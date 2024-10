IOMA ya publicó el listado de farmacias para vacunarse contra el dengue desde el mes de octubre.

Las personas afiliadas a IOMA que tengan entre 15 y 59 años, pueden acercarse a la farmacia para consultar por la vacuna contra el dengue. Cuentan con un 30% de descuento y la aplicación sin costo.

En el micrositio que la obra social habilitó en su página oficial, los interesados encontrarán información clave para despejar todas las dudas.

Para garantizar el acceso a las vacunas, el gobierno bonaerense cerró un acuerdo con el único laboratorio que, hasta el momento, las produce, para la compra de 500.000 dosis.

De todas formas hay casis con prioridad. Quienes tuvieron dengue en los años 2023 o 2024 y residan en la región AMBA, serán contactados por el Ministerio de Salud bonaerense y se les otorgará un turno. Para este grupo la vacuna es gratis. Quienes cumplan con las condiciones y no hayan recibido el turno, deberán registrarse en “Mi Salud Digital Bonaerense”.

Puede interesarte

LISTADO DE FARMACIAS POR LOCALIDADES Y MUNICIPIO

ADOLFO ALSINA>>

Díaz Pueyrredón Nº 798, Carhué.

De la Ciudad de Carhue, S.C.S San Martín y Laprida, Carhué.

Italo ArgentinaAV. de Mayo N°134, Maza.

Apud Córdoba Nº 146, Rivera.

Díaz Pueyrredón N° 798 Carhue

De la ciudad de Carhue, S.C.S. San Martín y Laprida, Carhue

ADROGUÉ>>

Di Marco Gorriti Nº 565, Adrogué.

Feinstein Sagastume y Nother, Adrogué.

Slapak Somellera Nº 565, Adrogué.

Macco 30 De Septiembre y Río Negro, Adrogué.

Orellano San Martín Nº 1200, Adrogué.

Grossi AV. Espora Nº 97, Adrogué.

AdroguéPlaza Espora Nº 32, Adrogué.

ALBERTI>>

Cremona10 de Junio Nº 83, Alberti.

Vaccarezza Vaccarezza Nº 111, Alberti.

Bergamini Rivadavia Nº 83, Alberti.

Bassi Azcuénaga Nº 79, Alberti.

MoscaAV. Vaccarezza Nº 251, Alberti.

ALTE. BROWN>>

Parsons AV. Espora Nº 2183, Burzaco.

WinnikAV.Hipólito Irigoyen Nº 14282, Burzaco.

Minetti Prieto entre/ Viera y Sastro Nº S/N, Burzaco.

CottaAlsina Nº 1389, Burzaco

Rava Marconi Nº 798, Claypole.

GarcíaAlmafuerte Nº 130, Glew.

Kellertas Sarmiento Nº 74, Glew.

Reid 33 Orientales y G. Mendez, Glew.

Farmacia Sur Glew SCSMiguel Cane Nº 1267, Glew.

Colombini Salta esquina Amenedo Nº 1305, José Mármol.

Castelli Colón Nº 3351, Rafael Calzada.

Saffirio San Martín entre Lerroux Nº S/N, Rafael Calzada.

Colón 20 de Septiembre Nº 1746, Rafael Calzada.

Priano H.Yrigoyen N°18103 y Francia, Longchamps.

Serra Thieghi Nº 1806, Longchamps.

Lujilde Alsina N°838, Longchamps.

CastagninoDiag. Burgwardt Nº 1120, Longchamps.

Pazzaglini H.Yrigoyen Nº 17558, Longchamps.

AMEGHINO>>

Ratto5 Nº 559, Ameghino.

Ferrero3 Nº 321, Ameghino.

ARRECIFES>>

Alimena Belgrano N°215, Arrecifes.

Bastida Av. Roque Saenz Peña N°255, Arrecifes.

CamatsNecochea N°14, Arrecifes.

Costamagna 9 de Julio esquina Juan XXIII N°495, Arrecifes.

GiachinoJhon Kennedy N°675, Arrecifes.

Naranjo Ricardo Gutiérrez N°426, Arrecifes.

Pando Dardo Rocha N°122, Arrecifes.

Pederiva Av. Sarmiento N°241, Arrecifes.

SubiraDardo Rocha N°690, Arrecifes.

AVELLANEDA>>

Farmacia UOM Avellaneda S.C.S: Av. Hipólito Yrigoyen Nº 386, Avellaneda.

Diancech S.C.SAv. Mitre N°1002, Avellaneda.

25 de Mayo25 de Mayo N°599, Avellaneda.

Maga Shop Avellaneda S.C.S Av. Mitre N°637, Avellaneda.

UOM Mitre S.C.SAv. Mitre 1973, Avellaneda.

Cassissa, AV. Mitre 1471, Avellaneda.

UOM Gerli S.C.S Lacarra Nº 1556, Gerli.

UOM Bustamante H. Yrigoyen N°2331, Gerli.

Americana de Maga SHOP AV. Cnel. García 202 Piñeyro.

Los Picasos de Sarandi, S.C.S Mansilla Nº 2699, Sarandí.

Maga Shop Sarandí Av. Mitre N°3385, Sarandí.

El Alto A Güemes N° 850, Sarandí.

DiamandyAv. Mitre N°2702, Sarandí.

Soy Sarandí Sanar 63 SCS Av. Mitre N°2841, Sarandí.

Dominico Av. Mitre N°4701, Villa Dominico.

Belgrano Av. Belgrano N° 4600, Villa Dominico.

Sanar III SCS Centenario Uruguayo N°1209, Villa Dominico.

Laborde Salvador Soreda Nº 6161, Wilde.

UniversalR. Español Nº 1371, Wilde.

Argentina Fabián Onsari N°199, Wilde.

Sol Wilde Ramón Franco N°5.919 esquina 893, Wilde.

De Las Flores Las Flores N° 599, Wilde.

Sanar XI Las Flores N°900, Wilde.

AYACUCHO>>

Del Indio San Martin Nº1267, Ayacucho.

Farmacia Iriarte, S.C.S Saenz Peña E H. Yrigoyen Nº1099, Ayacucho.

AZUL>>

Peroggi H. Irigoyen Nº548, Azul.

Caramello San Martin Nº900, Azul.

CastroColón Nº948, Azul.

García Av. Mitre Nº426, Azul.

FidalgoBurgos Nº314, Azul.

SonciniHipólito Yrigoyen Nº650, Azul.

MarchisioSan Martin Nº399, Azul.

Merlo Monseñor Caneva Nº540, Azul.

Colotto PTE. Perón (Ex.Humberto I ) Nº850, Azul.

Ciotta Colón Nº812, Azul.

ListaCortázar Nº1099, Chillar

BAHÍA BLANCA>>

Taverna Almafuerte Nº771, Bahía Blanca.

Ruben BelleiEstomba Nº131, Bahía Blanca.

Fiordelmondo Remedios de Escalada Nº3, Bahía Blanca.

Cusner 25 de Mayo Nº502, Bahía Blanca.

Avenida Av. Alem esquina Sarmiento Nº201, Bahía Blanca.

Heguilen Av. Alem y Caronti, Bahía Blanca.

Pasteur Alsina Nº110, Bahía Blanca.

Felini, S.C.SZelarrayan Nº428, Bahía Blanca.

Farmacia Nuevo Centro Bahía Blanca SCS Sarmiento Nº1099, Bahía Blanca.

Martínez Washington Nº798, Bahía Blanca.

Oliver Belgrano Nº301, Bahía Blanca.

Braschi Corrientes Nº293, Bahía Blanca.

Farmacia Huici Retman Sarmiento Nº756, Bahía Blanca.

TablarAlte. Brown Nº1097, Bahía Blanca.

Costabel Saavedra y Donado Nº207, Bahía Blanca.

JunqueraAlmafuerte Nº1267, Bahía Blanca.

Farmacia Framarini Alejandro Aguado Nº199, Bahía Blanca.

Beguiristain Italia Nº547, Bahía Blanca.

Godoy Liniers Nº588, Bahía Blanca.

Boughen Brown Nº824, Bahía Blanca.

Busilacchi Lainez esquina Parera Nº1801, Bahía Blanca.

Muñoz Dorrego Nº581, Bahía Blanca.

Zulian Vieytes esquina J.Molina Nº3902, Bahía Blanca.

DomínguezBrasil Nº934, Bahía Blanca.

Zunini Rosario Nº1953, Bahía Blanca.

Etchehun Av. Urquiza Nº694, Bahía Blanca.

Gelardi Alberdi Nº1398, Bahía Blanca.

Cardelli Dupuy Sarmiento Nº1298, Bahía Blanca.

Bartel Vieytes Nº 60 Cabildo, Bahía Blanca

BALCARCE>>

Rapacini Chaves y Calle 15 Nº601, Balcarce.

Del Cerro 28 entre 27 Y 29 Nº920, Balcarce.

Norte Balcarce 8 Nº546, Balcarce.

Vuotto S.C.S Mitre Nº701, Balcarce.

San José de Balcarce S.C.S Av. Juan Kelly Nº993, Balcarce.

BARADERO>>

La Fe Gorriti Nº1401, Baradero.

Musante Boulevard Presidente Perón Nº1280, Baradero.

Bolaños Lino Piñeiro Nº279, Baradero.

BENITO JUAREZ>>

Moreno Av. Libertad Nº 278, Juárez.

Garamendy Av.Libertad Nº 52, Juárez

Nakao Roque Saenz Peña Nº 36, Juárez.

Dellavalle Alsina y Corrientes Nº 148, Juárez.

Barker S.C.S. Mosconi Nº 329 Barker

BERAZATEGUI>>

Barboza Godoy23 esquina 157 Nº1754, Berazategui.

Benedetto 14 Nº4998, Berazategui.

Sehres S.C.S Av.Calchaqui KM.24 entre 6 Y 7 Nº638, Berazategui.

Reinoso 21 Nº4003 esquina 140 Nº2106, Berazategui.

Lerana S.C.S 14 y esquina 140 Nº3999, Berazategui.

Yacomella 24 Nº4822, Berazategui.

Arrebola Av. PTE. Néstor Kirchner esquina18 Nº1804, Berazategui.

Minucci SCS 148 esquina 10 Nº797, Berazategui.

Avenida Avenida 21 (Nicolás Videla) Nº1461, Berazategui.

Hauresz 7 Nº 2358, Berazategui.

Gómez Av. Mitre Nº 960, Berazategui.

Bianchi Av. Juan Domingo Perón (14) Nº4653, Berazategui.

Sol Berazategui Av. Mitre N°2372, Berazategui.

Martinenco Cno.Gral. Belgrano Nº 4629 Carlos T. Sourigues, Berazategui

Traverso Cno.Gral. Belgrano Nº 3174 Berazategui Oeste

Centro Agrícola El Pato, S.C.S. 514 Nº 1344 El Pato

Nishimura 53 Nº 2496 Guillermo E Hudson

Las pampas farmacia urbana ACC.Autopista BS.AS.-La PlataA Nº 5445, Guillermo E Hudson

El Rincón de Hudson, S.C.S.137 Nº 6359, Guillermo E Hudson

Balassi, 413 Nº 284, Juan M. Gutierrez

Miguel, 158 Nº 4404, Plátanos

Spalvieri 39 Nº 5406, Plátanos

Cema 29 Nº 4973, Villa España

BERISSO>>

Gallo8 esquina 155 Nº S/N, Berisso.

Galvez Montevideo esquina Paraná Nº1711, Berisso.

Michetti 12 Nº4384, Berisso.

Camperi Montevideo Nº1900, Berisso.

Fagnani 60 Nº515, Berisso.

Farmacia Guayaquil, S.C.S 11 esquina 157 Nº3390, Berisso.

Bonvisutto 7 entre 123 Y 124 Nº330, Berisso.

Del Este S.C.S Av. 122 Nº1848, Berisso.

Penacca S.C.S Génova Nº4211, Berisso.

Rosito 95 y Cam. Magdalena El Carmen, Berisso.

Kowalewski Av.Palo Blanco Nº 400 Barrio Banco Provincia, Berisso.

BOLIVAR>>

Fal San Martín Nº500, Bolivar.

Albanese Av. Lavalle Nº374, Bolivar.

Gagliardi San Martín Nº302, Bolivar.

Comas San Martín Nº600, Bolivar.

Sudiro Brown Nº300, Bolivar.

López Av. San Martín Nº915, Bolivar.

Iglesias Av. Venezuela Nº546, Bolivar.

Farmacia 3 de Febrero Tres de Febrero Nº302, Bolivar.

Gallego Diag. Roteta Nº 47, Pirovano

Perez Irigoyen Av. San Martín Nº479, Urdampilleta

BRAGADO>>

Del ÁguilaMitre Nº 31, Bragado.

Monzón Pellegrini Nº1801, Bragado.

BragagnoloElizondo Nº2308,Bragado.

BRANDSEN>>

Desmoures Mitre Nº 309, Brandsen.

CABA>>

Soy Maga Soy Farma Av. de Mayo N°892, CABA.

Maga Nueva Era Av. Caseros N°999, Constitución, CABA

La Recova SCS Av. Libertador N°810, Retiro.

CAMPANA>>

FernándezRocca Nº200, Campana.

PadillaAv. Mitre Nº992, Campana

Farmacia E.P Chiesa, SCS Av. Larrabure Nº1484, Campana.

Iglesias Av. Mitre Nº 1144, Campana.

