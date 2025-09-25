Elecciones 2025: Así será la Boleta única de papel en Provincia para los comicios del 26 de octubre
La Cámara Nacional Electoral oficializó el diseño adoptado con 15 listas. Todas competirán por las 35 bancas de diputados nacionales en juego.
El domingo 26 de octubre los bonaerenses acudirán nuevamente a las urnas para elegir representantes en el Congreso Nacional, tras lo que fue la renovación de la Legislatura y los Concejos deliberantes.
En la provincia de Buenos Aires, como en todo el país, se pondrá en marcha un cambio trascendental: la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), aplicada por primera vez en todo el país tras la reforma del Código Electoral establecida en 2024 mediante la Ley 27.781.
A diferencia del mecanismo habitual en el que cada mesa contaba con un único cuarto oscuro y boletas partidarias separadas, ahora las mesas dispondrán de varias cabinas de votación.
El elector ingresará a una de ellas con la boleta firmada por la autoridad de mesa y una lapicera negra, con la que marcará en el recuadro correspondiente la lista y la categoría de su preferencia.
Lista 503 – ALIANZA LA LIBERTAD AVANZA (Encabeza: ESPERT, JOSÉ LUIS)
- ESPERT, JOSÉ LUIS
- VAZQUEZ, KARINA CELIA
- SANTILLI, DIEGO CÉSAR
- HUMENUK, GLADYS NOEMI
- PAREJA, SEBASTIAN MIGUEL
- LONGO, JOHANNA SABRINA
- CARRANCIO, ALEJANDRO ANGEL
- NIVEYRO, MIRIAM DEL CARMEN
- FINOCCHIARO, ALEJANDRO OSCAR
- CASTELNUOVO, GISELLE
- FIGLIUOLO, SERGIO DANIEL
- DE SENSI, MARIA FLORENCIA
- GARCIA, ALVARO
- GONZALEZ ESTEVARENA, MARIA LUISA
- OJEDA, JOAQUIN PATRICIO
- VERA, ANDREA FERNANDA
- URIEN, HERNAN
- TAMAGNO, ANA VALERIA
- SANCHEZ WRBA, JAVIER
- LEON ESPINOSA, MARTINA DANIELA
- TORRES, RUBEN DARIO
- LERIN, BARBARA PATRICIA
- SAAVEDRA, MARIO OSMAR
- CONTE, SUSANA GABRIELA
- FERREYRA, HUGO ALBERTO
- CAVALLINI, ROXANA ELIZABET MIRNA
- SALABERREN, IGNACIO ROBERTO
- WIDE, MIRTA NARZI
- CREUS, EDUARDO HUGO
- GARCIA, KARINA GABRIELA
- SELEM, DAMIAN ANDRES
- CANEGALLO, PAULA BEATRIZ
- GREEN, LUIS ENRIQUE
- BENARDONI, LUCIA ELIZABETH
- IMPERATORI, MAURICIO
- BELEN, MARIA ALEJANDRA
- DI FABIO, ENZO NICOLÁS
- POSO, MARIA SOLEDAD
- PAOLUCCI, RODOLFO JOSE
- GOBEA, MARIA GABRIELA
- SACCANI, DARIO EZEQUIEL
- POZZONI, DANIELA IRMA ISABEL
- FINOCCHIO, ALEJANDRO GABRIEL
- MORONI, GRICELDA ADRIANA
Lista 502 – ALIANZA NUEVOS AIRES · NUEVOS AIRES (Encabeza: CRISTIANI, SIXTO)
- CRISTIANI, SIXTO
- ACHILLI, CATALINA
- NIEVAS OFFIDANI, LEANDRO DAMIAN
- ALFONSO, MILAGROS AYELÉN
- RUIZ, CRISTIAN ALEJANDRO
- DIAZ, ROMINA ELIZABETH
- CUERVO, TOMAS JOAQUIN
- SOBRÉ, ROSANA CECILIA
- QUILLOTAY, CRISTIAN FABIAN
- GOMEZ, NEREA SILVINA
- ARANZABE, TIAGO
