El Gobierno nacional dispuso hoy la creación del "Comando Unificado Conurbano" (CUC) para brindar de una manera más "eficiente" las tareas de seguridad de las fuerzas policiales y de seguridad federales que actúan en ese territorio de la provincia de Buenos Aires. Así lo estableció mediante la resolución 186, publicada hoy en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El CUC estará integrado por por 5 comandos conformados de la siguiente manera: "Comando N° 1 - Norte, con funciones en Escobar, Pilar, General Rodríguez y Marcos Paz; y Comando N° 2 - Noroeste, con funciones en Tigre, San Fernando, San Isidro, Vicente López, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Ituzaingó, Hurlingham, Merlo, Moreno, San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas.

En tanto, de acuerdo a lo que indica la resolución, el Comando N° 3 - Suroeste, cumplirá funciones en La Matanza; y los comandos 4 y 5 corresponderán al "Sur" (Avellaneda, Lanús, Quilmes, Lomas de Zamora, Esteban Echeverría, Almirante Brown y Ezeiza) y "La Plata" (La Plata, Ensenada, Berazategui, Florencio Varela, Presidente Perón, San Vicente y Cañuelas), respectivamente.

La coordinación institucional del CUC estará a cargo de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad, que "determinará qué fuerza policial y de seguridad federal tomará a cargo cada uno de los comandos en particular". Según especifica la resolución, esta medida posibilitará "un servicio de más y mejor seguridad" en distintos municipios del Conurbano bonaerense.

Esta no es la primera vez que el Ministro de Seguridad nacional, Aníbal Fernández, decide combatir el delito en la Provincia sin consultar a las autoridades locales. Hace una semana envió gendarmes al territorio bonaerense y cuestionó a su par provincial, Sergio Berni y al gobernador, Axel Kicillof, quienes lo habían criticado por no avisarles nada: "Si están viendo otro canal no tengo la culpa", disparó Aníbal.