San Martín San Martín Nº 298, Campana.

CAÑUELAS>>

Farmacia Enrique Av. Valeria de Crotto, Uribelarrea.

CAPITÁN SARMIENTO>>

LagorioRoque Sáenz Peña Nº598, Capitán Sarmiento.

Del PuebloRivadavia Nº715, Capitán Sarmiento.

Ruíz Av. Alem Nº504, Capitán Sarmiento.

Pérez Presidente Perón Nº705, Capitán Sarmiento.

Bava Av.L.N.ALEM esquina Urioste Nº708, Capitán Sarmiento.

CARLOS CASARES>>

San Martín Maipú y Monseñor D’Andrea Nº301, Carlos Casares.

D’Amico Maya y Brandsen Nº 197, Carlos Casares.

Farmacia Ferriol Julio F. Ramos Nº243, Carlos Casares.

Gomez Maipú esquina Lamadrid Nº S/N, Carlos Casares.

Saenz Balcarce Y D’Andrea, Carlos Casares.

Martínez Lavalle Nº454, Carlos Casares.

Oggianu Av. Antonio Maya Nº448, Carlos Casares.

Miralles ACC.Roberto Mouras Nº61, Carlos Casares.

Caruezo Av. San Martín Nº496, Carlos Casares.

Maya S.C.SPueyrredón Nº 147, Carlos Casares.

CARLOS TEJEDOR>>

CollosoSan Martín Nº345, Carlos Tejedor.

BoccioRodolfo Schelotto Nº362, Tres Algarrobos.

PrietoAv.C.Naon de Balbiani Nº564, Tres Algarrobos.

CARMEN DE ARECO>>

ItalianaSaavedra Nº646, Carmen de Areco.

RochaAv. Mitre Nº857, Carmen de Areco.

García PetitGral. Belgrano Nº0, Tres Sargentos.

CARMEN DE PATAGONES>>

CedresSuipacha Nº291, Carmen de Patagones.

CASTELLI>>

Gestido Carlos Pellegrini esquina Las Hera Nº121, Castelli.

Villa S.C.SAv. 25 de Mayo Nº384, Castelli.

CHACABUCO>>

Figueroa Bloise San Martín Nº163, Chacabuco.

Marino Alsina esquina Zapiola, Chacabuco.

Noba Av. Lamadrid Nº 124, Chacabuco.

Valero, S.C.S Andes Nº 307, Chacabuco.

Boero Av. Solís esquina Zapiola Nº 97, Chacabuco.

Pascual Salta y Belgrano Nº 0, Chacabuco.

Mujica Av. Elguea Román Nº258, Chacabuco.

Vespasiano Hipólito Yrigoyen Nº479, Chacabuco.

Voelklein Vieytes y Corrientes NºLoc.6, Chacabuco.

Alegre, S.C.SAv. Garay Nº 376, Chacabuco.

Santa Teresita Chacabuco S/N, Rawson.

CHASCOMÚS>>

Chascomus Av. Lastra Nº350, Chascomús.

Cangialosi Garay Nº56, Chascomús.

Pensa SCS Hipólito Yrigoyen Nº710, Chascomús.

Oria Libres del Sur Nº413, Chascomús.

Del Norte S.C.S El Ombú Nº102, Chascomús.

Belgrano Belgrano Nº649, Chascomús.

Malena S.C.SEscribano y Machado S/N, Chascomús.

CHIVILCOY>>

Cruz Roja Pellegrini Nº250, Chivilcoy.

Homar Av. Villarino Nº114/6, Chivilcoy.

Giacchetta Av. Avellaneda Nº186, Chivilcoy.

ModernaPellegrini Nº 249, Chivilcoy.

Zurita Castelli y Gral. Frias Nº150, Chivilcoy.

PereyraAv. Mitre Nº 222, Chivilcoy.

Mecca M.Calderon y Las Heras Nº146, Chivilcoy.

Rolando Colon y Vicente López Nº199, Chivilcoy.

VillarinoAv. Villarino Nº 399, Chivilcoy.

SivoriPaso de la Patria Nº194, Chivilcoy.

BoglioloAv. 22 de Octubre Nº184, Chivilcoy.

Frenkiel Av. Echeverria Nº199, Chivilcoy.

Cremona Moquehua, S.C.S. Rivadavia Nº S/N, Moquehua.

LopezSan Martin Nº214, Moquehua

COLÓN>>

Buenos Aires 47 esquina 20, Colón.

Grassi 50 Nº 749, Colón.

Pasteur 47 Y 23 Nº 1099, Colón.

Araldi 19 Nº 552,Colón.

Camarasa 9 Nº 897,Colón.

CORONEL DORREGO>>

Pasteur. Pte.Yrigoyen Nº 665, Coronel Dorrego

San Lorenzo. Dr. Nítido E. Santagada Nº 511, CORONEL DORREGO

CORONEL PRINGLES>>

IPHAIS BARTOLOME. MITRE Nº 696, CORONEL PRINGLES

LASPIUR. SAENZ PEÑA Nº 691, CORONEL PRINGLES

CORONEL ROSALES>>

BARRESI. MURATURE Nº 1147. PUNTA ALTA

ARGENTINA. ROCA Y RIVADAVIA Nº 199. PUNTA ALTA

CURIE. 25 DE MAYO Nº 571. PUNTA ALTA

FONTANARROSA. MATTEI 25 DE MAYO Nº 345. PUNTA ALTA

ZANDONADI. ALMIRANTE BROWN Nº 151. PUNTA ALTA

MARQUES. ROCA Nº 2411. PUNTA ALTA

PUNTA ALTA. HIPOLITO IRIGOYEN Nº 860. PUNTA ALTA

PEREYRA. 9 DE JULIO Nº 1262. PUNTA ALTA

CORONEL SUAREZ>>

DEL PUEBLO. MITRE Y BRANDSEN, CORONEL SUAREZ

FONZO. BELGRANO Nº 1269, CORONEL SUAREZ

FARMACIA PASTEUR S.C.S. BELGRANO Nº 805, CORONEL SUAREZ

SCHUVAB. SARMIENTO Y BELGRANO, CORONEL SUAREZ

CORONEL SUAREZ. LAVALLE ESQ. AVELLANEDA Nº 497, CORONEL SUAREZ

MENNA. SIXTO RODRIGUEZ Nº 693, CORONEL SUAREZ

SANSEAU. 28 Nº 933 HUANGUELEN

FERNANDEZ. 9 E/ 31 Y 32 HUANGUELEN

SAN ISIDRO. AV. 11 DE MAYO Nº 1155 PUEBLO SANTA MARIA

FASSI AVDA. ALEMANES DEL VOLGA Nº 2705 SANTA TRINIDAD

BOLLETTA. SAUCE CORTO Nº S/N VILLA ARCADIA

DAIREAUX>>

COMAS. AV.ROCA Y SAN MARTIN Nº 98, DAIREAUX

TRAVERSO. AV. ROCA Nº 491, DAIREAUX

LARSEN. PELLEGRINI Nº 875, DAIREAUX

TORRES. 25 DE MAYO Nº 145, DAIREAUX

BIDE. JOSE HERNANDEZ Nº 297, ARBOLEDAS

DOLORES>>

AMPARO RUIZ SCS. BARTOLOME MITRE ESQ.25 DE MAYO Nº 496, DOLORES

TOMEC. QUADRI Y VUCETICH, DOLORES

BELLATTI. BS.AS. Y SAN MARTIN, DOLORES

ENSENADA>>

SUAREZ. JEREZ Nº 502, ENSENADA

LAGOS. SAN MARTIN Y A. DE SAAVEDRA Nº 951, ENSENADA

BORZI. 122 Nº 598, ENSENADA

MENESTRINA. AV. HORACIO CESTINO Nº 811, ENSENADA

ESCOBAR>>

EL CAZADOR. AV. SAN MARTIN Nº 3069, ESCOBAR

CIARLIERO. BELGRANO Nº 868 GARIN

FARMACIA PUEBLO. GARIN, S.C.S. PEDRO PERNA Nº 960 GARIN

MIANFA SCS. RUTA 26 Nº 1368 MAQUINISTA FRANCISCO SAVIO

RUTA 26 2495, SCS. RUTA 26 ESQ. PICAFLOR MAQUINISTA FRANCISCO SAVIO

ESTEBAN ECHEVERRÍA>>

YACHELINI. PEDRO DREYER Nº 549 MONTE GRANDE

MENDES. SAN MARTIN Nº 602 MONTE GRANDE

LLOVERAS. LEANDRO ALEM Nº 1217 MONTE GRANDE

EXALTACIÓN DE LA CRUZ>>

LANFRANCHI. URCELAY Nº 619 CAPILLA DEL SEÑOR

SAN JOSE. AMEGHINO Y CARLOS PELLEGRINI Nº 902 CAPILLA DEL SEÑOR

EZEIZA>>

GINESTA. V.LOPEZ Y PRAVAZ, EZEIZA

DEL PUEBLO. C.DEL DESIERTO Nº 214, EZEIZA

ANGEL S.C.S. RAMOS MEJIA Nº 46, EZEIZA

FLORENTINO AMEGHINO>>

RATTO. 5 Nº 559 AMEGHINO

FERRERO. 3 Nº 321 AMEGHINO

FLORENCIO VARELA>>

VARELA SCS MONTEAGUDO 3101, F. VARELA

MANUELA AMARELLE S.C.S. AV. SAN MARTIN Nº 450, FLORENCIO VARELA

RONDI.12-F (EX-JOSE MARTI Y NEUQUEN) Nº 3504 E, FLORENCIO VARELA

TOKUMOTO. EVA PERON Nº 6556, FLORENCIO VARELA

LANDI. AV.SAN MARTIN Nº 2646 (EX 752), FLORENCIO VARELA

LUFFI. LUIS BRAILE Nº 665, FLORENCIO VARELA

MARCONI. RODO Nº 3095 (EX 315), FLORENCIO VARELA

SOY VARELA SANAR SCS AV. SAN MARTÍN N°3201, FLORENCIO VARELA

NOBEL ESPERANZA S.C.S. CALLE 1282 Nº 931 INGENIERO JUAN ALLAN

CARCELLER 209. PRINGLES Nº 3370 SAN JUAN BAUTISTA

METZLER. BOMBERO V. SENZABELLO Nº 970 SAN JUAN BAUTISTA

LESTECCHI, S.C.S. AV EVA PERON RP 53 Nº 7649 VILLA BROWN

O.I. APOTECA, S.C.S. EVA PERÓN Nº 5789, Santa Rosa.