- REPETTO, ANDREA ALEJANDRA
- TORRE, ALEJANDRO MARTIN
- GOMEZ, ALDANA BELEN
- RAMOS, RAUL EDUARDO
- MULLER, NATALIA ANTONIA
- ACOSTA, EMILIANO DANIEL
- ARREDONDO, TAMARA ANABELA
- BRIZUELA, ROBERTO MARIANO
- VALLEJO, ANAHI ANABEL
- GARCIA RUIZ, AGUSTIN LAUTARO
- MENDEZ, MARIELA VERONICA
- LONGARINI, PATRICIO
- DI PALMA, MICAELA JAZMIN
- GONZALEZ, MAURICIO ESTEBAN
- SEJAS, MARCELA ELIZABETH
- CARRIZO, GUILLERMO DARIO
- LOPEZ, MARIA JIMENA
- LOFF FONSECA, CRISTIAN MARIO
- OFFIDANI, ANA MARIA
- PEREZ, RAMON RAFAEL
- MECONCELLI, MARIELA ALEJANDRA
- GOMEZ, NICOLAS AGUSTIN
- GOMEZ, ROSANA GABRIELA
- ARAUJO ALVAREZ, GONZALO ADRIAN
- ROTTURA, LUCIANA GISEL
- CAMACHO, CAMILO JULIAN ANDRES
- BENEDETTO, NANCY ALEJANDRA
- CORONEL, WALTER EDGARDO
- CORDOBA, GABRIELA NOEMI
- ORTA, MARTIN IGNACIO
- GINOBILI, ESTEFANIA
- CICCIOLI, MARIANO
- DOUEK, GASTON ALEJANDRO
Lista 504 – ALIANZA POTENCIA · A (Encabeza: TALERICO, MARIA EUGENIA)
- TALERICO, MARIA EUGENIA
- ALPERT, RICARDO INTI
- DE HAGEN, MARIA SOFIA
- MASCETTI, FERNANDO PABLO
- ACUÑA, FLAVIA NOELIA
- ECHEVERRIA, MIGUEL ANGEL
- GIGENA, EVA BEATRIZ
- STODDART, RICARDO JOSE
- FRANCINI, AMALIA
- ALVAREZ, CARLOS MANUEL
- HERNANDEZ, MARIA GABRIELA
- CEVASCO, ANIBAL ANSELMO
- RUMI GONZALEZ, CECILIA VIRGINIA
- GARCIA, MARCELO FABIAN
- SCHIAVI, ARIANA MAGALI
- BERISSO, JORGE LUIS
- VILLATA, MARIA EUGENIA
- BARTOLETTI, ALEJANDRO
- CHUI, MARCELA ESTELA
- PALMIOTTI, LUIS ENRIQUE
- PASSERINI, MARIA ANDREA
- CUMPLIDO, HECTOR JUAN
- PISERA, SUSANA GRACIELA
- VIGNEAU, PEDRO MANUEL
- GANDINI, DELIA NATALIA
- CABALLERO MATTOCIO, FEDERICO
- FUENTES WEBER, MARIANA
- VENCHIARUTTI, CLAUDIO JESÚS
- ANOLL, GABRIELA
- BULACIO, ALEJANDRO JOSE
- DIAZ, STELLA MARIS
- PONCE, OSCAR DANIEL
- GOROSITO, LORENA PAOLA
- CHOBADINDEGUI, JESUS ISMAEL
- CARBONE, LAURA ADELINA
- BOLUFER, DARIO GASTON
- RODRIGUEZ, MARIA FERNANDA
- GROENENBERG, ENRIQUE CORNELIO
- COÑA, MARIA EMILIA
- BANEGA, RICARDO NICOLAS
- PIANEZZI, MARIA ANDREA
- BOSIO, FABIAN DARIO
- MAGGIO, MARIA CLAUDIA
- IGLESIAS, MARTIN MIGUEL
- SCHELL, ANDREA CARINA
Lista 508 – ALIANZA PROVINCIAS UNIDAS (Encabeza: RANDAZZO, ANIBAL FLORENCIO)
- RANDAZZO, ANIBAL FLORENCIO
- STOLBIZER, MARGARITA ROSA
- MONZÓ, EMILIO
- TAVELA, DANYA VERONICA
- LAZZERETTI, ALFREDO REMO
- ALMENTA, ANDREA CAROLA
- CAFFARO, OSVALDO RAUL
- LAURIA, JOSEFINA
- PASQUALIN, JULIO ENRIQUE
- GREEN ASTEAZARÁN, MARIA SILVINA
- BUIL, SERGIO OMAR
- DZIAKOWSKI, NATALIA LORENA
- DUNOGENT, JULIO DANIEL
- REGO, GRACIELA NORA
- ALVA, OSCAR HECTOR
- ZAMORA, VERONICA GABRIELA
- RIPAMONTI, JUAN PABLO
- LOPEZ, JORGELINA SOLEDAD
- GIANELLA, CARLOS DANIEL
- LOPEZ, MARIANELA
- FRAGA, MARCELO DANIEL
- MENDAÑO, STELLA MARIS
- CHOFFI, RICARDO FABIAN
- RODRIGUEZ, MARIA LUJAN
- CARCIOFI, SERGIO FABIO
