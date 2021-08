"Hay doce personas alrededor de una mesa, sin distanciamiento social y sin barbijos. Fue el 14 de julio del 2020, cuando en Argentina regía una cuarentena estricta impuesta por el Presidente", afirmaron desde Infobae al dar a conocer la foto.

Si bien desde algunos sectores del Gobierno aseguraron que se trató de una fake, diversos actores políticos de la oposición dispararon duros mensajes contra el presidente Alberto Fernández.

Qué drama de Argentina. Elegir corruptos q se llenan los bolsillos a costa del estado y de los pobres. Que después te dejan inútiles y mentirosos para salvarse de la cárcel. Son una casta que se cree x encima de la ley y del resto. No hay otra forma de ver el escándalo de Olivos

Honestamente no me sorprende lo de la foto, me sorprende que insistan con retarnos a todos y con la estrategia del miedo, la descalificación y el insulto.