GENERAL ALVARADO>>

MALVESTITI. 31 Nº 1308 MIRAMAR

DEL PUEBLO. 21 Nº 1598 MIRAMAR

BENI. 9 Nº 2355 MIRAMAR

PERALTA. BELGRANO Nº 499 COMANDANTE NICANOR OTAMENDI

GENERAL ALVEAR>>

SOLE. SARMIENTO Nº 801 GENERAL ALVEAR

EL PUEBLO. SAN MARTIN Nº 848 GENERAL ALVEAR

GENERAL ARENALES>>

MARTINEZ. CARLOS MARIA DE ALVEAR Nº 263/7 GENERAL ARENALES

SANGIACOMO. GUIDO SPANO Nº 63 GENERAL ARENALES

MI FARM. SARMIENTO Nº 1 GENERAL ARENALES

LIBERALE. CORRIENTES Y DON BOSCO Nº 2 FERRE

PROSPERI AVDA. SAN MARTIN Nº 63 ASCENSION

LOGIODICE. SALTA Nº 20 ASCENSION

GENERAL BELGRANO>>

DI MATTEO DR. TORRAS Nº 801, GENERAL BELGRANO

VALERGA ITALIA Y NUEVE DE JULIO, GENERAL BELGRANO

GENERAL GUIDO>>

MINI. SAN MARTIN Nº 384, GENERAL GUIDO

GENERAL LAS HERAS>>

CUSTER. LAS HERAS Nº 948, GENERAL LAS HERAS

FARMACIA DEL PUEBLO S.C.S. 25 DE MAYO Nº 965, GENERAL LAS HERAS

LA BOTICA S.C.S. AVDA. CHIOCCONI Nº 151, GENERAL LAS HERAS

GENERAL LAVALLE>>

ESPINOSA. ARTURO DE LA SERNA Nº 1281, GENERAL LAVALLE

GENERAL MADARIAGA>>

ALANIZ. SARMIENTO Nº 598, GENERAL MADARIAGA

GRAL PUEYRREDÓN>>

TEJEDOR 381 SCS AV CARLOS TEJEDOR Nº 581 MAR DEL PLATA

GRIMALDI ALBERTI Nº 1899 MAR DEL PLATA

FALDINA AVDA. LURO Nº 7498 MAR DEL PLATA

BADANEZ S.C.S. GENERAL SAN MARTIN Nº 2149 MAR DEL PLATA

BAUZA ALBERTI Y SARMIENTO Nº 1601 MAR DEL PLATA

SAN MARTIN SAN MARTIN Nº 2455 MAR DEL PLATA

BORONAT FALUCHO Nº 1996 MAR DEL PLATA

RUOZI CONSTITUCION Nº 7508 MAR DEL PLATA

FARMACIA SE.AD.HE.,S.C.S. JUAN B. JUSTO Nº 5402 MAR DEL PLATA

ZAMACZUK JUAN B. JUSTO Nº 1302 MAR DEL PLATA

MORON AV.LURO ESQ.LOS ANDES Nº 5802 MAR DEL PLATA

NUEVA CORDOBA S.C.S. CORDOBA Nº 4546 MAR DEL PLATA

FARMA C1681, S.C.S. PATRICIO PERALTA RAMOS Nº 2481 MAR DEL PLATA

GRIMALDI-DIEZ RODRIGUEZ PEÑA Nº 1289 MAR DEL PLATA

25 DE MAYO 25 DE MAYO Nº 3611 MAR DEL PLATA

EL ANGEL FRANCO CL, S.C.S. SANTA FE ESQ. BOLIVAR Nº 2102 MAR DEL PLATA

COLON AV INDEPENDENCIA Nº 2649 MAR DEL PLATA

RIADIGOS J.B.JUSTO Nº 2600 ESQ CORDOBA Nº 4595 MAR DEL PLATA

JULIO RIADIGOS CASTELLI Nº 1311 MAR DEL PLATA

LISSARRAGUE AYACUCHO Nº 4698 MAR DEL PLATA

MALEN CATAMARCA Nº 3201 MAR DEL PLATA

MESA ALBERTI Nº 2298 MAR DEL PLATA

MURRAY BELGRANO Nº 3302 MAR DEL PLATA

SOCIAL LURO, S.C.S. AVDA LURO Nº 3499 MAR DEL PLATA

STECKINGER RODRIGUEZ PEÑA Nº 4727 MAR DEL PLATA

MITRE AVDA. COLON Nº 2693 MAR DEL PLATA

CONSTITUCION LASALLE S.C.S. AVDA. CONSTITUCION Nº 6995 MAR DEL PLATA

DIAGONAL RIVADAVIA Nº 2960 MAR DEL PLATA

DEL PUERTO 12 DE OCTUBRE Nº 3499 MAR DEL PLATA

LILIANA CASTRO DORREGO Nº 2992 MAR DEL PLATA

SANTA TERESITA STGO.DEL ESTERO Nº 2903 MAR DEL PLATA

ROMERO 11 DE SEPTIEMBRE Nº 3783 MAR DEL PLATA

AVENIDA AVDA. LIBERTAD Nº 4499 MAR DEL PLATA

ATENA ITUZAINGO Nº 3801 MAR DEL PLATA

LOPEZ 25 DE MAYO Nº 2999 MAR DEL PLATA

CASTRO RODRIGUEZ PEÑA Nº 2535 MAR DEL PLATA

ORTEGA FARMACEUTICA, S.C.S. AVDA. LURO Nº 6900 MAR DEL PLATA

PENNISI FORELL AVDA. FORTUNATO DE LA PLAZA Nº 3237 MAR DEL PLATA

LA PERLA ESPAÑA Nº 1003 MAR DEL PLATA

RIMATU, S.C.S. SICILIA Nº 1474 MAR DEL PLATA

CRISTI, S.C.S. AVDA. LURO Nº 3804 MAR DEL PLATA

FARMALYF SCS AVDA. INDEPENDENCIA Nº 4117 MAR DEL PLATA

BECCACECE BELGRANO Nº 3113 MAR DEL PLATA

FARMAHUINCO S.C.S. VERTIZ Nº 4282 MAR DEL PLATA

VALENTINI AV. JARA Nº 3993 MAR DEL PLATA

ROIG AV. LURO Nº 3219 MAR DEL PLATA

COPAL SAN JUAN Nº 2998 MAR DEL PLATA

VIZCAY ALEM ESQUINA PRIMERA JUNTA Nº 3495 MAR DEL PLATA

AMERICANA AV. RIVADAVIA Nº 3201 MAR DEL PLATA

PIZZOLO AV.FORTUNATO DE LA PLAZA Nº 3658 MAR DEL PLATA

FARMACIA GALILEOS SUR SCS AV.MARIO BRAVO Nº 502 MAR DEL PLATA

FARMACIA PRAMOS S.C.S AV. JACINTO PERALTA RAMOS Nº 402 MAR DEL PLATA

MENDELEIV SUR SCS AVDA. COLON Nº 6699 MAR DEL PLATA

DEL LABRADOR S.C.S. TUCUMAN Nº 2853 MAR DEL PLATA

RAMBLA Y CASINO DEL MILENIO, S.C.S. MORENO Nº 2162/4 MAR DEL PLATA

FRASSON AV. ARTURO ALIO Nº 1195 MAR DEL PLATA

PHARMALURO S.C.S. SAN MARTIN Nº 2726 MAR DEL PLATA

PREVILEY AV. PERALTA RAMOS Nº 2413 MAR DEL PLATA

MONTTI TUCUMAN Nº 3392 MAR DEL PLATA

SERRAT 12 DE OCTUBRE Nº 3792 MAR DEL PLATA

PINOS DE ANCHORENA SCS CONSTITUCION Nº 6039 MAR DEL PLATA

GANDARA JUAN B. JUSTO Nº 494 MAR DEL PLATA

TREJOMAR MDP, S.C.S. STROBEL Nº 5191 MAR DEL PLATA

LA BOTICA DE LOS TRONCOS S.C.S. LEANDRO N. ALEM Nº 3777 MAR DEL PLATA

NUEVA CONSTITUCION S.C.S. AVDA..CONSTITUCION Nº 6679 MAR DEL PLATA

CECILIA PEREIRA AV. LURO Nº 4824 MAR DEL PLATA

GRAMA S.C.S. ALVARADO Nº 2798 MAR DEL PLATA

AMANCAY MDQ, S.C.S. BOULEVAR PERALTA RAMOS Nº 521 MAR DEL PLATA

LUJAN FORTUNATO DE LA PLAZA Nº 6992 MAR DEL PLATA

MARTI TEODORO BRONZINI Nº 597 MAR DEL PLATA

ARANDA AV.LIBERTAD Nº 5579 MAR DEL PLATA

SUR COLON Nº 5398 MAR DEL PLATA

MEDICI S.C.S. RAWSON Nº 4197 MAR DEL PLATA

TROZZI JACINTO PERALTA RAMOS Nº 1701 MAR DEL PLATA

M.R.L. FARMACIA S.C.S. AVDA. CONSTITUCION Nº 4793 MAR DEL PLATA

BAUZA II S.C.S. RIVADAVIA Nº 2320 MAR DEL PLATA

RAMA PRE 05, S.C.S. TALCAHUANO Nº 2002 MAR DEL PLATA

BOSQUE GRANDE S.C.S. VERTIZ Nº 9162 MAR DEL PLATA

FRESCO CERRITO Nº 1512 MAR DEL PLATA

MCL, S.C.S. AV COLON E/ BUENOS AIRES Y TUC Nº 2070 MAR DEL PLATA

PHARMAPORT S.C.S. 12 DE OCTUBRE Nº 3185 MAR DEL PLATA

PHARMADIET S.C.S. GUEMES Nº 3185 MAR DEL PLATA

ALLEMMA, S.C.S. AVDA. MARIO BRAVO Nº 2067 MAR DEL PLATA

GOMEZ AVDA. CENTENARIO ESQ. MITRE Nº 1299 SIERRA CHICA

MOBILIA. AVDA PRESIDENTE PERON Nº 10419 BARRIO BATAN

GENERAL RODRIGUEZ>>

GERARDI AVDA.ESPAÑA Nº 116 GENERAL RODRIGUEZ

FRADUSCO AVDA. SAN MARTIN Nº 598 GENERAL RODRIGUEZ

NUEVA DEL BULEVAR S.C.S. SARMIENTO Nº 695 GENERAL RODRIGUEZ

BANEZ AVDA.PRESIDENTE PERON Nº 246 GENERAL RODRIGUEZ

UNO RUTA 28 (PEDRO WHELAN) Nº 1349 GENERAL RODRIGUEZ

POLESCHI RIVADAVIA Nº 527 GENERAL RODRIGUEZ

DE PRIEGO DI MARCO E/THOMPSON Y URBANIZ. GENERAL RODRIGUEZ

2 DE ABRIL 2 DE ABRIL Nº 484 GENERAL RODRIGUEZ

GENERAL PAZ>>

SP HEALTH CENTER S.C.S. COLECTORA OESTE Nº 770 LOMA VERDE

D’ANDREA AV. CAMPOMAR Nº 3394 RANCHOS

DUCLOS HIPOLITO YRIGOYEN ESQ. AMEGHINO RANCHOS

GENERAL PINTO>>

BRACCO GUEMES Nº S/N CORONEL GRANADA

GENERAL SAN MARTÍN>>

DOLFATO AV. MARQUEZ Nº 2552 JOSE LEON SUAREZ

FILPI AV.LIBERTADOR Nº 7046 CIUDAD JARDIN DEL LIB.GENERAL SAN MARTIN

DEL FERROCARRIL BELGRANO Nº 3202 SAN MARTIN

GOLDIN NECOCHEA Nº 2038 SAN MARTIN

FARMACIA ADELINA HUE, S.C.S. RUTA 8 E/ALEM Y A.HUE Nº 817 SAN MARTIN

FARMACIA FAERBRI, S.C.S. 99- GENERAL ROCA Nº 1782 SAN MARTIN

FARMACIA NUEVA PASCUAL S.C.S. 52 – BELGRANO Nº 3600 SAN MARTIN

NUEVA BOULEVARD LACROZE, S.C.S. LACROZE Nº 6000 VILLA BALLESTER

CHECCHIA LIBERTAD Nº 501 VILLA BALLESTER

MARQUES LIBERTAD ESQ.MORENO Nº 6100 VILLA BALLESTER

ALVEAR DE V.BALLESTER, S.C.S. CALLE 114 (EX-ALVEAR) Nº 2800 VILLA BALLESTER

VILLA BILLINGHURST, S.C.S. 133-MORENO Nº 4106 VILLA BILLINGHURST

LANFIR LAS GARDENIAS ESQ. /MARGARITAS VILLA LOMA HERMOSA

REPUBLICA NUEVA LIBANO, S.C.S. CALLE 10 REPUBLICA DEL LIBANO Nº 4113 VILLA LYNCH

CAPORALE 48 (EX ESTRADA) Nº 2804 VILLA MAIPU

SAN ANDRES GOLF MARENGO Nº 3100 VILLA MARQUEZ A. DE AGUADO

MINETTI ZAPIOLA Y CASTELAR VILLA ZAPIOLA

GENERAL VIAMONTE>>

BAIGORRITA, S.C.S. URQUIZA Nº 1022 BAIGORRITA

GENERAL VILLEGAS>>

DELFITTO NECOCHEA Nº 578, GENERAL VILLEGAS

LEGORBURU LUIS PENACINO S/Nº PIEDRITAS

AIASSA FACUNDO LARROSA Nº S/N BANDERALO

GONZALES CHAVES>>

CARAFFINI AVDA. GENERAL PAZ Nº 468 GONZALES CHAVES

PASTEUR BME.MITRE Y S.MARTIN GONZALES CHAVES

FOSSATI AV.SAN MARTIN Nº 465 GONZALES CHAVES

ELICAGARAY JUAN ELICAGARAY Nº 318/320 GONZALES CHAVES

GUAMINÍ>>

IVATIDA, SCS FREYRE Y ALEM, GUAMINI

ZULOAGA SAN MARTIN Nº 767, CASBAS

LAZARINI JULIO A. ROCA Nº 48 LAGUNA ALSINA

HIPÓLITO YRIGOYEN>>

RUSSO RIVADAVIA Nº 371 HENDERSON

LACAVE RIVADAVIA Nº 719 HENDERSON

HURLINGHAM>>

WILLIAMS MORRIS POTOSI Y VILLEGAS Nº 3248 HURLINGHAM

BRAVI VERGARA Nº 4129 HURLINGHAM

D’ONOFRIO AV.VERGARA Nº 1110 VILLA TESEI

PRINCIPAL TESEI AV. VERGARA Nº 2284 VILLA TESEI

GENERAL AV. PEDRO DIAZ Nº 817 VILLA TESEI

ANGIOLINI POETA RISSO Nº 3306 WILLIAMS MORRIS

ITUZAINGO>>

CASANOVA AV.CORONEL BRANDSEN Nº 2349 ITUZAINGO

DEL PUEBLO RIVADAVIA Nº 21824 ITUZAINGO

MIGHETTI SOLER Nº 136 ITUZAINGO

SAS SOLER Nº 79 ITUZAINGO

GANDINI DOMINGO OLIVERA Nº 2137 ITUZAINGO

JUNCAL S.C.S. JUNCAL Nº 88 ITUZAINGO

LUKOMAZ SCS CONSEJAL DEFILIPPI Nº 810/4 ITUZAINGO

CENTRAL OESTE LELOIR S.C.S. AVDA.PTE. PERON Nº 8505 ITUZAINGO

CENTRAL OESTE ITUZAINGO S.C.S. LAS HERAS Nº 381 ITUZAINGO

VARGAS WAYAR FRAY LUIS BELTRAN ESQ EL TORDO Nº 1901 ITUZAINGO

JOSÉ C. PAZ>>

DEL AGUILA H.YRIGOYEN Y RIVADAVIA Nº 1600 JOSE C PAZ

GENERAL SAN MARTIN HIPOLITO YRIGOYEN Nº 1593 JOSE C PAZ

PAZOS LEON GALLARDO Nº 4708 JOSE C PAZ

JURE AVDA.JOSE ALTUBE Nº 1918 JOSE C PAZ

QUINTAS FLORIDA Nº 1803 JOSE C PAZ

TIRONE HIPOLITO YRIGOYEN Nº 2961 JOSE C PAZ

MARCHESE MUÑOZ Nº 3741 JOSE C PAZ

HERRERA DR. RENE FAVALORO (EX MUÑOZ) Nº 4707 JOSE C PAZ

CAPONI AVDA. CROACIA Nº 1870/72 JOSE C PAZ

FARMACIA L.A.I SOL Y VERDE SCS DINAMARCA Nº 3526 JOSE C PAZ

L.A.I CROACIA SCS AV. CROACIA Nº 2840 JOSE C PAZ

FARMACIA L.A.I. VILLA GERMANO SCS AVDA. PTE PERON Nº 4435 JOSE C PAZ

JUNÍN>>

DEL AGUILA RIVADAVIA Nº 117, JUNIN

DE PAUL DE SILVA CORONEL SUAREZ Nº 90, JUNIN

CENTRAL JOSE ARIAS ESQ.JUAN NARBONDO Nº 5/7, JUNIN

BONFIGLIO AV. BENITO DE MIGUEL Nº 506, JUNIN

CASCIERO 25 DE MAYO Y GRAL.PAZ, JUNIN

SILVA BORGES ESQ. PELLEGRINI Nº 396, JUNIN

ROSSI RIVADAVIA Nº 201, JUNIN

RESSIA AV RAMON HERNANDEZ Nº 683, JUNIN

SAN JORGE ALSINA ESQ. AMEGHINO Nº S/N, JUNIN

BENEDETTO AV.LIBERTAD Nº 528, JUNIN

PORCU PRIMERA JUNTA Nº 192, JUNIN

MARTINEZ ARIAS Nº 671, JUNIN

FARMEDICA S.C.S. ALBERDI Nº 1860, JUNIN

BOISSON AVDA. DR. BENITO DE MIGUEL Nº 661, JUNIN

NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CORONEL SUAREZ Nº 369, JUNIN