- BERGER, SILVANA RAQUEL
- DUHALDE, JOSE MARIA
- VILLALBA, GLADIS BEATRIZ
- VELAZCO, JOSE ENRIQUE
- NARDI, MARIA FABIANA
- COLLI, JUAN GUSTAVO
- LOYOLA, MARCELA PATRICIA
- CAPOLUPO, HERNAN JOSE MIGUEL
- MUNIZ, MARIA DEL PILAR
- CIERI, ALEJANDRO AGUSTIN
- CHAMORRO, SOFIA DAFNA
- VICENTE, EDUARDO ANIBAL
- ZABALA MARTINEZ, ANALIA
- GALLESE, MATIAS SEBASTIAN
- QUIROGA MARQUEZ, GRACIELA CRISTINA
- LUNA, PABLO MIGUEL
- ALANIZ, SILVIA FABIANA
- DEMARCHI, WALTER DARIO
- OLIVIERI, NADIA SOLEDAD
- GARRIDO, MARTIN ADRIAN
Lista 501 – ALIANZA UNIÓN FEDERAL · UNION FEDERAL (Encabeza: GRAY, FERNANDO)
- GRAY, FERNANDO
- GUAZZARONI, MARIA LAURA
- MARTELLI, FEDERICO
- PEREZ, ANALIA ELISABET
- SUAREZ ERDAIRE, ADOLFO MAXIMILIANO
- BIROULET, CARINA MABEL
- GARCIA, ANGEL ALBERTO
- OLIVA, GISELA ELIZABET
- FERNANDINO, MARIANO
- TORTOSA, ROSANA
- LOPEZ, ALEJANDRO LUIS
- CASAS, MARIA ISABEL
- MENGIA, GUIDO IGNACIO
- ROJAS, ROMINA SOLEDAD
- GARCIA, ERNESTO FABIAN
- BLANCO, EMILCE BEATRIZ
- DAVILA, HUGO MARCELO
- BARRIOS, IRIS NOEMI
- RAFFAELLINO, JAVIER DAMIAN
- LUDUEÑA, MARCELA FABIANA
- CANO, LUIS ROBERTO
- PIANTANIDA, ANDREA SILVIA
- MONTES, ARIEL GUSTAVO
- ALSINA, SABRINA NATALIA
- ETCHEGOYHEN, PABLO SEBASTIAN
- KOCH, MIRTA AZUCENA
- SANCHEZ, MANUEL HECTOR
- BARRAZA, RAMONA CRUZ
- FERNANDEZ ARAUJO, FACUNDO MARTIN
- CRISTALDO, BLANCA SOLEDAD
- TRUCCO, IGNACIO
- SORIA, SABRINA AYELEN
- FAVALE, WALTER ADRIAN
- FERNANDEZ, SILVANA PATRICIA
- VALDES, HUMBERTO JORGE
- GERRATANA, MARIA SOLEDAD
- YBAÑEZ, RAMON ALBERTO
- FUNES, CAROLINA AIDEE
- ANDREAU, GUILLERMO RAUL
- NOVAS, CRISTINA BEATRIZ
- SERRANO, SERGIO ARIEL
- OLIVA, MARIA DEL CARMEN
- MEDINA, HERMENEGILDA
Lista 506 – FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES -UNIDAD- · FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDAD (Encabeza: DEL CAÑO, NICOLAS)
- DEL CAÑO, NICOLAS
- DEL PLÁ, ROMINA
- GIORDANO, JUAN CARLOS
- SCHLOTTHAUER, MONICA LETICIA
- BODART, HUGO ALEJANDRO
- PAREDES LANDMAN, ANA IRENE
- PITROLA, NESTOR ANTONIO
- GONZALEZ SELIGRA, NATHALIA INES
- AYALA, EDUARDO
- SIMIONI, LUANA
- RODRIGUEZ, SEBASTIáN MANUEL
- MATUSEVICIUS, JORGELINA
- NOVO FOTI, FEDERICO FRANCISCO
- LEZANA, NORMA INES
- SOMER, ARIEL MARCELO
- BARRIOS, AGUSTINA BELÉN
- PACAGNINI, GUILLERMO ENRIQUE
- CABRERA SANCHEZ, DAIANA SOLANGE
- CUENCA, LUCAS HERNAN
- CALDERON, GRACIELA BEATRIZ
- ROMERO, JUAN EMILIANO
- LEGUIZAMON, KAREN FLORENCIA
- SEBRIANO, JOSE ALEJANDRO
- LANZETTE, ANDREA BERNARDA
- RAPANELLI, FRANCO
- CORREA LOUZAO, EMILCE ALEJANDRA
- MORA, CLAUDIO MANUEL
- BIAGGIO, NORA IRIS
- SUCHER, LUIS MARIANO
- MENDEZ, MONICA SILVIA
- VALDUEZA SEGRETI, RICARDO JAVIER
- AKERFELD, PAULA YAMILA
- LOPEZ, OSVALDO OMAR
- ESPASA, NATALIA MARISA
- CORRADI, LUCIANO
- GARCIA, MARIA INES
