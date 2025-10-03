Alberto Samid, el “Rey de la Carne”, vuelve a la arena electoral con un discurso encendido y sin filtros. Candidato a diputado nacional por el Frente Patriota Federal, asegura que nunca se alejó de la política y que su decisión de competir surge de la crisis que atraviesan sus amigos y vecinos, que “ya no hablan de fútbol ni de política, sino de que no llegan a fin de mes”. Fiel a su estilo frontal, critica al kirchnerismo, reivindica al peronismo clásico, cuestiona la gestión de Javier Milei y promete ser “la sorpresa de esta elección”. En diálogo con LANOTICIA1.COM, Samid repasa su mirada sobre el país, defiende la mesa de los argentinos y sostiene que, en un comicio de “figuritas" poco conocidas, su trayectoria y popularidad lo posicionan con chances de dar el batacazo. "La gente no vota al que no conoce porque cuando le preguntan por quién votó, no quiere quedar como un pelotudo. Por eso voy a ser la sorpresa de esta elección, ¡les voy a ganar a todos!".

– ¿Por qué decidiste volver a la política? ¿Qué te motivó a presentarte como candidato a diputado nacional?

– ¡No, mirá! Yo no volví nunca, porque nunca me fui. ¡No puedo volver si nunca me fui! Yo participo en política desde siempre. Cada dos años estoy, poniendo el cuerpo o ayudando a los compañeros. Nunca dejé de participar ni de ayudar. Así que no es que volví: nunca me fui.

Ahora bien, ¿qué pasa? Yo me junto seguido en mi casa con amigos, a jugar al póker o al ajedrez. Somos 10, 15 personas. Siempre charlamos de fútbol, de Boca, de River, y también de política. Pero este último año noté algo distinto: mis amigos ya no hablan de fútbol ni de política, hablan de que no llegan a fin de mes. Que les cortaron el laburo, que no les alcanza para vivir.

Yo realmente pensaba que a esta altura de mi vida iba a estar viajando con mi mujer, disfrutando como hacen los jubilados en países importantes, como Alemania o Japón. Pero sentí que sería un egoísmo dedicarme solo a eso, cuando mis amigos están desesperados.

Entonces dije: “¡Mirá! Yo llego a fin de mes, tengo experiencia de vida, vengo de una familia de trabajo y esfuerzo, ¡no puedo mirar para otro lado!”. Este es el país más rico del mundo y vivimos como pollitos mojados. Producimos un millón de barriles de petróleo por día y no nos queda un mango. Tenemos gas, litio, minería. Producimos alimentos para diez veces más de lo que somos. Exportamos 150 millones de toneladas de cereal y un millón de toneladas de carne al año. ¡Y nuestros jubilados llegan al día quince y no pueden comer!

Por eso decidí ponerme el overol. Quiero aportar mi granito de arena para cambiar esta realidad. Porque mis amigos no pueden, están ahogados. Y yo no me puedo hacer el distraído.

– Sos peronista de la primera hora pero no integrás el PJ oficial y ahora te lanzás por el Frente Patriota Federal, ligado a César Biondini. ¿Qué diferencias tenés con el peronismo actual y cómo explicás la alianza con ese sector??

– ¡Mirá! Yo soy peronista. ¡Nunca bajé mi bandera, ni ahora tampoco! Los que vos decís que son peronistas, no son peronistas. Hoy el PJ oficial es una ensalada rusa, y te digo más: el 70% son kirchneristas. ¡Eso no es peronismo! Usan el peronismo para llegar y cuando llegan se olvidan de Perón. Inclusive hay algunos que dicen que era “un viejo de mierda”.

Peronistas somos nosotros, los que no bajamos la bandera. Yo quise participar y para hacerlo necesitás un partido. Bueno, conseguí este partido, llegué a un acuerdo y después me puse a todos mis compañeros peronistas al lado. ¡Los peronistas somos nosotros! Los otros son kirchneristas, no son peronistas.

Nosotros llevamos el escudo de Perón, hablamos de Perón. Mi publicidad de campaña dice: “¡Viva Perón, viva la vida!”. Ellos ni lo nombran a Perón. El kirchnerismo usó a Perón al principio para llegar y después se olvidó. ¡Y peor es La Cámpora! Porque el kirchnerismo de Néstor era otra cosa, pero después vino La Cámpora, se murió Kirchner y esto dejó de ser peronista.

Así que no me podés decir “por qué te fuiste del peronismo”. ¡El peronismo somos nosotros! Ellos son kirchneristas, no peronistas.

