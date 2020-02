El Intendente de Pinamar, Martín Yeza, promovió por sus redes la iniciativa #DesafioArbol que consiste en plantar un árbol y “desafiar” a 3 amigos. La propuesta se fue expandiendo entre los Jefes comunales de Juntos por el Cambio.

“Qué es cambiar el mundo? Plantar un árbol. Desde Pinamar foresta 365 entregamos 500 árboles cada 10 días. El problema es que solos no llegamos. Propongo esto: #DesafioArbol Plantar un árbol y desafiar a 3 amigxs!”, expresó el mandatario de Pinamar.

Yeza eligió como amigos para el desafió a los intendentes, Francisco Ratto (San Antonio de Areco), Ezequiel Galli (Olavarría) y Horacio Rodriguez Larreta (Ciudad de Buenos Aires). A continuación, Ratto, sumó a Javier Iguacel (Capitán Sarmiento), Gustavo Perie (Ramallo) y Javier Martínez (Pergamino)

Acepto el desafío @martinyeza , No me voy a quedar al margen de esta genial idea!!! Desafío a @JavierJiguacel a @GPRamallo y a @JMartinezPerga para que se sumen!

El Intendete de Pergamino, a la vez, desafió a los mandatarios Héctor Gay (Bahía Blanca), Néstor Grindetti (Lanus) y Pablo Petrecca (Junín)

Yo también me sumo al desafío al que me invita @rattofranc por iniciativa de @martinyeza. Solos no llegamos! Se suman @hector_gay @Nestorgrindetti y @petreccapablo?! #DesafioArbol, plantar un árbol y desafiar a tres amigos https://t.co/l1ITTQHG3u

— Javier Martinez (@JMartinezPerga) February 2, 2020