- ANZORENA, JUAN JOSE
- DE LA ROSA, GABRIELA VICTORIA SOLEDAD
- BARRIENTOS, ALBERTO ALFREDO
- FERNANDEZ, SILVIA MARIA
- ACOSTA, LEONEL IGNACIO
- MAGASINIK, SONIA EVA
- MARTINEZ, ALEJANDRO JUAN
- VILLANI, CARLA PAOLA
- GONZALEZ, MARCELO DANIEL
Lista 95 – FRENTE PATRIOTA FEDERAL (Encabeza: SAMID, ALBERTO)
- SAMID, ALBERTO
- DIP, MARIA CRISTINA
- BIONDINI, ALEJANDRO CARLOS
- SCARAFIA, MARISA CECILIA
- IODKO, MARTÍN ADÁN
- OTT, ELIANA SOLANGE
- CARLOMAGNO, DIEGO ARIEL
- GARCIA, SANDRA MARCELA
- BELLINI, VALENTINO
- KAYSER, YOLANDA BEATRIZ
- GARCIA, CLAUDIO HERNAN
- ETCHEVERRY, YANET DAIANA
- FRESCA, AMERICO ANTONIO
- MOLLO, MARIANA PAULA PATRICIA
- BUSTAMANTE, SEBASTIAN JORGE SALVADOR
- FERREYRA, MARIA LAURA
- RODRIGUEZ, HECTOR ISMAEL
- BOSTJANCIC, SILVIA IRENE
- MANNARINO, ESTEBAN OSCAR
- CLAVIJO, SILVIA RAQUEL
- SPINOSA CASTAÑO, ROBERTO GABRIEL
- GARCIA, MARCELA ANA
- CETROLA, ALBERTO ENRIQUE
- AGUILERA, RAQUEL ALEJANDRA
- GUTIERREZ, SEBASTIAN GABRIEL
- CASTILLO, NANCY ELIZABETH
- JULIAN, MIGUEL OMAR
- QUIROZ, ALICIA BEATRIZ
- RISS, ROLANDO MARTIN
- SALTO, ERICA RAQUEL
- ROSITO, JUAN CARLOS
- COLICINO, YESICA ANDREA
- OROS, ENRIQUE MARCELO ARIEL
- PEREZ, MONICA ISABEL
- ARIAS, JORGE EDUARDO
- CHAVES, FERNANDA ELIZABETH
- MANEIRO, MARIO EMMANUEL
- LUCERO, MONICA ALEJANDRA
- MARQUEZ, MIGUEL ANGEL
- PINTO, GRACIELA BEATRIZ
- VALDES, ALBERTO RAMON
- MANNARINO MARTIN, NOELIA CELESTE
- ENCINA, JORGE FAUSTINO
- MUÑOZ, ADRIANA SILVANA
- NAVARRO, HERNAN JAVIER
Lista 507 – FUERZA PATRIA (Encabeza: TAIANA, JORGE ENRIQUE)
- TAIANA, JORGE ENRIQUE
- LOPEZ, MARIA JIMENA
- GRABOIS, JUAN
- SILEY, VANESA RAQUEL
- PALAZZO, SERGIO OMAR
- GARCIA, MARIA TERESA
- PIETRAGALLA CORTI, HORACIO
- PROPATO, AGUSTINA LUCRECIA
- MOYANO, HUGO ANTONIO
- DIAZ, FERNANDA
- GALMARINI, SEBASTIAN
- MIÑO, RAMONA FERNANDA
- YASKY, HUGO RUBEN
- SALZMANN, MARINA DOROTEA
- TROTTA, NICOLAS ALFREDO
- VELAZQUEZ, MARIA ELENA
- CALDERARO, LUIS ALBERTO
- RODRIGUEZ GOLISANO, ALDANA GISELLE
- CATALANO, DANIEL ADOLFO
- BERNAZZA, CLAUDIA ALICIA
- RIVAS, JORGE
- DI BASTIANO, ROCIO
- DE ISASI, OSCAR GERARDO
- SARAVIA, SILVIA
- RAIMUNDI, CARLOS ALBERTO
- QUINTEROS, MACARENA
- ORTEGA, CARLOS ALBERTO
- RUSCONI, MACARENA AYELEN
- DE MARZIANI, FEDERICO ALDO
- MORENO, MARIA CRISTINA
- LEINENN, ARISTIDES BERNABE
- DEFELIPE, FLORENCIA
- BEROLDO, SEBASTIAN JAVIER
- FERRARI, JULIETA
- RODRIGUEZ, ALEJANDRO ESTEBAN
- FRANCO, ROSA OFELIA
- PEREZ, VICENTE ADRIAN
- PEIRANO, ANA
- CHEPPI, JUAN MANUEL
- PETTINARI, MARISA
- PAZ, SANTIAGO
- RODRIGUEZ DI BATTISTA, JESICA ABIGAIL
- BRUNELLI, JULIO CÉSAR
- GASPARINI, ELIANA SOLEDAD
- DEL VALLE GATTI, PABLO MARTIN
Lista 318 – LIBER.AR (Encabeza: TOKUMOTO EYLER, MARIA FERNANDA)
- TOKUMOTO EYLER, MARIA FERNANDA
- MOLLARD, LEONARDO FABIAN