– ¿Y metés a todos en la misma bolsa cuando te referís a ellos? ¿Hablás de Kicillof, Massa, La Cámpora?

– ¡No, no son todos iguales! Kicillof es peronista. Yo estoy hablando de La Cámpora y del kirchnerismo. La boleta de diputados nacionales, la que encabeza Taiana, está armada por el kirchnerismo, y nosotros no coincidimos. Están divididos: un pedazo lo tiene Massa, otro pedazo lo tiene Grabois y otro pedazo lo tiene el hijo de Cristina. De hecho, ningún intendente peronista formó parte de esta lista. Por eso están todos enojados.

- Como empresario de la carne, ¿Cómo evaluás la política económica actual del gobierno de Javier Milei respecto a la industria nacional?

– ¡Para mí este es el peor momento de la historia argentina! Ni en el 2001 estuvimos tan mal como ahora. Las grandes empresas como Arcor, La Serenísima o Molinos Río de la Plata… ¡están todas en rojo! Hay gente suspendida, despidos, cerraron 15 mil pymes, 16 mil kioscos… ¡no hay trabajo en ningún lado!

Estamos comprando productos que acá se producen: agua, tomate, limón… y gastando dólares que podrían invertirse en nuestra producción. ¡Un desastre total! No conozco a nadie a quien le vaya bien. ¡A nadie! A todos les va mal. Nunca estuvimos tan mal como ahora.

– ¿La última gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner fue determinante para que Javier Milei pudiera llegar al poder?

– ¡No! Todos los gobiernos anteriores fueron un desastre. Salvo el gobierno de Néstor Kirchner, cada uno de los que vinieron después hicieron las cosas mal. ¡Han entregado al país, han sido todos traidores! Han entregado toda nuestra riqueza, ¡toda! Acá no queda nada, todo se fue.

Vaca Muerta ya no es más nuestra. Por eso quiero llegar para suspender todos los contratos y hacer contratos nuevos. ¡No puede ser que produzcamos un millón de barriles diarios de petróleo y no recibamos un peso! Lo mismo pasa con el gas. Nos han entregado atados de pie y mano.

Todos los gobiernos han sido traidores. Ninguno de los que se presentan como candidatos habla de la riqueza del sur. ¿Sabés por qué? Porque tienen miedo. Todos han sido traidores y nadie quiere tocar ese tema. ¡Lo hemos dejado todo en manos equivocadas!

– Escuché que querías defender la “mesa de los argentinos”, un poco en línea con lo que me comentabas de tus amigos que no llegan a fin de mes. ¿Qué medidas concretas se podrían proponer desde la Cámara de Diputados para bajar el precio de los alimentos?

– ¡Mirá! Los más necesitados son los chicos discapacitados y los jubilados. Si este gobierno nacional, en vez de pegarles todos los miércoles, se sentara a organizarse con los jubilados, ¡sería otra cosa! Podrían decirles: “Mirá, no te puedo aumentar ahora, pero te puedo ayudar con los remedios, con los alimentos”. ¡Tienen un poderío bárbaro siendo gobierno nacional!

Sin embargo, esta gente solo se preocupa por comprar gases lacrimógenos y pegarles todos los miércoles a nuestros abuelos. En un país que produce diez veces más alimento de lo que necesitamos, donde los laboratorios y la producción están a su alcance, uno podría conseguir remedios prácticamente gratis para los jubilados y alimentos también, sacarles el IVA… ¡muchísimas cosas se podrían hacer!

Producimos diez veces más de lo que consumimos, y encima exportamos 150 millones de toneladas de cereales y un millón de toneladas de carne al año. ¡Y los jubilados llegan al día 15 sin poder comer! Todo esto es un desastre, ¡porque han sido cipayos, traidores y vendieron todo!

– Sos una figura muy conocida por tus apariciones mediáticas y tu trayectoria. Muchos jóvenes te conocen por memes o frases célebres como: ‘Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo’. ¿Sentís que te ven más como un personaje o como un dirigente político?

– ¡Yo creo que me ven de todas maneras! Hay quien me ve de una forma, quien me ve de otra, pero caigo simpático a la gente. Por eso te digo: ¡mirá! En esta elección, ¿por qué yo le voy a ganar a todos? Porque yo conozco mucho de política, ¡estoy en política desde la época de Ítalo Luder! Nunca dejé de participar, y cada dos años ponía el cuerpo o ayudaba a mis compañeros.

