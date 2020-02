Mariano Barroso de Juntos por el Cambio no firmó el convenio para ingresar al programa "Escuelas a la Obra" que lanzó el gobierno provincial para arreglar establecimientos antes que comience el ciclo lectivo. “El convenio no estaba redactado como correspondía", explicó el mandatario local. Son varios los distritos que no firmaron por considerarlo "muy genérico".