- PAZ, MONICA GRACIELA
- BOVERO, FERNANDO ESTEBAN
- LEDESMA, MARIANA ELIZABETH
- MARTINEZ, NESTOR ABEL
- VERA, CONSTANZA BELEN
- SIR, MAURO
- GULIOTTO, CARMEN GRACIELA
- LASTRA, JUAN ALBERTO
- FAVA, MARIA FERNANDA
- BELANDO, RICARDO CESAR
- BELTRAMINI, ALDANA JULIETA
- BASCONCELLO, MARIO MARTÍN
- DECOUD, OLGA ELIZABETH
- GONNET, HECTOR ARIEL
- BIOCCA, CECILIA SOLEDAD
- RUIZ, FELIX DANIEL
- SCEBBA, GABRIELA VERONICA
- MILLER, MAXIMILIANO NICOLAS
- BASILOTTA LANDINI, CAMILA BELEN
- GAGNA, SERGIO OMAR
- DELLI SANTI, MARIA VICTORIA
- RIENZI, DANIEL
- ACHARDI, ANDREA ALEJANDRA
- NALDI, MARIO
- ONTIVEROS, CANDELA LUCIA
- BARROS, MARCELO IVAN
- ZEQUEIRO, AURELIA SUSANA
- AQUINO, MARIO FERNANDO
- NARVAEZ, MIRNA VERONICA
- CASTRO, GUSTAVO JAVIER
- HERNANDEZ, CARMEN INES
- MANGANO, SALVADOR
- GAMALER RODRIGUEZ, STELLA MARIS
- MUGAVERO, NESTOR RAUL
- CASTILLO, ISABEL NOEMI
- SUAREZ, CARLOS FACUNDO
- RODRIGUEZ GAUNA, CARLA MARCELA
- VILLALBA, CARLOS RAUL
- TRUCCO, GABRIELA KARINA
- ESCOBAR, SANTIAGO FRANCISCO
- CARMONA, BETIANA SAMANTA
- SESANO, ROBERTO
- TABORDA, PAMELA NANCY
Lista 276 – MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA · IZQUIERDA ANTICAPITALISTA (Encabeza: CASTAÑEIRA, MANUELA)
- CASTAÑEIRA, MANUELA
- RAMAT, JUAN CRUZ
- ALVAREZ, MARIA PAZ
- CORREA, LUCAS MATIAS
- YAPURA, SOLEDAD VICTORIA
- PASCUAN, MARCOS JAVIER
- ABAL, PAULA GABRIELA
- HIDALGO ROBLES, LEANDRO
- COLODRO, KARINA VANESA
- AYALA, JORGE LUIS
- ROBLES, GRACIELA LUISA
- DIAZ, FACUNDO ARIEL
- DOPAZO, ANDREA SUSANA
- MANINI, RAMIRO ANDRES
- FAGANELLO, NATALIA CELESTE
- RAGGIO, FACUNDO ESTEBAN
- GOMEZ, LAURA DANIELA
- ALMADA, EMILIO ALBERTO
- NUÑEZ, KAREN GISELE
- CAVIEDES, BENJAMIN ARGENTINO
- VECCHIO, EMMA SOFÍA
- WASSERMANN, MAXIMILIANO
- CAMARA, LUCIA MACARENA
- MARTINEZ, SERGIO "MANTECA"
- ROJAS, PAULA SOLEDAD
- MUGUETA, MIGUEL ANGEL
- MAC DERMOTT, EVELYN
- MARTINEZ, EDUARDO PASTOR
- GONZALEZ, FLORENCIA BEATRIZ
- LASA MATTEUCCI, JAIME MANUEL
- BENITEZ, FLORENCIA BELEN
- JUAREZ, GUSTAVO MARCELO
- CARNEIRO, SOFIA DEL CARMEN
- SCHMALE, ALEJANDRO MARCELO
- NUÑEZ, ANDREA SOLANGE
- YAPURA, GABRIEL EDUARDO
- DE ROSSI, MARIA ESTELA
- VELOZO SEPULVEDA, GABRIEL ANTONIO
- REYES, PAULA LORENA
- DI BARTOLO, LUIS MARIO
- CARO, NORA
- FALCÓN, ALEJANDRO IÑAKI
- FANJUL, PATRICIA IRENE
- HERRERA, JUAN PABLO
- CARDILLO, MARIANA
Lista 305 – MOVIMIENTO POLÍTICO SOCIAL Y CULTURAL PROYECTO SUR · PROYECTO SUR (Encabeza: ALFONSIN, RICARDO LUIS)
- ALFONSIN, RICARDO LUIS
- CASSESE, MARINA
- LOPEZ, GUSTAVO FERNANDO
- SBURLATTI, MARIA CELINA
- MALTEMPO, HUGO ADOLFO
- LARCAMON, JULIA
- CANAY, MANUEL MARTIN
- ZELI, CARINA ESTER
- FABRIS, JOSE LUIS
- ISLAS, MARIANELA
- HERNANDEZ, SANTIAGO LUIS
- ADORNO, GABRIELA ALEJANDRA
- KOHL, GERMAN
- SEQUEIRA, MONICA BEATRIZ