ROMITI MARIANO MORENO Nº 388 AGUSTIN ROCA

SILVA JACARANDA Nº 178 MORSE

LA MATANZA>>

FOX S.C.S. INFANTA ISABEL Nº 5974 GONZALEZ CATAN

FARMACIA ATALCO S.C.S. ATALCO E/ 2 DE ABRIL Y BAVIO Nº 5482 GONZALEZ CATAN

FARMACIA SUNCHALES 6307 S.C.S. SUNCHALES Nº 6307 GONZALEZ CATAN

LA PLAZA CENTRAL S.C.S. AVDA.LURO Nº 5881 GREGORIO DE LAFERRERE

LURO AV. LURO Nº 5527 GREGORIO DE LAFERRERE

NUEVA FARMACIA MARCONE, S.C.S. JUAN M. DE ROSAS Nº 11002 GREGORIO DE LAFERRERE

RODRIGUEZ PIEDRABUENA Nº 6038 GREGORIO DE LAFERRERE

ESTANISLAO S.C.S. ESTANISLAO DEL CAMPO Nº 4229/35 GREGORIO DE LAFERRERE

LUQUE 5897, S.C.S. HONORIO LUQUE Nº 5897 GREGORIO DE LAFERRERE

ALAGON MARCONI Nº 2857 ISIDRO CASANOVA

GUBERMAN AV. BRIG.J.M. DE ROSAS Nº 5892 ISIDRO CASANOVA

SCHLOTTHAUER AV REPUBLICA DE PORTUGAL Nº 2461 ISIDRO CASANOVA

MILANESI AVDA. CROVARA Nº 3147 LA TABLADA

GALER LISANDRO DE LA TORRE Nº 508 LA TABLADA

DI PISA AV. CROVARA Nº 4389 LA TABLADA

GIORGETTI MOSCONI Nº 725 LOMAS DEL MIRADOR

POU AV.SAN MARTIN Nº 3900 LOMAS DEL MIRADOR

MURACA VENTURA YANZI Nº 1608 RAFAEL CASTILLO

LA NUEVA CRISTIANIA, S.C.S. NUEVA CRISTIANIA Nº 995 RAFAEL CASTILLO

BRIKMAN BALCARCE Nº 1197 RAMOS MEJIA

CALDARELLI AV.SAN MARTIN Nº 1631 RAMOS MEJIA

DODERA BARTOLOME MITRE Nº 71 RAMOS MEJIA

CARBONE CORONEL BRANDSEN Nº 1081 RAMOS MEJIA

TUREK BOLIVAR Nº 1364 RAMOS MEJIA

TUREK I LAMADRID Nº 349 RAMOS MEJIA

MELARAGNO AV.DE MAYO Nº 2294 RAMOS MEJIA

MOSCOVICH H. YRIGOYEN Nº 2305 SAN JUSTO

BORDRUM SCS JUAN D. PERON Nº 3298 SAN JUSTO

YUVONE PERU Nº 2422 SAN JUSTO

MARCHENA FLORENCIO VARELA Nº 4092 SAN JUSTO

GANBATTE BRANDSEN Nº 4257 SAN JUSTO

NUEVA CABA S.C.S. MARIANO SANTAMARIA Nº 2665 SAN JUSTO

ROMANO CATAMARCA Nº 2302 SAN JUSTO

HORDIJ AV. SANTA MARIA Nº 2272 SAN JUSTO

PLAZA SAN JUSTO S.C.S. PERU Nº 2538 SAN JUSTO

CORNEO AV.SAN MARTIN Nº 5230 VILLA INSUPERABLE

MIRANDA VENEZUELA Nº 4617 VILLA LUZURIAGA

LANÚS>>

SAN MARCO DE LEÓN FARMACÉUTICA, S.C.S. REMEDIOS DE ESCALADA DE S M Nº 901 LANUS

ESCRIBANO SARMIENTO Nº 895 LANUS,

CALVAGNI S.C.S. VIAMONTE Nº 2393 LANUS

UOM LAN·S AV. HIPÓLITO YRIGOYEN 4414 LANUS

UOM DELIA AV. SAN MARTÍN 1934 LANUS

LUJAN VILLA DE LUJAN Nº 3104 LANUS ESTE

MARIA ROSA BOIANO SITIO DE MONTEVIDEO Nº 1640 LANUS ESTE

FARMACIA UOM MODERNA S.C.S. 9 DE JULIO Nº 1352 LANUS ESTE

MORALES 29 DE SEPTIEMBRE Nº 2060 LANUS ESTE

ZUKAUSKAS GRAL. MARTIN RODRIGUEZ Nº 1501 LANUS ESTE

SUPER LANUS S.C.S. ANATOLE FRANCE Nº 1934 LANUS ESTE

DI CARLO O’HIGGINS Nº 1295 LANUS ESTE

PARISI CNO.GRAL.BELGRANO Nº 2979 LANUS ESTE

SCHPILBERG O’HIGGINS Nº 2062 LANUS ESTE

BOIANO DEL SUR HIPOLITO YRIGOYEN Nº 4401 LANUS OESTE

MARZANO 25 DE MAYO Nº 1866 LANUS OESTE

GOMEZ HIPOLITO YRIGOYEN Nº 4147 LANUS OESTE

FARMA LANUS S.C.S. 25 DE MAYO Nº 171/5 LANUS OESTE

CAGGIANO 9 DE JULIO Nº 3890 MONTE CHINGOLO

GARCIA CAMINO GRAL.BELGRANO Nº 4601 MONTE CHINGOLO

CENTENARIO CENTENARIO URUGUAYO Nº 2286 MONTE CHINGOLO

FARMACIA UOM ALSINA S.C.S. TTE.GRAL.PERON Nº 2693 VALENTIN ALSINA

UOM DEL PUENTE SCS AV. JUAN DOMINGO PERON Nº 3255 VALENTIN ALSINA

PAVICICH HIPOLITO YRIGOYEN Nº 6053 REMEDIOS DE ESCALADA

FARMACIA UOM ESCALADA S.C.S. H. YRIGOYEN Nº 6401 REMEDIOS DE ESCALADA

TORANZO CENTENARIO URUGUAYO Nº 3499 REMEDIOS DE ESCALADA

LA PLATA>>

TROILO 48 ESQ.15 Nº 999 LA PLATA

TORGE DIAGONAL 80 E/ 40 Y 119 Nº 118 LA PLATA

PURICELLI 7 Nº 1851 LA PLATA

BERTRAND DIAGONAL 74 Nº 871 LA PLATA

QUERINI PLAZA HIPOLITO YRIGOYEN Nº 68 LA PLATA

OROZ 38 Nº 455 LA PLATA

SARMIENTO 7 ESQ.67 LA PLATA

AUTINO 56 ESQ.15 LA PLATA

MARQUEZ 21 Nº 1576 LA PLATA

MALVETTI BENITEZ 41 Nº 791 LA PLATA

CONCISTRE DIAG. 79 ESQ. 64 Nº 202 LA PLATA

RIVADULLA PLAZA AZCUENAGA Nº 188 LA PLATA

AGRELO 43 Nº 785 LA PLATA

DELGADO 44 ESQ. 2 Nº 350 LA PLATA

CIUDAD DE LA PLATA S.C.S. 66 E/ 5 Y 6 Nº 548 LA PLATA

DIAZ VILLAT 25 ESQUINA 58 Nº 1245 LA PLATA

EL INDIO S.C.S. 10 Nº 780 LA PLATA

DEL AGUILA 45 ESQ. 9 Nº 700 LA PLATA

PIÑERO 32 Nº 1839 1/2 LA PLATA

QUIMEY DE LA PLATA S.C.S. 19 Nº 62 LA PLATA

GELATI 46 ESQ. 14 Nº 950 LA PLATA

CRIVARO 63 ESQ. 10 Nº 748 1/2 LA PLATA

LA PROTECTORA 49 E/ 9 Y 10 Nº 740 LA PLATA

LA ESTRELLA 12 Y 48 LA PLATA

SANTA TERESITA 38 E/ 120 Y 121 Nº 74 LA PLATA

BALDO DIAG.80 ESQ.45 Nº 717/19 LA PLATA

SANCHEZ 54 Nº 1372 LA PLATA

ABELLA DIAGONAL 74 ESQ.20 Nº 2502 LA PLATA

INTERNACIONAL DE LEANDRO AUGE 3 Nº 761 LA PLATA

DEL PASEO S.C.S. DIAGONAL 80 Nº 960 LA PLATA

ROCHA 7 Nº 1249 LA PLATA

IGARZA AV. 66 Nº 145 LA PLATA

GARCIA BUSCARINI 68 Nº 1300 LA PLATA

SARTI 38 ESQ.10 LA PLATA

CANTANI 54 E/4 Y 5 Nº 458 LA PLATA

MENEGAZ 2 Nº 24 LA PLATA

PAOLETTI 23 Nº 1908 LA PLATA

ANTONELLI DIAG.78 Nº 279 LA PLATA

FERRANDO 34 ESQUINA 7 Nº 598 LA PLATA

GUEMES 32 Nº 814 LA PLATA

AVENIDA 66, S.C.S. 142 Nº 1651 LA PLATA

LA LOMA 21 Nº 509 LA PLATA

BENTABERRY 22 Nº 2169 LA PLATA

SELECT 41 Nº 1153 LA PLATA

ROLLA 60 Nº 1144 LA PLATA

BOTICA DEL ROSSI SCS 116 Nº 251 LA PLATA

PINHA 47 Nº 1347 LA PLATA

SCASSO 3 Nº 1477 LA PLATA

TROTTA 17 ESQ.63 Nº 1501 LA PLATA

RUEMZALU, S.C.S. 56 Nº 865 LA PLATA

BELGRANO 13 ESQ. 36 Nº 199 LA PLATA

BRANDSEN CALLE 60 Nº 1465 LA PLATA

PASTEUR 59 Nº 654 LA PLATA

ZUCOLILLO S.C.S 4 ESQ.48 LA PLATA

DEMARTINI 54 Nº 823 LA PLATA

BERMUDEZ 38 ESQ.28 LA PLATA

SAN MIGUEL 60 Y 14 LA PLATA

ZORICH 7 ESQ.54 Nº 1052 LA PLATA

LENOIER 7 Nº 1441 LA PLATA

MUTUAL 54 Nº 689 LA PLATA

DI IANNI 7 Nº 1510 LA PLATA

LA NUEVA ESPAÑOLA S.C.S. 35 Nº 713 E7 9 Y 10 LA PLATA

FARMACIA ABDALA LA PLATA, S.C.S. 2 Nº 190 1/2 LA PLATA

HECTOR PERONI 8 Nº 1082 LA PLATA

SPICOLI 7 E/516 Y 517 Nº 1554 LA PLATA

MORALES DIAG. 73 ESQ. 27 Nº 3194 LA PLATA

SANTORI 63 ESQ. 30 LA PLATA

DEL VALLE 39 Nº 1450 LA PLATA

GIUNTI 38 ESQ.20 Nº 1.251 LA PLATA

FARIVONE, S.C.S. 24 Nº 600 LA PLATA

FARMACIA SEPIA, S.C.S. 5 Y 46 Nº 701/03 LA PLATA

GLOWKO 58 E/30 Y 31 Nº 1765 LA PLATA

MARSICO 7 ESQ.41 Nº 445 LA PLATA

LA DOCE S.C.S. 12 E/59 Y 60 Nº 1307 LA PLATA

GARDINALI DIAG.73 E/116 Y 117 Nº 315 LA PLATA

BOCCALERI 17 Y 70 Nº 1852 LA PLATA

SEGLIE AV.13 E/40 Y 41 Nº 420 LA PLATA

QUANTIN 27 Nº 739 LA PLATA

ROSA MISTICA 64 Nº 1199 LA PLATA

NUEVA ERA DIAG. 78 Nº 498 LA PLATA

PROTEU S.C.S. 68 Nº 353 LA PLATA

VALINOTI CALLE 56 ESQ. 19 Nº 1199 LA PLATA

BOULEVARD FARM, S.C.S. BOULEVARD 81 Nº 40 LA PLATA

MARQUEZ 25 E/ 32 Y 33 Nº 40 LA PLATA

MORACCI, S.C.S. 28 Nº 1697 LA PLATA

DEL NUEVO TEATRO S.C.S. 51 Nº 741 LA PLATA

MELITON 485 E/135 Y 136 JOAQUIN GORINA

SULLIVAN 485 Nº 3831/3835 JOAQUIN GORINA

ARMIGNAGO AV.25 E/511 BIS Y 512 BIS Nº 2027 JOSE HERNANDEZ

INTIFARMA S.C.S. 512 Nº 3596 JOSE HERNANDEZ

AGOSTINI DIAG. 25 DE MAYO Y CENTENARIO CITY BELL

ALBICORO 13C E/ 461D Y 461E CITY BELL

BLANCO LACROZE E/15 BIS Y 16 CITY BELL

TROIANI 450 ESQ. CNO.GRAL.BELGRANO Nº 0 CITY BELL

URBIZTONDO 15 E/22 Y CNO.GRAL.BELGRANO CITY BELL

