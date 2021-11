POR CHRISTIAN THOMSEN HALL

El candidato a Senador provincial por la Primera Sección electoral de Vamos con Vos, Roberto Luis Terrile, es un hombre que proviene del campo de la Industria y del sector empresario privado de la Argentina. Es abogado, tiene un estudio jurídico en la localidad de Moreno y otro en Capital Federal. "También soy Profesor universitario en la Universidad de Morón, donde doy Derecho Ambiental y Minero", cuenta a LaNoticia1.com mientras se acomoda para comenzar a brindar la entrevista.

El postulante de Randazzo está casado desde hace 32 años. "Tengo 3 higos (los tres abogados) y todavía no tengo nietos", confiesa sin poder ocultar su ansiedad por ser abuelo. Nacido y criado en el mismo pueblo (Moreno), dice creer en el valor de la palabra y en el respeto por aquellos que hicieron cosas positivas por nuestro país y su gente, "más allá del partido que provengan": "Me defino como un pensador independiente y fundamentalmente 'Anti Grieta'. Creo que el fanatismo ha provocado un daño muy grande a nuestra sociedad, tenemos que salir de esta lógica binaria, y lograr entre todos una política de Estado a largo plazo para todos los argentino, de no lograrse esto, veo muy difícil la salida".

- Uno de los principales problemas de la Provincia es la inseguridad. ¿Qué propuestas tienen para combatir este flagelo?

En materia de seguridad creo que el exceso de garantismo nos llevó a invertir el sentido del término “justicia”. La sociedad argentina no resiste más la puerta giratoria en los juzgados y en las comisarías. La sociedad necesita que se castiguen a los delincuentes y no a las víctimas, como ocurre a diario cuando vemos en las noticias que un delincuente que tendría que estar encerrado cumpliendo su condena, mata, viola o roba a alguien por la resolución de algún Juez Garantista que lo dejó en libertad. Otro punto muy importante es la creación de un protocolo claro y conciso para el accionar de la policía, no puede ser que los agentes encargados de cuidar a la sociedad, sean sancionados por cumplir con su deber.

Otro punto importante es proveer a las fuerzas, de los medio técnicos necesarios para que puedan cumplir con su tarea, protegiéndolos, dotándolos de los elementos de seguridad, que hoy existen y lamentablemente la policía de nuestra provincia no los tienen, desde chalecos en condiciones de uso, hasta balas. Móviles acordes a cada territorio de la provincia, no es lo mismo un distrito del conurbano con uno rural, los delitos son distintos, los territorios son distintos, por ende los medios para combatirlos, también son distintos.

- En materia de Economía y Trabajo, ¿qué análisis podés hacer sobre la situación en la Provincia y el País?

¡Son dos temas interesantes si los hay! La economía es la base fundamental de la problemática Argentina. Dos elementos imprescindibles para salir del pozo son: las reformas tributaria fiscal y la ley laboral, esto es urgente, somos el país con más impuestos del mundo y donde a una Pyme le puede costar su existencia despedir a un empleado. Con esta ecuación no hay economía que aguante, estamos ante la tormenta perfecta!!

¿Como pasamos de ser la Quinta potencia Mundial, al calamitoso estado de situación en el que hoy vivimos los argentinos?. La respuesta es más simple de lo que parece.

¡Pasamos de ser un país productor de trabajo, generador de grandes hombres, en el campo productivo, sea industrial o agropecuario, a un país asistencialista donde en los últimos 15 años, han erosionado la cultura del Trabajo!. ¿Se imaginan a nuestros abuelos, percibir un salario por no hacer nada? ¡Imposible! Se ofenderían si alguien se los propusiera, bueno, esto es lo que tenemos que cambiar. ¡Cómo lo cambiamos? Muy simple, Argentina hoy tiene déficits fiscal por exceso de clientelismo político: ¡Esto no va más!. Hay que achicar el déficit fiscal, y lograr el equilibrio presupuestario. Una vez que se inicie esta épica tarea, tenemos que cortar paulatinamente la emisión monetaria sin respaldo. Esto provocará un descenso de la inflación a parámetros normales.

Recién ahí podemos empezar a hablar de crecimiento económico genuino, ya que el mayor problema para el desarrollo argentino es la inflación. Conjuntamente hay que implementar un paquete de leyes que garantice al inversor estabilidad económica y jurídica, ya que no va a haber nadie que haga una inversión a largo plazo, sin la seguridad de condiciones mínimas de estabilidad económica y jurídica.

En materia laboral, hay que terminar con la “Industria del Juicio”, las normas claras hacen a la previsibilidad del inversor, como también a la de los derechos de los trabajadores. La ley de contrato de trabajo debe explicitar taxativamente el monto indemnizatorio por despido, para poder realizar una planificación a futuro, ya sea por parte del titular de la empresa, como también de los trabajadores, las reglas claras, hacen a la previsibilidad y esta hace a la inversión y la inversión hace al trabajo. Es un círculo virtuoso que bien armado, nos va a sacar de esta situación en la cual, nunca debimos haber estado.

- ¿Y con la Educación cómo estamos? La pandemia y los conflictos salariales parece haber agravado aún más la situación...

En materia educativa no somos la excepción a la regla del desastre. Voy a ahorrar tiempo, y no describir el estado paupérrimo de la educación pública en la provincia, ya que es altamente conocido por todos, y enfocarnos a soluciones que hoy nos llevaran a que nuestros hijos vuelvan a tener la educación de calidad, que sí, tuvieron nuestros padres, y nosotros también.