- GRECO, CHRISTIAN CARLOS
- MATEO, VERONICA BEATRIZ
- PERUSSICH, FABIO GABRIEL
- FERNANDEZ ZENA, SILVIA BEATRIZ
- FOSTER, PABLO CRISTIAN
- FORTI, VIVIANA HAYDEE
- DESERTI, DANIEL HORACIO
- GONZALEZ, EVELIN GISELA
- GATTI, OSVALDO JULIO
- CAMPOS, MARTA MELODI
- CORONA, ANTONIO HERNAN
- PERGOLA, LAURA ANDREA
- BOGADO, EDUARDO ADRIAN
- RASHID, LEILA
- FLORES, WALTER OSCAR
- MATTEA, GISELA NOEMI
- ANTONUCHI, LEONEL ALBERTO
- BARZOLA, IRENE ELISA
- GARCIA, GUILLERMO ANDRES
- FERNANDEZ VIZCAY, FERNANDA MARCELA
- SUAREZ, RODOLFO DAMIAN
- SAVIELLO, AMANDA NOEMI
- CABANCHIK, HECTOR ALBERTO
- SADA, AGUSTINA AILEN
- BOBRYK, ALAN
- FIGUEROA, NATALIA SOLEDAD
- GALLASTEGUI, LUCAS FRANCO
- URBAN, LILIANA
- ORAZI, MARTIN DARIO
- LOBOS, SANDRA KARINA
- ORELLANA, LEANDRO EZEQUIEL
Lista 47 – PARTIDO COALICIÓN CÍVICA -AFIRMACIÓN PARA UNA REPÚBLICA IGUALITARIA- ARI (Encabeza: LOPEZ, JUAN MANUEL)
- LOPEZ, JUAN MANUEL
- LLENDERROZAS, ELSA ESTHER
- HOURCADE, LISANDRO FABIAN
- ETCHECOIN MORO, MARICEL
- YOFE, MATÍAS
- PORRO, NADIA GRACIELA
- BOUVIER, ROMAN LUJAN
- BORREGO, MARIA VICTORIA
- FLORES, HECTOR "TOTY"
- ANDRADA, GRACIELA NORMA
- ZUBIAURRE, PABLO ANTONIO
- ZAPATA, NILDA GABRIELA
- FERNANDEZ, JOSE MARIA
- BILBAO, ANAHI SILVINA
- JORDAN, EDUARDO
- MALASPINA, PATRICIA ALEJANDRA
- TRIGO, FERNANDO DANIEL
- VAZQUEZ, SILVIA BEATRIZ
- CAPPELLETTI, OSCAR DANIEL
- FUENTES, GIANA LIA
- TREJO, SAUL ALBERTO
- CARACOCHE, MARIANA
- YALET, PATRICIO ESTEBAN
- CACERES, MARIA BELEN
- MERCADÉ, SANTIAGO JOSÉ
- NOCETTI, LOURDES
- VILLAFRANCA, HAROLDO OSCAR ALFREDO
- NUÑEZ, BERTA OFELIA
- AGÜERO LORENZO, LUCAS MATIAS
- LANDONI, MIRIAM ETHEL
- CANULLAN, HORACIO JAVIER
- JUNCO, CONCEPCION ESTER
- BOSSI, MARTIN
- RODRIGUEZ, SILVIA DIANA
- LANDABURU, FERNANDO GABRIEL
- ARDOUIN, MARIA ALCIRA
- SOSA, CARLOS ALBERTO
- GAMBIER, SOFIA MAGDALENA
- VERON, JOAQUIN
- MENDEZ LAMN, SOFIA NICOLE
- ZOCCO, SERGIO PABLO
- CASABONE, MARIANA
- PEICOFF, FRANCISCO ANTONIO
- ORTIZ, YOLANDA NOEMI
- TONIN, LUIS MIGUEL ANGEL
Lista 221 – PARTIDO NUEVO BUENOS AIRES (Encabeza: CÚNEO, SANTIAGO "DOGO")
- CÚNEO, SANTIAGO "DOGO"
- ORDOÑEZ, MARA YANINA
- BIAGGIONI, RAUL GERMAN
- CALIGIURI, NYDIA XIMENA
- GARCES, RAMON
- MINNICELLI, ALESSANDRA
- SALBUCHI, ADRIAN RICARDO
- BARBE, OFELIA AIDA
- MOREYRA, DAVID ANDRES
- ROJAS, SUSANA ELENA
- ORELLANO, CLAUDIO CESAR
- BIRO ALEMÁN, VILMA JOSEPHINE
- BURGOS, HORACIO ELADIO
- ANSELMINO, DÉBORA RAQUEL
- CABELLO, ALEJANDRO ROGELIO
- ICK, SANDRA PATRICIA
- MARTOS, LUCIANO CARMELO
- ALBORNOZ, SOLEDAD CATALINA
- MARTIN, DANIEL
- PACENTI, MARIA JOSE DEOLINDA
- LOPEZ PODESTA, SEBASTIAN EVERARDO
- DIAZ, VERONICA ANALIA
- RODRIGUEZ, RAMON VICTOR
- VELAZQUEZ, LAURA SOLEDAD
- PREZIOSO, NELSON RAUL
- IRIBAS, MARIA VIRGINIA
- ICK PACENTI, JOEL