ZAPICO CNO. GRL.BELGRANO E/ 445 Y 446 Nº S/N CITY BELL

MINGHINELLI 11 E/SARMIENTO Y 17 CITY BELL

ARAKAKI 467 ESQ. 19 Nº 1294 CITY BELL

MEYER S.C.S. CNO. GRAL. BELGRANO E/11 Y 12 Nº PARCELA CITY BELL

AURORA LOPEZ CANTILO E/20 Y 21 CITY BELL

DEL PUEBLO DE CITY BELL S.C.S. 462 E/16 Y 17 Nº 845 CITY BELL

ALTOS DEL BELL, S.C.S. 28 ESQ 476 Nº 6 CITY BELL

FARMACIA ALTOS DEL GOLF SCS 467 Nº 4009 CITY BELL

FARMACIA 637 ARANA, S.C.S. 637 Nº 729, ARANA

ARTURO SEGUI SCS 414 BIS E/ 148 Y 149 Nº S/N ARTURO SEGUI

AVENIDA OLMOS AV.44 E/201 Y 202 LISANDRO OLMOS

IRAOLA 44 E/ 186 Y 187 Nº 4576 LISANDRO OLMOS

ORSETTI 44 ESQ. 160 Nº 3250 LISANDRO OLMOS

FARMACASTRO 60SCS 60 E/146 Y 147 Nº 2573 LOS HORNOS

FERNANDEZ 66 Y 157 Nº 3101 LOS HORNOS

PAGANO 60 Nº 2448 LOS HORNOS

SUAREZ 66 Nº 2716 LOS HORNOS

ALONSO 137 Nº 1402 LOS HORNOS

LOS HORNOS, S.C.S. 60 Nº 1979 LOS HORNOS

CADELLI 66 E/160 Y 161 LOS HORNOS

VALERIA MARTINEZ 66 Nº 2516 LOS HORNOS

GINI,S.C.S. 66 E/ 138 Y 139 Nº 2169 LOS HORNOS

OHACO 137 E/70 Y 71 Nº 1880 LOS HORNOS

LOPEZ TORIS CALLE 44 E/ 138 Y 139 Nº 2193 SAN CARLOS

LANDIVAR 44 E/146 Y 147 Nº S/N SAN CARLOS

SOMA 32 ESQ.134 Nº 1950 SAN CARLOS

GROETZNER 49 Nº 2178 SAN CARLOS

BULACIO S.C.S. 143 E/49 Y 50 Nº 860 SAN CARLOS

GALLI AV. 520 ESQUINA 144 Nº 4904 SAN CARLOS

LAZZA 142 Nº 14 (LOCAL 2- ESQ.32) SAN CARLOS

GRUPO BLANCO, S.C.S. CNO. GRAL BELGRANO E/484 Y 485 Nº 4746 MANUEL B GONNET

FARMAKON GONNET CNO.G.BELGRANO Y 504 MANUEL B GONNET

CENTRAL LA PLATA, S.C.S. 493 Nº 1827 MANUEL B GONNET

RONCONI 508 E/ 18 Y 19 Nº 2379 MANUEL B GONNET

GARCIA CAMINO CENTENARIO E/503 Y 504 Nº 2888 MANUEL B GONNET

GONNET S.C.S. CNO.GRL.BELGRANO E/ 491 Y 492 Nº S/N MANUEL B GONNET

KATO 186 ESQUINA 475 Nº S/N MELCHOR ROMERO

FARMACIA PAGOTO, S.C.S. 659 ESQ. 10 PARQUE SICARDI

FUENTES 7 E/512 Y 513 Nº 1986 RINGUELET

WALCZUK CNO.GRAL.BELGRANO E/514 Y 517 Nº 1449 RINGUELET

ENTIO 72 ESQ. 18 ALTOS DE SAN LORENZO

LEYES 26 Nº 2288 ALTOS DE SAN LORENZO

SAN LORENZO 13 ESQ. 73 Nº 1997 ALTOS DE SAN LORENZO

VAZQUEZ AVDA. 19 Nº 2099 ALTOS DE SAN LORENZO

CATALA 7 ESQ.520 BIS Nº 1160 TOLOSA

VARAS 13 Nº 333 TOLOSA

PESENTI 13 E/ 525 Y 526 Nº 101 TOLOSA

AGUILAR 531 Nº 1194 TOLOSA

CHICLANA 19 E/523 Y 524 Nº 814 TOLOSA

TOLOSA 528 BIS Nº 861 TOLOSA

RODRIGUEZ MORILLO AVDA 25 Nº 578 TOLOSA

FERRARIS 32 ESQ.3 TOLOSA

URDANGARAY S.C.S. AVENIDA 526 Nº 3304 TOLOSA

PIERRI, INÉS MARÍA, S.C.S. 124 Nº 10 VILLA CATELA, ENSENADA

PASQUALI GRAL.BELGRANO KM.14300 VILLA ELISA

FRANCO ARANA Nº 212 VILLA ELISA

ZITO CAMINO GRAL. BELGRANO Nº 1850 VILLA ELISA

VILLA ELISA 419 E/5 Y 6 Nº 489 VILLA ELISA

FARMAMACK, S.C.S. 14 ESQ.51 VILLA ELISA

PASQUALI 422 E/3 BIS Y 4 VILLA ELISA

CENTENARIO CNO.CENTENARIO Y 54 VILLA ELISA

BALBIANO 84 ESQUINA 120 Nº 2 VILLA ELVIRA

VIMA PROFESIONAL, S.R.L. BOULEVAR 120 ESQ. CALLE 80 VILLA ELVIRA

MALVASO 120 Nº 1980 VILLA ELVIRA

NOTTE CALLE 4 ESQ 79 VILLA ELVIRA

GIGLI 122 ESQ.76 VILLA ELVIRA

VEGA 7 Nº 2169 VILLA ELVIRA

VILLA ELVIRA SCS 7 E/600 Y 601 Nº 3353 VILLA ELVIRA

GROSSO AVDA. 7 ESQUINA 86 VILLA ELVIRA

CORIA AV 120 Nº 2159 VILLA ELVIRA

SARAVIA 609 E/7 Y 4 Nº 511 VILLA ELVIRA

ALEMANIA LP SCS 122 E/ 79 Y 80 Nº 2343 1/2 Y 2345 VILLA ELVIRA

PASTORE 13 Nº 3376 VILLA ELVIRA

LAPRIDA>>

ELIA CARLOS PELLEGRINI Nº 1403 LAPRIDA

LAS FLORES>>

PASTEUR PUEYRREDON Nº 515, LAS FLORES

GIRALDI BERNARDO DE IRIGOYEN Nº 203, LAS FLORES

MANZOTTI HAROSTEGUY Nº 315, LAS FLORES

PACULNIS SAN MARTIN Nº 911, LAS FLORES

SORALUCE AV. AVELLANEDA Nº 777, LAS FLORES

NIETO AV. PTE PERON Nº 697, LAS FLORES

MAFREN S.C.S. AV. SAN MARTIN Nº 287/289, LAS FLORES

LEANDRO N. ALEM>>

PINARDI ALFREDO E. GARCIA Nº 400, LEANDRO N ALEM

PARATORE MOTTA ESQ.LERNOUD Nº 301, JUAN BAUTISTA ALBERDI

VILLEGAS SAN MARTIN Nº 101 VEDIA

TORNO AV.DUNCKLER Nº 236 VEDIA

DAVIN 25 DE MAYO Nº 202 VEDIA

TRAPAGA AVDA. RIVADAVIA Nº 134 VEDIA

LINCOLN>>

ANDRADE MASSEY Nº 1301 LINCOLN

RODRIGUEZ SARMIENTO Nº 999 LINCOLN

PAIDON BELGRANO Nº 167 LINCOLN

FALCO AV.9 DE JULIO Nº 696 LINCOLN

FRASSONE AVDA. PTE.JUAN DOMINGO PERON Nº 842 LINCOLN

ALBARRACIN SAN MARTIN Nº S/N PASTEUR

BLASQUEZ MORENO Nº 169 ROBERTS

BOSQUE SAN MARTIN Nº 87 EL TRIUNFO

LOBERÍA>>

D’AURO SAN MARTIN Nº 377 LOBERIA

MARIANA D´AURO AVDA.CAMPOS Nº 14 LOBERIA

TOCE ALBERDI Nº 154 LOBERIA

BASUALDO MITRE Nº 329 LOBERIA

CASTELLANO AV.SAN MARTIN Nº 715 LOBERIA

D’AURO BELGRANO Y RIVADAVIA Nº S/N SAN MANUEL

LOBOS>>

RIZZI 9 DE JULIO Nº 201 LOBOS

AMADEI BELGRANO Nº 344 LOBOS

METALURGICA LOBOS S.C.S. 9 DE JULIO Nº 31 LOBOS

LOBOS 9 DE JULIO Nº 40 LOBOS

ABIB PIÑEYRO Nº 153 LOBOS

LOMAS DE ZAMORA>>

EL CONDOR COLOMBRES Nº 988 LOMAS DE ZAMORA

CAMINOS HIPOLITO YRIGOYEN Nº 8955 LOMAS DE ZAMORA

ARGENTINA ALEM Nº 116 LOMAS DE ZAMORA

UOM GORRITI S.C.S HIPOLITO YRIGOYEN Nº 9125 LOMAS DE ZAMORA

VIO AV.MEEKS Nº 476 LOMAS DE ZAMORA

DE ORTUZAR BUSTOS Nº 891 LOMAS DE ZAMORA

LOFRANO MITRE Nº 188 LOMAS DE ZAMORA

CASANOVA OLIDEN Nº 297 LOMAS DE ZAMORA

ROSSI ALVEAR Nº 1901 BANFIELD

DE TURRIS LARROQUE Nº 1317 BANFIELD

VIVES ARMESTI Y CNEL.DIAZ BANFIELD

FARMABOX S.C.S. ESPRONCEDA Nº 396 BANFIELD

DEL PUEBLO 25 DE MAYO Nº 48 TEMPERLEY

LULAY AVDA. EVA PERON Nº 498 TEMPERLEY

MARTINEZ ALBARRACIN Nº 21 TEMPERLEY

TARIJA SCS TARIJA Nº 1667 TEMPERLEY

UOM TEMPERLEY, S.C.S. AVDA. ALMIRANTE BROWN Nº 3323 TEMPERLEY

BARRA AV.MEEKS Nº 1021 TEMPERLEY

BAZYLUK WARNES Nº 2678 TEMPERLEY

PERROTTA IRIARTE Nº 1700 TEMPERLEY

PATAT 25 DE MAYO Nº 399 TEMPERLEY

JAIME CHURRINCHE Nº 3799 TEMPERLEY

DE CARIA ANTARTIDA ARGENTINA Nº 400 TURDERA

QUEIMALINOS SANTOS TOMAS Nº 173 VILLA TURDERA

ROSSI ALVEAR Nº 1901 BANFIELD

DE TURRIS LARROQUE Nº 1317 BANFIELD

VIVES ARMESTI Y CNEL.DIAZ BANFIELD

FARMABOX S.C.S. ESPRONCEDA Nº 396 BANFIELD

LUJÁN>>

GONZALEZ R. SAN MARTIN Nº 701 LUJAN

BIANCONI FERROC.OESTE Y CASEY Nº 1209 LUJAN

BOUVIER COLON ESQ. ITUZAINGO Nº 1297 LUJAN

MELO ALSINA Nº 1893 LUJAN

HERRNEDER SAN MARTIN Nº 1802 LUJAN

PISARRA MARTIN M. GUEMES Nº 1202 LUJAN

IDEAL BME MITRE Nº 698 LUJAN

SAN MARTIN SAN MARTIN Nº 246 LUJAN

COMPAGNUCCI SAN MARTIN Nº 1690 LUJAN

ZEMAN LAVALLE Nº 886 LUJAN

ROBIANO AV. HUMBERTO 1 Nº 701 LUJAN

LORENZO CASEY S.C.S. AV.LORENZO CASEY Nº 786 LUJAN

OYHAGARAY COLON Nº 1704 LUJAN

JORGE ALBERTI Nº 2311 LUJAN

PERETTO 25 DE MAYO Nº 220 LUJAN

ARMANDO S.C.S. 25 DE MAYO Nº 574 LUJAN

MALVICINI BARTOLOME MITRE Nº 1195 LUJAN

GUARCO AVDA. ESPAÑA Nº 904 LUJAN

BARRIONUEVO ARGENTINA Nº 2750, BARRIO SAN FRANCISCO LUJÁN

DAGNINO TROPERO MOREIRA Nº 1190 JAUREGUI

VITULLO 25 DE MAYO Y CENTENARIO JAUREGUI

DEVESA SATURNO Nº 592 LEZICA Y TORREZURI

MAGDALENA>>

D’ALESSANDRO SAN MARTIN Nº 1108, MAGDALENA

YOMBIK JOSE MARIA MIGUENS Nº 1298, MAGDALENA

CERONE MONTEVIDEO Nº S/N BARTOLOME BAVIO

MAIPÚ>>

SEBASTIAN LUIS LANDI RIVADAVIA ESQUINA BELGRANO Nº 505, MAIPU

MALVINAS ARGENTINAS>>

