A menos de un mes de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, la Junta Electoral oficializó las listas de candidatos, pero lo llamativo es que en ningún municipio bonaerense aparecen las nóminas municipales de Fuerza Patria.

Si bien fueron confirmadas las listas para las ocho secciones electorales, en la web oficial no figuran los candidatos a concejales que el frente peronista presentó para competir “en unidad” en cada distrito.

LANOTICIA1.COM consultó a referentes partidarios en distintos distritos y confirmó que, hasta este viernes, persistían inconvenientes en varios municipios. En algunas comunas, por ejemplo, señalaron que la Justicia Electoral habría rechazado la lista de unidad de Fuerza Patria por no haber cumplido con el plazo de prórroga para la presentación de candidatos. Los apoderados del espacio trabajan contrarreloj para revertir la medida y esperan que en breve las listas sean oficializadas.

Hasta la mañana de este sábado, desde las cuentas oficiales en redes sociales de Fuerza Patria de la Provincia de Buenos Aires no se emitió ningún comunicado ni explicación sobre el tema.

Las fuentes consultadas señalaron que aún no hay respuestas oficiales acerca del motivo por el que no aparecen las nóminas municipales, aunque confiaron en que la situación podría regularizarse en las próximas horas.

Lo cierto es que, con el cronómetro electoral en cuenta regresiva, la ausencia de las listas municipales de Fuerza Patria en la Junta Electoral suma incertidumbre al panorama político bonaerense.