- ESPINOZA LAMPERT, CECILIA ELINA
- SMITH, ROBERTO OSVALDO
- PACENTI, CHIARA
- ANSELMINO, PABLO RICARDO
- MARTI, CECILIA MARIANA
- FRACHETTI, GASTON ALEJANDRO
- ALTAMURA, SILVIA MARGARITA
- ESCOBAR, DANIEL GERARDO
- ANSELMINO, MARIELA NOEMI
- PACENTI, OTONIEL
- GUZMAN, SABRINA ROCIO
- MONZON, ALBERTO MARTIN
- QUINTELA, ELIZABETH ABIGAIL
- FRANCO, FELIX ARIEL
- RUIZ, PRISCILA
- FRANCO, ELOY ORLANDO
- PACHECO, MARIA DEL CARMEN
- DE LA CANAL, ISMAEL MARTIN
Lista 299 – PROPUESTA FEDERAL PARA EL CAMBIO · SEGURIDAD, JUSTICIA Y LIBERTAD (Encabeza: BURLANDO, FERNANDO ANDRES)
- BURLANDO, FERNANDO ANDRES
- MARTIN, FABIANA GABRIELA
- AMENDOLA, FABIAN RAUL
- PETROFF, SILVIA FABIANA
- BAÑOS, JAVIER IGNACIO
- SOSA, VANESA JUDITH
- GIULIANI, CARLOS ALBERTO
- PAGANO, MARIA LORENA
- LEGUIZAMON PEÑA, ADOLFO MARTIN
- ARRAYGADA, CARINA ALEJANDRA
- FRANCONE, GERMAN RODRIGO
- RODRIGUEZ, ALEJANDRA LEONOR
- SLPIZER, SEBASTIAN LAUTARO FEDERICO
- LAZO, ROSA DEL VALLE
- PAPASIDERO RICCO, CLAUDIO ALEJANDRO
- AYALA, GLORIA VERONICA
- LECTOUR, VICTOR HUGO
- ONZARI FRAU, CAROLINA VERONICA
- ROBLES, NERIO ALFREDO
- QUINTANA, CELIA ISABEL
- BALBUENA, GABRIEL DARIO
- BERRITTELLA, NATALIA
- CORZO, ADRIAN FLAVIO
- RAMIREZ, NORMA BEATRIZ
- SERUSI, ADRIAN DANIEL
- SAUCEDO, GRISELDA HAYDEE
- MAGNO, JONATAN OSCAR
- VELOSO, VIVIANA ANDREA
- GONZALEZ, PABLO ARIEL
- FELLET, GABRIELA FERNANDA
- TREJO, EDUARDO ERNESTO
- PORTA, GABRIELA ALEJANDRA
- LANZINI, SERGIO LUIS
- ROMERO, ELENA LIDIA
- ARRAYGADA, EZEQUIEL OMAR
- PALAVECINO, CARLA VANESA
- QUIROGA, CARLOS DAVID
- FIGUEROA, MARIANA ABIGAIL
- GALVEZ, EDUARDO OMAR
- MARTINEZ, LAURA INES
- JAIMEZ, HORACIO LEONARDO
- DI PEPE, NANCY BEATRIZ
- QUIROGA, DIEGO ALBERTO FACUNDO
- ARREYGADA, ANALIA VERONICA
Lista 153 – UNIÓN LIBERAL (Encabeza: CACHANOSKY, ROBERTO HORACIO)
- CACHANOSKY, ROBERTO HORACIO
- ROMARIZ, GRISELDA MIRIAN
- BONTEMPO, HUGO EDUARDO
- HELTNER, PATRICIA MARCELA
- MANSILLA, ALEJANDRO RAUL
- MARTIN, EVANGELINA NOEMI
- SORACI, FRANCISCO ANTONIO
- LEGUIZAMON, MONICA ALEJANDRA
- PANEBIANCO, LEONARDO MAXIMILIANO
- SPINOLA TORRES, VANESSA MARIEL
- LEON, CRISTIAN SEBASTIAN
- TROTTA, ROMINA VICTORIA
- PALACIOS, RAMON ARGENTINO
- GIANGRANDE, BIANCA
- SICARDI DE ESTRADA, FRANCISCO
- ESPINOSA, CLARA LORENA
- CENTURION, JORGE
- MONTENEGRO VERA, MARIA LAURA
- DIAZ, GUSTAVO ADOLFO
- SPITTELER, ERIKA ROMINA
- CAROLA, MARCELO DANIEL
- MARCELINO, DORA ELIZABETH
- GIMENEZ, CLAUDIO DANIEL
- FERNANDEZ, MONICA PATRICIA
- SANTILLAN, HORACIO ALEJANDRO
- MARIOTTI, NATALIA LAURA
- CASAL, ROBERTO GUILLERMO
- CASAL, ALICIA LIDIA
- HARENDORF, CARLOS DANIEL
- RIVERO MEDINA, ALICIA MAGDALENA
- FERRARIO, MATIAS
- MARGA, ROXANA LAURA
- BUSTAMANTE, JOSE FERNANDO
- MRACA, MARISA LORENA
- VILAS BUSTOS, SEBASTIAN MANUEL