FARMA SAOS S.C.S. JOSE LEON SUAREZ Nº 2939 LOS POLVORINES

FARMACIA DEL AGUILA DE POLVORINES, S.C.S SAN MARTIN Nº 2580 LOS POLVORINES

MARCOS PAZ>>

SHOKITA SAN MARTIN Nº 69 MARCOS PAZ

AGUER SARMIENTO Nº 3074 MARCOS PAZ

FARMACIA FARMANOVA S.C.S. SALTA Nº 60 MARCOS PAZ

MARCOS PAZ SAN MARTIN Nº 404 MARCOS PAZ

CHERESOLE HIPOLITO YRIGOYEN Nº 367 MARCOS PAZ

MAR CHIQUITA>>

DEL PUEBLO GENERAL PAZ Nº 322 CORONEL VIDAL

LANDI GRAL. PAZ Nº 201 CORONEL VIDAL

CALVO NICANOR EZEIZA Nº 465 CORONEL VIDAL

ETCHEVERRIA SAN MARTIN Nº 142 GENERAL PIRAN

AMANCAY AVDA. ACAPULCO Nº 735 SANTA CLARA DEL MAR

MERCEDES>>

ARENAS 29 Y 30 MERCEDES

BOCCA 32 Nº 863 MERCEDES

DEL PUEBLO 25 Nº 450 MERCEDES

SILVESTRE 16 Nº 944 MERCEDES

ANDRES 33 E/12 Y 13 Nº 278 MERCEDES

FARMACIA TISEYRA 12 E/45 Y 47 Nº 1124 MERCEDES

ACENSO 11 ESQ.106 Nº 3149 MERCEDES

SAN PATRICIO S.C.S. 12 Nº 501 MERCEDES

MERLO>>

VANTAGE MERLO S.C.S. MONTEVERDE Nº 2289 MERLO

FUSCO HIPOLITO IRIGOYEN Nº 315 MERLO

DE LA ESTACION AV.LIB.SAN MARTIN Nº 788 MERLO

FARMACIA PORVENIR SCS SAN MARTIN Nº 2800 MERLO

ROMANO AVDA. ARISTOBULO DEL VALLE Nº 2898 MERLO

CORONA DOMINGO F. SARMIENTO Nº 33 MERLO

ESTEVE ETCHEVERRY Nº 133 MERLO

IENNI AVDA. 25 DE MAYO ESQ. MOSCONI Nº 5200 MERLO

BIONDO AV.PATRICIOS Nº 3945 LIBERTAD

NUEVO A.R.C.O., S.C.S. AV.PATRICIOS Nº 7485 LIBERTAD

LIBERTAD AVDA. EVA PERON Nº 4321 LIBERTAD

JAUREGUI AV. VERGARA Nº 1401 LIBERTAD

CANCHA DE LOS PATOS, S.C.S. CALLE REAL Nº 2205 LIBERTAD

FARMANELE EVA PERON ESQ.SUCRE Nº 2399 LIBERTAD

NUEVA MIGUEL S.C.S. RUTA 200 KM 40 MARIANO ACOSTA

CUROTTI AV. SAN MARTIN Nº 3225 PARQUE SAN MARTIN

DE LA FUENTE FLEMING Nº 4500 PARQUE SAN MARTIN

GUERCIO LAMBARE Nº 1608 SAN ANTONIO DE PADUA

SULLIVAN SULLIVAN Nº 1484 SAN ANTONIO DE PADUA

MGM PADUA. S.C.S. AV. EST. ESTEBAN ECHEVERRIA Nº 702/706 SAN ANTONIO DE PADUA

MONTE HERMOSO>>

VALLE ENCANTADO VALLE ENCANTADO Nº 156 MONTE HERMOSO

MORENO>>

ODEON BARTOLOME MITRE Nº 2899 (EX799) MORENO

ALBERDI S.C.S. MARTINEZ MELO Nº 87 MORENO

ROMO AVDA. LIBERTADOR Nº 507 MORENO

VILA CATAMARCA ESQ. 9 DE JULIO Nº 501 MORENO

CHITI HIPOLITO YRIGOYEN Nº 2053 MORENO

SEGAULT ZEBALLOS Nº 807 MORENO

PERUGINI YOLI Nº 1311 PASO DEL REY

PLAZZA BARTOLOME MITRE Nº 1395 PASO DEL REY

RICCI SALVADOR M. DEL CARRIL Nº 1931 PASO DEL REY

MORENO>>

APOTEK ALVAREZ CENTRAL S.C.S. MANAGUA Nº 1568 FRANCISCO ALVAREZ

STRASSER AV INT LUIS EMILIO TULISSI Nº 1994 FRANCISCO ALVAREZ

FARMACIA DEL PROVINCIA S.C.S. GORRITI Nº 1232 FRANCISCO ALVAREZ

MORÓN>>

BIDEBERRY-CASTELLINI PATAGONES Nº 1253 MORON

CORES HIPOLITO YRIGOYEN Nº 1027 MORON

MAREQUE ALTE. BROWN Nº 701 MORON

GUERRA REP.O.DEL URUGUAY Nº 265 MORON

MODERNA 25 DE MAYO Nº 139 MORON

MORALEJO SARMIENTO Nº 789 MORON

SAN RAFAEL INDEPENDENCIA Nº 165 MORON

CRAVENNA RIVADAVIA Nº 18199 MORON

DIAZ PIERRESTEGUI Nº 3483 MORON

BANDE BVAR. JUAN MANUEL DE ROSAS Nº 85 MORON

CASTAGNA GENERAL GUIDO Nº 718 MORON

DE PAOLI MENDOZA Nº 300 MORON

PIERRESTEGUI CRO.PIERRESTEGUI Nº 1698 MORON

AUTHIER PIERRESTEGUI Nº 2698 MORON

LA COMUNITARIA DE MORON S.C.S. 9 DE JULIO Nº 162 MORON

VILLA SARMIENTO PTE.PERON (EX GAONA) Nº 79 VILLA SARMIENTO

FREIDENBERG DIAZ VELEZ Nº 450 VILLA SARMIENTO

ROSSI INOCENCIO ARIAS Nº 2408 CASTELAR

FRASCINO BUENOS AIRES Nº 559 CASTELAR

FIORILLI CURUTCHET ESQ.CARLOS CASARES Nº 2418 CASTELAR

CENTRAL OESTE SANTA ROSA SCS MACHADO Nº 3575 CASTELAR

LIPOFER S.C.S. MARTIN GIL Nº 899 CASTELAR

GLASER MISIONES Nº 6578 EL PALOMAR

KOCH PERDRIEL Nº 1647 EL PALOMAR

HAEDO CASEROS ESQ.CARLOS TEJEDOR Nº 2/8 HAEDO

ALVAREZ DIRECTORIO Nº 1899 HAEDO

NAVARRO>>

MALLO H.YRIGOYEN Nº 381 NAVARRO

NECOCHEA>>

CRUCI AVDA. 59 Nº 1270 NECOCHEA

ELICHIRY 57 Nº 2799 NECOCHEA

MALMIERCA 57 Nº 2898 NECOCHEA

MARTIN 6 E/83 Y 85 Nº 4176 NECOCHEA

OYHAMBURU 63 Nº 2901 NECOCHEA

BERNASCONI AVDA. 10 Nº 3574 NECOCHEA

TRAVERSINI AV.75 Nº 1085 NECOCHEA

ELPUERTO 98 Nº 3906 NECOCHEA

SHIJMAN 519 Nº 2427 QUEQUEN

NATALUCCI 578 Nº 1765 QUEQUEN

VILLATE 517 Nº 1365 QUEQUEN

JOSE SEBASTIAN CONDE SCS 35 E/22 Y 24 JUAN N FERNANDEZ

MINVIELLE 28 Nº 40 JUAN N FERNANDEZ

NUEVE DE JULIO>>

POSTAL SCS SAN MARTIN Y LIBERTAD Nº 250 NUEVE DE JULIO

GOMEZ AVDA.BME. MITRE Nº 1071 NUEVE DE JULIO

FERRERE AV VEDIA Nº 265 NUEVE DE JULIO

MALDONADO ANTONIO AITA Nº 1011 NUEVE DE JULIO

GUARDE AV. BARTOLOME MITRE Nº 738 NUEVE DE JULIO

BAZZETTA AVDA. MITRE Nº 2248 NUEVE DE JULIO

MARTINEZ LA RIOJA Nº 437 FACUNDO QUIROGA

OLAVARRÍA>>

MARTEL ESPAÑA ESQ. GRAL. PAZ OLAVARRIA

ALEM RIVADAVIA Nº 2957 OLAVARRIA

DISANTI RIVADAVIA Nº 1806 OLAVARRIA

FAILLA CHACABUCO Nº 2197 OLAVARRIA

FENIX SCS VICENTE LOPEZ Nº 2257 OLAVARRIA

BALDINI AV.URQUIZA Nº 3920 OLAVARRIA

MAGISTRAL AVENIDA SARMIENTO Nº 2919 OLAVARRIA

DELLA MAGGIORA AVDA. SARMIENTO Nº 1746 OLAVARRIA

GOMEZ AVDA. CENTENARIO ESQ. MITRE Nº 1299 SIERRA CHICA

PARTIDO DE LA COSTA>>

CRUZ DIAGUITA Nº 98 AGUAS VERDES

ACOSTA MENDOZA Nº 3806 COSTA AZUL

CANO CENTER, S.C.S. FRANCISCO DE LAS CARRERAS Nº 460 MAR DE AJO

FARMACIA CANO, S.C.S. JORGE NEWBERY Nº 1125 MAR DE AJO

GRILLO HIPOLITO YRIGOYEN Nº 317 MAR DE AJO

MANGIANTE COSTANERA Y SAN LUIS MAR DE AJO

CIENTIFICA MAR DE AJO S.C.S. FRANCISCO DE LAS CARRERAS Nº 1310 MAR DE AJO

LLAMBIAS AV. LIB.GRAL SAN MARTIN Nº 582 MAR DE AJO

FILGUEIRA CHIOZZA Nº 2412 SAN BERNARDO

FARMAFILSB, S.C.S. CHIOZZA Nº 2686 SAN BERNARDO

SIANO CHIOZZA Nº 1755 SAN BERNARDO

SAN BERNARDO AVENIDA CHIOZZA Nº 2042 SAN BERNARDO

CARELLI CALLE 8 AVDA. V Nº 1898 SAN CLEMENTE DEL TUYU

HARNER 69 ESQ.TALAS DEL TUYU Nº 308 SAN CLEMENTE DEL TUYU

ALBERTI 32 Nº 657 SANTA TERESITA

CONSUMED DE LA COSTA SCS 2 Nº 1453 SANTA TERESITA

DIAZ 6 ESQ.41 SANTA TERESITA

VALDEZ 2 Nº 7269 MAR DEL TUYU

NETHOL 2 Nº 6087 MAR DEL TUYU

PEHUAJÓ>>

FARMACIA PEHUAJO S.C.S. ALEM Nº 990 PEHUAJO

DEL AGUILA ALSINA Y ALEM\ Nº 501 PEHUAJO

CELES ALSINA Nº 665 PEHUAJO

FARMACIA CERUTTI S.C.S. ZANNI Nº 580 PEHUAJO

GRAV FARMACEUTICA, S.C.S. MITRE Nº 465 PEHUAJO

FERNANDEZ S.C.S. MITRE Nº 337 PEHUAJO

GROTTOLI FALUCHO S/N JUAN JOSE PASO

BEDECARRAS SARMIENTO Y BELGRANO Nº 401 JUAN JOSE PASO

PELLEGRINI>>

MARCOTTI RIVADAVIA Nº 93 PELLEGRINI

COSTA RIVADAVIA Nº 798 PELLEGRINI

PERGAMINO>>

SPERANZA AV. DE MAYO Nº 1160 PERGAMINO

FERNANDEZ MARCELINO UGARTE Nº 447 PERGAMINO

DE GAETANI MERCED Nº 1102 PERGAMINO

GAICH JUAN B. JUSTO Nº 2383 PERGAMINO

PRETINI LEBENSHON Nº 2055 PERGAMINO

RODRIGUEZ AV.ALSINA Nº 1253 PERGAMINO

RIERA SAN NICOLAS Nº 699 PERGAMINO

SAN ANTONIO J.A.ROCA ESQ. ALEM Nº 499 PERGAMINO

GARYULO CASTELLI Y AZCUENAGA Nº 109 PERGAMINO

DEL PUEBLO SAN NICOLAS Nº 600 PERGAMINO

PICCO AV DE MAYO Nº 1391 PERGAMINO

LA LICATA AV. COLON Nº 1446 PERGAMINO

GALETTO AV. A.R.JAUREGUI Nº 1959 PERGAMINO

VENTOLA AVENIDA PELLEGRINI Nº 2989 PERGAMINO

OTEGUI LINIERS Y ESTRADA Nº 997 PERGAMINO

TROTTA PRESIDENTE DR. ARTURO ILLIA Nº 1675 PERGAMINO