Te voy a explicar por qué voy a ganar: esta es una elección de figuritas. No se vota presidente, ni gobernador, ni intendente, ni concejales… solo diputados nacionales. ¡Nada más! Es una elección totalmente atípica: llegás a la mesa, dejás tu documento y te dan una boleta con 15 caras. La mayoría de la gente no conoce a 10 de esas, entonces vota a quien conoce y a quien le cae simpático.

¡Y ahí entro yo! Soy uno de esas cinco figuritas que la gente conoce, y además le caigo simpático a la mayoría. La gente no vota al que no conoce. ¿Por qué? Porque cuando llega a la casa o al laburo y le preguntan por quién votó, no quiere quedar como un pelotudo. Por eso te digo que voy a ser la sorpresa de esta elección, ¡les voy a ganar a todos!. Así como en 2023 la sorpresa fue Milei, en esta elección la sorpresa voy a ser yo.

Siempre fui un tipo nacionalista, defiendo lo nuestro, lo argentino. Siempre defendí a los jubilados, a las Malvinas, siempre hablé de la misma manera, siempre defendí a mi país. Todo esto hace que yo pueda decir con total seguridad: ¡voy a ganar esta elección sin ninguna duda!

– Te propongo un juego. Supongamos que Néstor Kirchner, Perón o Evita entraran al cuarto oscuro y tendrían que optar por un candidato peronista: Taiana, Randazzo, Gray o Samid. ¿Qué boleta elegirían?

– ¡Pero no tengas ninguna duda! ¡Los peronistas me van a elegir a mí! El peronismo me va a elegir a mí. Néstor Kirchner me elegiría a mí, no sé si Cristina, pero Néstor sí. ¡Porque saben que yo soy peronista!

Fijate que ninguno de los otros candidatos dice que es peronista. ¡Yo en la publicidad digo que soy peronista y hablo de Perón y Evita! ¿Ves a alguno de ellos hablando de Perón y Evita en su publicidad? ¡Ninguno! Ninguno dice que es peronista, ninguno habla de Perón ni de Evita.

Entonces, no me pueden decir que me fui del peronismo, el peronismo verdadero sabe quiénes somos. ¡Y eligen a los peronistas de verdad!

– ¿Qué lectura hacés de la medida de Milei de suprimir las retenciones al campo, que tuvo una vigencia de apenas 3 días?

– ¡Esa fue una estafa más! 2.000 millones de dólares se los dieron a 5 tipos, ¡a 5 exportadores que tenían todo! No se lo dieron a los productores. Cinco exportadores se llevaron 2.000 millones de dólares. ¡Una estafa nueva más! Como todas las otras estafas que ya han descubierto… ¡como la alta coimera! “Karina es alta coimeeera, alta coimeeera” (canta). Fue eso, otra estafa, otra alta coimera más.

– Como ‘el Rey de la carne’, ¿creés que los argentinos extrañan poder darse el gusto de un asado con más frecuencia?

– Pero que te parece… ¡El asado para nosotros es todo! El asado del fin de semana era algo extraordinario. Y eso se perdió. Eso lo ves en la calle, en la tele, lo sentís. Antes, en los días de semana en las obras, siempre había humo… ¡hoy no hay más humo, nada! ¿Sabés quién se come nuestros asados ahora? ¡Los chinos! Ellos comen nuestra carne, y nosotros no podemos.

Somos el tercer país en el mundo que más carne tiene: primero Estados Unidos, después Brasil, y luego nosotros, de 200 países. ¡Y resulta que la gran mayoría de los argentinos llega al día 15 y no puede comer carne!

– Por último, si tuvieras que resumir tu proyecto o convencer a los bonaerenses indecisos, ¿qué les dirías?

– ¡No, no quiero convencer a nadie! Yo quiero que todos conozcan mi trayectoria y mi pensamiento. Siempre estuve en el mismo lugar, nunca cambié de camiseta. ¡Yo fui y soy peronista! Y adhiero a las ideas de Perón y Evita, porque creo que su gobierno fue el mejor de la historia argentina.

Pienso que lo más importante es ayudar a los más necesitados: hoy los más necesitados son los jubilados y los chicos discapacitados. Ahí hay que poner el mayor esfuerzo, y después ayudar a todos los demás. Y hay que recuperar todas nuestras riquezas del sur que nos han robado, sobre todo Vaca Muerta.

– Muchas gracias por la entrevista…

– Gracias a vos pibe. Y que te quede clara una cosa: yo soy ¡PE RO NIS TA!