- SANCHEZ, RAQUEL
- IRIARTE, JOSE LUIS
- MARTINEZ, LAURA ANDREA
- JACOBS, DAVID
- BACHMANN, MARIA CONSTANZA
- MERINO, JOSE LUIS
- PARLATORE, PAOLA ROMINA
- MARQUEZ, RICARDO ANDRES
- NOBLIA, SANDRA DANIELA
- CHICO, RUBEN ADOLFO
Una diferencia clave respecto del sistema tradicional es que la BUP no se guarda en un sobre. Por eso, antes de abandonar la cabina, el votante deberá doblarla con cuidado para preservar el secreto del sufragio.
Al salir, mostrará la boleta a los fiscales para que comprueben que se trata del documento original, rubricado por el presidente de mesa. Luego la introducirá en la urna electoral y, finalmente, firmará en el padrón, tal como sucedía en elecciones anteriores.
Con este modelo, el ciudadano marcará con una tilde o una cruz la opción elegida dentro de una sola boleta que contiene todas las listas y categorías en disputa.
En el sorteo se definieron las ubicaciones de las listas de candidatos que participarán en la elección nacional legislativa en la provincia de Buenos Aires. Aunque a pedido de Fuerza Patria, obtuvo un cambio aprobado por la Justicia electoral y pasó del cuarto al séptimo lugar:
- La lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de La Libertad Avanza, que encabeza José Luis Espert, aparecerá en el primer lugar en la Boleta Única de Papel.
- En segundo lugar, figurará la lista de Nuevo Buenos Aires, que encabeza el dirigente nacionalista Santiago Cúneo;
- tercera aparecerá la alternativa de Liber.ar, una nómina que mostrará en primer lugar a María Fernanda Tokumoto Eyler;
- El cuarto lugar de la boleta quedó para el Frente de Izquierda y de Trabajadores-Unidad (con Nicolás del Caño a la cabeza);
- el quinto, para el Frente Patriota Federal (que lleva en primer término a Alberto Samid);
- en el sexta lugar aparecerá Unión Liberal (el economista Roberto Cachanosky encabeza la boleta);
- en el séptimo puesto aparecerá Fuerza Patria, la alianza peronista que encabeza como candidato Jorge Taiana.
- en el noveno, estará la Coalición Cívica-ARI (que lleva como primer postulante a Juan Manuel López);
- en el décimo, figurará la opción del Movimiento Político y Cultural Proyecto Sur (lista que encabeza Ricardo Alfonsín)
- Allí irá Propuesta Federal para el Cambio (que lidera el abogado Fernando Burlando);
- en este puesto estará la alianza Provincias Unidas (Florencio Randazzo es el primer candidato);
- allí se ubicará la alianza Potencia (boleta que lidera María Eugenia Talerico);
- Posición para el Frente Unión Federal (con el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, al frente);
- Allí quedará la alianza Nuevos Aires (la encabeza Sixto Cristiani)
- En el último casillero aparecerá el Movimiento Avanzada Socialista (Manuela Castañeira lidera la nómina).