GALLO BOULEVARD ALSINA Nº 912 PERGAMINO

ALE AV.COLON Nº 955 PERGAMINO

GALLI BOULEVARD COLON Nº 598 PERGAMINO

VALDEZ VERGARA CAMPOS ESQ ISAAC ANNAN Nº 998 PERGAMINO

FERNANDEZ SAN LUIS ESQ.CORDOBA Nº S/ N URQUIZA

EL AGUILA AVDA. CENTENARIO Nº 153 ACEVEDO

LEPES HUMBERTO PRIMO S/Nº EL SOCORRO

CASTRO LUIS PASTEUR Nº 54 MARIANO H ALFONZO

PIGUE>>

FIDALGO PELLEGRINI ESQ.ALVEAR Nº 298 PIGUE

FENOGLIO LUCIO V. LOPEZ Nº 99 PIGUE

PILAR>>

BASILE TOMAS MARQUEZ Nº 1213 PILAR

BARILE SALAS ESTANISLAO LOPEZ Nº 663 PILAR

PILARICA RUTA NACIONAL 8 Y ALTE.BROWN Nº 499 PILAR

ZUGASTI RIO SEGUNDO Nº 1115 PILAR

TUCUMAN TUCUMAN Nº 431 PILAR

BINETTI, S.C.S. FERMIN GAMBOA Nº 4 PILAR

SBFARMA SCS PANAMERICANA AV 12 DE OCTUBRE- Nº 9986 PILAR

LA 25 2080 S.C.S. RUTA PROV 25 Nº 2080 VILLA ROSA

GUTKIND INDEPENDENCIA Nº 7032 DEL VISO

BONEL AV.CONSTITUCION Nº 1257 DEL VISO

OROÑO BERUTTI Nº 1305 DEL VISO

NUEVA DERQUI MEDRANO Nº 218 PRESIDENTE DERQUI

CONTRERAS RUTA PCIAL 234 AV. PERON Nº 2510 PRESIDENTE DERQUI

CIENTIFICA MONTERREY SCS CORRIENTES Nº 2094 PRESIDENTE DERQUI

PINAMAR>>

GALENOS SIMBAD EL MARINO Nº 74 PINAMAR

NUEVA OSVALDINI FARMACEUTICA, S.C.S. AVDA.SHAW Nº 658 PINAMAR

PRESIDENTE PERÓN>>

LEWIN AV.EVA PERON Nº 207/9 GUERNICA

CENTRAL NUMANCIA, S.C.S. AV AERONAUTICA N° 6B GUERNICA

PUAN>>

EZCURRA TIRABASSI S.MARTIN ESQ. BELGRANO Nº 599 PUAN

SUBIRA S.C.S. AV. SAN MARTIN Nº 133 PUAN

WILLGING ESPAÑA Nº 475 PUAN

SCHWINDT SAN MARTIN Y UNION BORDENAVE

PUNTA INDIO>>

HARAMINA 30 E/23 Y DIAG. 60 VERONICA

ALENDE 30 Nº 1568 VERONICA

QUILMES>>

FELDMAN PELLEGRINI Nº 48 QUILMES

TROPEANO MORENO Y J. HERNANDEZ QUILMES

PEREZ BROWN ESQ. LAS HERAS Nº 1 QUILMES

VIDELA NICOLAS VIDELA Nº 267 QUILMES

RECCHINI FELIPE AMOEDO Nº 1565 QUILMES

CURADO DE LIMA RODRI AVENIDA MITRE Nº 402 QUILMES

SANCHEZ AVDA. VICENTE LOPEZ Nº 1400 QUILMES

HENSELER RODOLFO LOPEZ Nº 201 QUILMES

VILLARI HUMBERTO PRIMO Nº 570 QUILMES

ABRIL TRIUNVIRATO Nº 378 QUILMES

IANNELLO OTAMENDI Nº 825 QUILMES

MAGA SHOP MORENO MORENO 745 QUILMES

MAGA NUEVA ERA SCS AV. MITRE 801 QUILMES

DEL ESTE FARMACÚUTICA LAVALLE 895 QUILMES

SOY DE QUILMES JUSZCZUK SCS HIPOLITO YRIGOYEN 162 QUILMES

SOY SANAR 52 CENTRO HIPOLITO YRIGOYEN 385 QUILMES

SOY DEL SUR NUEVA FAR SCS ALLISON BELL 873 QUILMES ESTE

TALLARICO AV. TRIUNVIRATO Nº 1654 QUILMES OESTE

DI LAURO REPUBLICA DEL LIBANO Nº 2599 QUILMES OESTE

CABEZA DE LA NATIV. CNO.GRAL. BELGRANO Nº 2467 QUILMES OESTE

DI ILIO AZCUENAGA Nº 2022 QUILMES OESTE

BELASTEGUI AVDA. CALCHAQUI Nº 3319 QUILMES OESTE

MAGA SHOP ANDRES BARANDA 100 QUILMES OESTE

MEGASOL FELIPE AMOEDO 2305 QUILMES OESTE

SANAR II CALCHAQUÍ 5186 QUILMES OESTE

SANAR IV AV. CALCHAQUÍ 836 QUILMES OESTE

MAGA SANAR 8 AV. 12 DE OCTUBRE 2347 QUILMES OESTE

QUILMES OESTE AV. 12 DE OCTUBRE 402 QUILMES OESTE

QUILMES FACTORY AV. CALCHAQUÍ 3950 QUILMES OESTE

SANAR 12 ANDRES BARANDA 1177 QUILMES OESTE

SOY DEL SOL RODOLFO LOPEZ 2199 QUILMES OESTE

SOY SANAR 59 CALCHAQUI SCS AV. CALCHAQUI 2748 QUILMES OESTE

SOY NUEVA 50 ANDRES BARANDA 439 QUILMES OESTE

SOY SANAR 60 LOGRADO SCS AV. CALCHAQUI 2101 QUILMES OESTE

SOY SANAR SOLANO 51 AV. 893 N° 4901 SAN F. SOLANO

AMIRANTE 844 E/ 873 Y GRAL. BELGRANO Nº 267 SAN FRANCISCO SOLANO

TU FARMACIA 1 SCS CALLE 893 N°3596 SOLANO

MAGA SHOP II LEBENSOHN 11 BERNAL

MAGA SHOP BERNAL AV. SAN MARTÍN 756 BERNAL

MAGA SANAR 7 DARDO ROCHA 427 BERNAL

MAGA SANAR SCS 9 DE JULIO 190 BERNAL

SOY SALUD NUEVA FARM SCS CERRITO 488 BERNAL

SOY NUEVA VENTURA SCS AV. LOS QUILMES 736 BERNAL

SOY SANAR 61 LOGRADO DOS CHACO 1301 BERNAL

SANAR V CRAMER 448/50 BERNAL

SOY CASEROS SANAR LAGO ALUMINE 719 BERNAL

IRRAZABAL 133 – CARLOS BRAGGIO Nº 1041 BERNAL OESTE

SANAR I AV. LOS QUILMES 1 BERNAL OESTE

DON BOSCO SAN MARTIN Nº 1088 DON BOSCO

PRECISION AV.CENTENARIO Nº 4359 EZPELETA

OPPIZZI MITRE Nº 5199 EZPELETA

TOFANELLI HIPÓLITO YRIGOYEN 5230 EZPELETA

SOY LUNA AV. MITRE Nº4324 EZPELETA

RAUCH>>

DEAN SAN MARTIN Nº 1040 RAUCH

VOLZONE CORONEL SUAREZ Nº 53 RAUCH

GOLDRIZ ALMIRANTE BROWN Nº 385 RAUCH

RAMALLO>>

PASQUALI AVDA. SAN MARTIN Nº 152 VILLA RAMALLO

FORNO M.P.DE CLARK Nº 989 VILLA RAMALLO

ROJAS>>

CASTRO 25 DE MAYO Nº 552 ROJAS

DEL PUEBLO GRAL.FRIAS ESQ.VALENTIN ALSINA Nº 287/29 ROJAS

MONTENOVO DARDO ROCHA Nº 235 ROJAS

DELBALDO GENERAL PAZ Nº 164 ROJAS

DALMASSO GOBERNADOR ALOE Nº 122 RAFAEL OBLIGADO

ROQUE PEREZ>>

ARGENTINA MITRE Y SARMIENTO ROQUE PEREZ

MANGAS EULOGIO M.BERRO Nº 250 ROQUE PEREZ

LARA AVDA.TARIGO Y ESPELOSIN Nº 1138 ROQUE PEREZ

SCHIAVI BARTOLOME MITRE Nº 1257 ROQUE PEREZ

ROQUE PEREZ 9 DE JULIO Nº 1280 ROQUE PEREZ

SAAVEDRA>>

OREGUI AV.CORNELIO SAAVEDRA Nº 255 SAAVEDRA

RODRIGUEZ ARAUJO BELGRANO Nº 110 ARROYO CORTO



SALADILLO>>

MARCOS BME. MITRE Y ESTRADA Nº 2798 SALADILLO

LIBERTAD RIVADAVIA Nº 3158 SALADILLO

CARTELLE AV.MORENO Nº 2734 SALADILLO

JUAN MARTIN AV. CABRAL Nº 3227 SALADILLO

MANZANO RIVADAVIA Nº 2103 SALADILLO

MATIAS ABELENDA II SCS AV RIVADAVIA Nº 3846 SALADILLO

SALTO>>

COLOMBI VIAMONTE Nº 22 SALTO

ARROYO SALTO, S.C.S. AV. MITRE Nº 502 SALTO

MIGLIARO SAN PABLO Nº 450 SALTO

CORADELLO DEFENSA Y LIBERTAD SALTO

GASPARINI AVDA. FERNANDEZ BLANCO Nº S/N ARROYO DULCE

SALLIQUELÓ>>

GELFIORI PUEYRREDON Y MAIPU Nº S/N SALLIQUELO

SAN ANDRÉS DE GILES>>

MASCARDI URQUIZA Nº 1073 SAN ANDRES DE GILES

CARNEVALE RIVADAVIA Nº 674 SAN ANDRES DE GILES

SILVERA RIVADAVIA Nº 102 SAN ANDRES DE GILES

FORNARI SAN MARTIN Nº 318 SAN ANDRES DE GILES

MODELO DE GILES S.C.S. MORENO Nº 620 SAN ANDRES DE GILES

GHERBI SAN MARTIN Nº 389 SOLIS

SAN ANTONIO DE ARECO>>

BEROLA AV. VIEYTES Y ALSINA Nº 333 SAN ANTONIO DE ARECO

RODRIGUEZ SCHEYS VIEYTES ESQ. RIVADAVIA Nº 549 SAN ANTONIO DE ARECO

BAUER ALVEAR Nº 456 SAN ANTONIO DE ARECO

RISOLINO F. COLOMBO Y ARELLANO SAN ANTONIO DE ARECO

SAN FERNANDO>>

ANDREU CONSTITUCION Nº 1286 SAN FERNANDO

MELESI 9 DE JULIO Nº 1493 SAN FERNANDO

DE MARIA HIPOLITO YRIGOYEN Nº 2098 SAN FERNANDO

RUBINICH CONSTITUCION Nº 201 SAN FERNANDO

SAVINI SOBREMONTE Nº 299 SAN FERNANDO

BUSTELO AVDA.PTE.PERON Nº 1801 SAN FERNANDO

GIOIA NECOCHEA Nº 1202 SAN FERNANDO

PELMAN, SCS AVDA.PTE. PERON Nº 3302 VICTORIA

BLEJER CARLOS CASARES Nº 3914 VICTORIA

CIMINO CARLOS CASARES Nº 3164 VICTORIA

SAN ISIDRO>>

FABRIS AVENIDA CENTENARIO Nº 448 SAN ISIDRO

MARMOL FARMACEUTICA, S.C.S. AV SANTA FE Nº 408 ACASSUSO

PUNTA CHICA AV DEL LIBERTADOR G SAN MARTIN Nº 18300 BECCAR

AGNESE NUESTRAS MALVINAS Nº 1463 BOULOGNE

BOULOGNE 365, S.C.S SARRATEA Nº 955 BOULOGNE

OLSINA SIR ALEXANDER FLEMING Nº 801 MARTINEZ

GOMEZ JUNCAL Nº 862 MARTINEZ

AGARIE PARANA Nº 2101 MARTINEZ

SAN MIGUEL>>

MUSCOLINI AV.PTE.PERON Nº 1284 SAN MIGUEL

PINTAR AV. PRESIDENTE SARMIENTO Nº 2393 SAN MIGUEL

SANFILIPPO RIO CUARTO Nº 2524 BELLA VISTA

IRURZUN SENADOR MORON Nº 2259 BELLA VISTA

SAN MIGUEL DEL MONTE>>

