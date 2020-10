Se cumplen diez años de la muerte del ex presidente, Néstor Kirchner, y los intendentes del Frente de Todos lo recordaron con fotos, videos y frases. "Pingüina para toda la vida", expresó Mayra Mendoza de Quilmes, "Néstor nos invitó a soñar", afirmó Botto de Luján, "No fuiste un político más", dijo Moreira desde San Martín. Los jefes comunales de Juntos por el Cambio no se expresaron.