Para empezar y por ley, la educación debe de ser declarada como “Actividad Esencial”, con lo cual quedaría expresamente prohibido “El Paro de Docentes”, así como no paran los Policías, ni los Médicos en las Guardias, los docentes, no pueden dejar a los chicos sin clase!!!.

Los reclamos, que son genuinos y justos, deberán ser realizados con los chicos en el aula.

Los Salarios de los docentes, deben estar entre los más altos del estado, no hay duda, tienen la enorme responsabilidad de formar el Futuro de La Patria. Equipar a nuestras escuelas con la infraestructura necesaria, para que nuestros chicos puedan acceder a la tecnología que los espera en el siglo XXI. Modificar los programas de educación adaptándolos al nuevo mundo.

Y como todo está relacionado con todo, aspiro a que nuestros chicos vengan a la escuela a aprender y capacitarse para un futuro mejor, cosa que para ello, la economía debe de dejar de ser un problema, donde nuestros hijos vengan a la escuela a aprender y no a comer simplemente.

Básicamente para poder lograr estos objetivos es necesario de un gran acuerdo de los distintos sectores que integran la vida activa de un país, a saber, todos los representantes de las fuerzas políticas elegidas en nuestra cámara de representantes, ¡cuando digo todas son todas! Convocar a las Iglesias, CGT, Organizaciones Sociales, Cámaras de Comercio, Unión Industrial Argentina, Cámaras Agropecuarias y Sociedad Rural Argentina, etc...

Una vez reunidos es imperioso un acuerdo a largo tiempo, a través de un contrato social. Recién ahí con el acuerdo amplio de todos los sectores de la sociedad argentina, podemos planificar a largo plazo y salir para siempre, del pozo en el que estamos, y que por acción u omisión todos somos responsables.





- ¿Cuales son las mayores necesidades que tiene hoy la Primera Sección Electoral?

Hoy la Primera Sección Electoral se ha convertido en la más poblada de las 8 secciones que tiene la provincia de Buenos Aires con 4.795.793 electores. Hay en ella 24 distritos, de los cuales 9 son rurales y 15 integran el famoso conurbano. Por sus características los partidos rurales comparten necesidades similares, En materia de obras públicas, las rutas y los caminos rurales son determinantes en su desarrollo, como así el tren, que une pueblos en los días de lluvia siendo el único medio de acceso posible en los caminos de tierra.

En materia de seguridad, si bien el delito es de menor intensidad que en el conurbano, la característica es distinta, donde el cuatrerismo está a la orden del día. Por consiguiente es importante una patrulla especial para este tema.

En materia de salud es fundamental la regionalización de un hospital General de Agudos, ubicado estratégicamente entre los distritos rurales.

Con respecto a los distritos que integran el conurbano, la falta de cloacas, gas Natural, asfaltos en los barrios, iluminación y seguridad es una constante en todos los distritos de la Primera, con la honrosa excepción de San Isidro y Vicente López. Moreno, Merlo y San Martín están agobiados por la inseguridad y los carteles de la droga local, son las sucursales Argentina de Sinaloa, Cali y Medellín.

Sumémosle a esto, los impuestos confiscatorios como Ingresos Brutos, y la tasa de Seguridad e Higiene que por su característica es un impuesto, ya que en muchos de nuestros distritos cobran un porcentaje confiscatorio de la facturación, no brindando ningún Servicio. Modificaría la ley de Patente, bajando su onerosidad y haciéndola extensible a todas las empresas bonaerenses, hay muchas grandes empresas que radican sus flotas en otras provincias para evitar pagar los elevados costos de la misma, perjudicando de esa manera la recaudación provincial.

- ¿Cuál será tu primera propuesta en caso de acceder a una banca en la Legislatura?

En base a lo dicho hasta acá, sería intentar concretar todas y cada una de las iniciativas planteadas. A esto, le sumaría la división de los partidos grandes, que por su cantidad de habitantes son ingobernables, teniendo características de Mini Gobernaciones, mini por el territorio y gobernaciones por la cantidad de habitantes, Matanza, Merlo, Moreno, las 3M suman juntas más de Tres millones de habitantes en un territorio que no excede los 684 kilometro cuadrados, como verán en extensión es un tercio del partido de Navarro y en cantidad de habitantes es equiparable a las provincias de Córdoba o Santa Fe. Esto, ¿no lo vieron los cientos de Legisladores que se desempeñaron desde 1983 hasta la fecha?

Señores, la provincia necesita sentido común. Por eso mi planteo en el Congreso va a ser muy sencillo, aportar a la regularización que por falta de sentido común no se haya hecho. En una palabra, trabajar en proyectos que beneficien la vida cotidiana de la gente de nuestra Provincia.

- ¿Por qué los bonaerenses de la Primera Sección tienen que votar a Roberto Terrile?

Porque vengo de la actividad privada. Conozco lo que es pagar sueldos, Impuestos, Servicios, Cheques, en una palabra, lo mismo que usted, se por la que está pasando y estoy dispuesto a dar lucha para cambiarlo. Mi compromiso no es con ningún partido, mi compromiso es con la gente.

Por que se lo que hay que hacer y tengo el coraje y la decisión para hacerlo. Por eso creo que hay que votarme.