MOREDA AV. SAN MARTIN Nº 370 MONTE

ANCINAS 12 (IRIGOYEN) ESQ.11 MONTE

MOSCOLONI DR. SANTIAGO JAVIER PETRACHI Nº 701 MONTE

GIOTTI 7 Nº 571 SAN MIGUEL DEL MONTE

LOPEZ, RIVADAVIA Nº 991 SAN MIGUEL DEL MONTE

SAN NICOLÁS>>

BLANCO ALMAFUERTE Y BENITEZ Nº 249 SAN NICOLAS

DEL SANTUARIO S.C.S. AV. PTE. ARTURO ILLIA Nº 643 SAN NICOLAS

RADIUM DE LA NACION Nº 352 SAN NICOLAS

HEGOUABURU MITRE Nº 601 SAN NICOLAS

GAGLIARDO AVDA. JUAN D. PERON Nº 1035 SAN NICOLAS

ALONSO DON BOSCO Nº 51 SAN NICOLAS

FENIX GARIBALDI Nº 281 SAN NICOLAS

DE LOS ARROYOS NACION ESQ.RIVADAVIA Nº S/N SAN NICOLAS

PLAZA SARMIENTO ESPAÑA ESQ. RIVADAVIA Nº 195 SAN NICOLAS

NUVO DEL PUEBLO SCS NACION Nº 450 SAN NICOLAS

AMEFARMA SCS MITRE Y URQUIZA Nº 200 SAN NICOLAS

TALJAME ALBERDI Nº 346 SAN NICOLAS

FLOREANI GARIBALDI Nº 52 SAN NICOLAS

DOTTO PRINGLES Nº 551 SAN NICOLAS

RASETTO VIALE Nº 401 SAN NICOLAS

CEJ MAIPU Nº 495 SAN NICOLAS

SALVADOR MORENO Nº 220 SAN NICOLAS

TIONI RADEMIL Y ALVEAR SAN NICOLAS

CAPRA MORENO Nº 464 SAN NICOLAS

GOMEZ PTE.JUAN DOMINGO PERON Nº 1366 SAN NICOLAS

PUCCIARELLI LAVALLE Nº 215,5 SAN NICOLAS

MARTINELLI AV. PTE. ARTURO ILLIA Nº 1127 SAN NICOLAS

LOMBARDI AVDA. ALBERDI Nº 548 SAN NICOLAS

FARIAS AVDA. SAVIO Nº 238 BIS SAN NICOLAS

PALAU AV. MALVINAS ARGENTINAS Nº 2215 SAN NICOLAS

ROMERO AV.PTE.PERON Y LAZAR SAN NICOLAS

FRATTINI AV.MORENO Nº 108 SAN NICOLAS

OCTAVIANO AVDA. SAN MARTIN Nº 801 CONESA

CIAPPONI BVARD. ITURBURU Nº 279 GENERAL ROJO

SAN PEDRO>>

LIBERTAD DE MITRE 2440, S.C.S. BARTOLOME MITRE Nº 2440 SAN PEDRO

SELECT BME MITRE Nº 1101 SAN PEDRO

ROSA PELLEGRINI Nº 1366 SAN PEDRO

CEDRASCHI SARMIENTO ESQ.PAVON Nº 1601 SAN PEDRO

PIERDOMINICI H.IRIGOYEN Y AV.SARMIENTO Nº 390 SAN PEDRO

ROCHETTI AYACUCHO Nº 755 SAN PEDRO

BELLA VITA SAN PEDRO, S.C.S. LUCIO MANSILLA Nº 199 SAN PEDRO

ALVAREZ SAN MARTIN Nº 498 SANTA LUCIA

CATALAN RIVADAVIA Y SAN MARTIN GOBERNADOR CASTRO

BARCELO SARMIENTO Nº 550 PUEBLO DOYLE

SAN VICENTE>>

MATAYOSHI RIVADAVIA Nº 106 SAN VICENTE

PESENTI SAN MARTIN Nº 152 DOMSELAAR

SUIPACHA>>

CASTELLARI SAN MARTIN Y 25MAYO Nº 240 SUIPACHA

DAGLIO 25 DE MAYO Nº 556 LOTE 9B SUIPACHA

CHARRERIA DGO F. SARMIENTO ESQ. BELGRANO Nº 549 SUIPACHA

BOTIQUIN JOSÉ MARIA ESTRADA Nº 124 GENERAL RIVAS

TRES DE FEBRERO>>

UNIKEN SCS MANUEL ESTRADA Nº 1598 SANTOS LUGARES

GEWISGOLD AV.LA PLATA Nº 3943 SANTOS LUGARES

LOURDES AVENIDA LA PLATA Nº 3595 SANTOS LUGARES

LOPEZ RODRIGUEZ PEÑA Nº 1301 SANTOS LUGARES

TANDIL>>

VASCA GRAL. PAZ Nº 764 TANDIL

COLON AV. COLON Nº 1201 TANDIL

STRADA LAVALLE Nº 670 TANDIL

AVENIDA AVENIDA SANTAMARINA Nº 512 TANDIL

DEL CENTRO DE LAS SIERRAS GRAL.RODRIGUEZ Nº 667 TANDIL

CENTRAL GENERAL RODRIGUEZ Nº 423 TANDIL

LA MUTUAL AV.COLON Nº 1359/63 TANDIL

TEREN AV.PERON (RIVADAVIA) Nº 1198 TANDIL

CICALA QUINTANA Nº 620 TANDIL

NOVA FARMA SCS QUINTANA Nº 303 TANDIL

MARZOCCA AV.MARCONI ESQ.ALSINA TANDIL

BUFOR AVDA. BUZON Nº 1057 TANDIL

FLORIT BELGRANO Nº 1196 TANDIL

GARBELLINI AVELLANEDA Nº 1498 TANDIL

BERLARI FIGUEROA Nº 719 TANDIL

LUCCHETTI LEANDRO N.ALEM Nº 1334 TANDIL

DE LA SIERRA S.C.S. DARREGUEIRA Nº 1970 TANDIL

CALVI AVDA. BUZON Nº 542 TANDIL

FARMACIA DEL LAGO DE TANDIL AV. FALUCHO Nº 1182 TANDIL

VERA AV. ESPAÑA Nº 958 TANDIL

SANCHEZ ACTIS Nº 1738 TANDIL

SIND.TRABAJADORES MUNICIPALES DE TANDIL H.YRIGOYEN 1059 TANDIL

SALVUCCI INDEPENDENCIA Nº 518 GARDEY

TIGRE>>

EL PUEBLO EXPRESS, S.C.S. AV. CAZON Nº 635 TIGRE

DEL PUEBLO CAZON Nº 1550/52 TIGRE

SARMIENTO AV CAZON Nº 1200 TIGRE

ESTACION BENAVIDEZ, SCS FERNANDO FADER Nº 2625 BENAVIDEZ

FARMA UP S.C.S. AGUSTIN M. GARCIA (RUTA 27) Nº 7353 Bº RINCON DE MILBERG

PACHECO EXPRESS SCS H.YRIGOYEN Y LA PAMPA Nº 999 GENERAL PACHECO

PACHECO HOSPITAL SCS AV.DE LOS CONSTITUYENTES Nº 403 GENERAL PACHECO

PACHECO NORTE BOULOGNE SUR MER Y ALBERDI Nº 410 GENERAL PACHECO

TORDILLO>>

COSENTINO INTENDENTE JUSTO ALDAY Nº 262 GENERAL CONESA

TORNQUIST>>

REALI AV. TORNQUIST Nº 151 TORNQUIST

FARMACIA RODRIGUEZ BELGRANO Nº 351 TORNQUIST

RUSCONI AV. SAN MARTIN Nº 298 TORNQUIST

BATTELLOCCHI ESPAÑA Nº 157 TORNQUIST

ANTINORI SAN MARTIN Nº 577 TORNQUIST

TRENQUE LAUQUEN>>

QUARTERONI VICENTE LOPEZ Nº 121 TRENQUE LAUQUEN

VERNHES MONFERRAND Y ORO Nº 499 Nº 596 TRENQUE LAUQUEN

SOLDIVIER BVARD. VILLEGAS Nº 368 TRENQUE LAUQUEN

ACCHI GOB IRIGOYEN Nº 471 TRENQUE LAUQUEN

GUARDA GREGORIO CUELLO Nº 298 TRENQUE LAUQUEN

FAILLA WILDE Nº 55 TRENQUE LAUQUEN

MULAN AVELLANEDA Nº 487 TRENQUE LAUQUEN

DEL SARTO YRIGOYEN Nº 498 TRENQUE LAUQUEN

LEIVA SIMINI Nº 978 TRENQUE LAUQUEN

BARTOLOME 25 DE MAYO Nº 159 TRENQUE LAUQUEN

CICCONI INGENIERO FOSTER Nº 735 TRENQUE LAUQUEN

TREINTA DE AGOSTO>>

BUENO ARISTOBULO DEL VALLE Nº 298 30 DE AGOSTO

TRES ARROYOS>>

TRES ARROYOS S.C.S. SAN MARTIN Nº 733 TRES ARROYOS

SANTIRSO PRIMERA JUNTA Nº 92 TRES ARROYOS

LERDA JOSEFINA PACHECO DE RIGLOS Nº 176 ORENSE

TRES DE FEBRERO>>

SAN RAMON SCS SANTOS VEGA Nº 7510/12 VILLA BOSCH

BAZZINI 812 SANTOS VEGA Nº 6217 VILLA BOSCH

GIGLIOTTI AVDA. SAN MARTIN Nº 2643 CASEROS

ESTECHILS FARMA, S.C.S. MITRE Nº 3935 CASEROS

ETHICAL AV SAN MARTIN Nº 1506 CASEROS

CARRICABURU GALDOS ESQ. PEZCHEL Nº 8406 PABLO PODESTA

TRES LOMAS>>

ENRIQUEZ S.CABRAL Y REG.3 DE CABALLERIA TRES LOMAS

PIÑUEL RIVADAVIA Nº 339 TRES LOMAS

VEINTICINCO DE MAYO>>

DESTEFANIS 10 Nº 872 VEINTICINCO DE MAYO

CAMARA 9 E/25 Y 26 Nº 641 VEINTICINCO DE MAYO

BURNES 28 ESQUINA 14 Nº 1297 VEINTICINCO DE MAYO

VAGNINI DEL VALLE S.C.S. 5 E/8 Y 10 Nº S/N DEL VALLE

PARENTI SGTO. CABRAL S/N N DE LA RIESTRA

VAIRA SARMIENTO Nº 525 PEDERNALES

VICENTE LOPEZ>>

ZERA S.C.S. GRAL.ROCA Nº 702 VICENTE LOPEZ

TAPIA LAPRIDA Nº 4255 VILLA MARTELLI

INDEPENDENCIA, S.C.S. INDEPENDENCIA Nº 2831 CARAPACHAY

ASTOSELYAN, S.C.S. AV.MAIPU Nº 1860 FLORIDA

CHENU AV.SAN MARTIN Nº 2202 FLORIDA

VILLA GESELL>>

FARMACOR AV. 3 Nº 2049 VILLA GESELL

SPINER AV. BUENOS AIRES Nº 268 VILLA GESELL

FARMACIA FILGUEIRA-FERNANDEZ S.C.S. AVDA. 3 Nº 899 VILLA GESELL

JACOBO PASEO 123 Y AV. 9 VILLA GESELL

DEL SOL 3 E/PASEO 130 Y 131 Nº 3050 VILLA GESELL

CORNALO AVDA.3 Y PASEO Nº 143 BIS Nº S/N VILLA GESELL

SANITY CORFARM, S.C.S.. AV.3 Nº 1151 VILLA GESELL

AGUIRRE BOULEVARD G. Nº 1281 VILLA GESELL

GAITA CALLE 34 Nº S/N MAR AZUL

VILLARINO>>

JOOS 5 E/ 8 Y 10 HILARIO ASCASUBI

MEDANOS FARMACEUTICA S.C.S. MITRE Nº 601 MEDANOS

ALVAREZ CORREA BUSTAMANTE Nº 376 MEDANOS



ZARATE>>

FERRARI DE LA TORRE Nº 1501 ZARATE

FRIDMAN FELIX PAGOLA Nº 1487 ZARATE

SOCIAL ESPAÑOLA S.C.S. INDEPENDENCIA Nº 899 ZARATE

STRICKER ALMIRANTE BROWN Nº 23 ZARATE

SILVETTI, S.C.S. JUSTA LIMA DE ATUCHA Nº 330 ZARATE

GALATTI JUSTA LIMA DE ATUCHA Nº 701 ZARATE

PASTEUR 25 DE MAYO Nº 440 ZARATE

PEREZ MARQUEZ RIVADAVIA Nº 545 ZARATE

GUIDI IRIGOYEN Nº 500 ZARATE

ADRADOS AV.GALLESIO Nº 413 ZARATE

UNREIM SUIPACHA Nº 1110 ZARATE

MONTOYA AV. ANTA Nº 905 ZARATE