsen
|3
|4
|4
|11
|73
|Daireaux
|3
|4
|4
|11
|74
|Rivadavia
|3
|4
|3
|10
|75
|General Alvear
|3
|4
|1
|8
|76
|Presidente Perón
|3
|4
|0
|7
|77
|Baradero
|3
|3
|6
|12
|78
|Tres Arroyos
|3
|2
|3
|8
|79
|Lobos
|3
|2
|2
|7
|80
|Florentino Ameghino
|3
|2
|1
|6
|81
|Nueve de Julio
|3
|1
|4
|8
|82
|General Arenales
|3
|1
|1
|5
|83
|Tandil
|2
|11
|13
|26
|84
|Pehuajó
|2
|7
|5
|14
|85
|Ramallo
|2
|6
|2
|10
|86
|General Belgrano
|2
|3
|2
|7
|87
|Pila
|2
|3
|1
|6
|88
|Benito Juárez
|2
|2
|3
|7
|89
|Guaminí
|2
|2
|2
|6
|90
|Salliqueló
|2
|2
|2
|6
|91
|Lobería
|2
|2
|1
|5
|92
|Pellegrini
|2
|1
|1
|4
|93
|Coronel Pringles
|2
|1
|0
|3
|94
|Ayacucho
|2
|0
|4
|6
|95
|Lezama
|2
|0
|1
|3
|96
|Suipacha
|2
|0
|1
|3
|97
|Tapalqué
|2
|0
|1
|3
|98
|General Lavalle
|2
|0
|0
|2
|99
|General Madariaga
|1
|6
|3
|10
|100
|Salto
|1
|5
|4
|10
|101
|Saavedra
|1
|5
|0
|6
|102
|Adolfo Alsina
|1
|4
|5
|10
|103
|Hurlingham
|1
|4
|2
|7
|104
|Veinticinco de Mayo
|1
|3
|5
|9
|105
|Dolores
|1
|3
|4
|8
|106
|Tordillo
|1
|3
|3
|7
|107
|José C. Paz
|1
|2
|5
|8
|108
|Adolfo Gonzales Chaves
|1
|2
|2
|5
|109
|General Alvarado
|1
|2
|2
|5
|110
|Pinamar
|1
|2
|2
|5
|111
|Leandro N. Alem
|1
|1
|2
|4
|112
|San Cayetano
|1
|1
|2
|4
|113
|Balcarce
|1
|1
|1
|3
|114
|San Antonio de Areco
|1
|1
|0
|2
|115
|General Paz
|1
|0
|3
|4
|116
|Punta Indio
|1
|0
|2
|3
|117
|Castelli
|1
|0
|1
|2
|118
|Coronel Dorrego
|1
|0
|1
|2
|119
|Alberti
|1
|0
|0
|1
|120
|Capitán Sarmiento
|1
|0
|0
|1
|121
|General Pinto
|0
|3
|3
|6
|122
|Magdalena
|0
|2
|3
|5
|123
|Arrecifes
|0
|2
|2
|4
|124
|General Lamadrid
|0
|2
|1
|3
|125
|Tornquist
|0
|2
|1
|3
|126
|Tres Lomas
|0
|2
|1
|3
|127
|Carmen de Areco
|0
|2
|0
|2
|128
|Roque Pérez
|0
|1
|3
|4
|129
|Monte
|0
|1
|2
|3
|130
|Puán
|0
|1
|0
|1
|131
|San Andrés de Giles
|0
|1
|0
|1
|132
|Carlos Tejedor
|0
|0
|3
|3
|133
|Exaltación de la Cruz
|0
|0
|1
|1
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión