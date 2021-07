Hay seis ex jefes comunales que buscaran acceder a una banca en la legislatura bonaerense. Cinco pertenecen al espacio “Juntos” y uno al partido “Vamos con Vos” de Randazzo. Como dice el tango escrito por Le Pera e interpretado por Carlos Gardel, quieren "Volver".

Primera sección electoral

Por “Juntos” re aparece el exintendente de Morón, Ramiro Tagliaferro. El ex esposo de María Eugenia Vidal perdió la reelección en 2019 con Lucas Ghi del Frente de Todos. Además, por el mismo espacio pero la vertiente radical de Manes, Joaquín De la Torre, ex intendente de San Miguel por tres periodos consecutivos (2007 al 2019) encabeza la lista.

Segunda sección electoral

La exintendenta de Baradero y actual Pro Secretaria Legislativa de la Cámara de Diputados bonaerense, Fernanda Antonijevich, ocupa el cuarto lugar dentro de la lista de “Juntos”. Fue jefa comunal entre el 2015 y 2019 y perdio la reelección por el 42,24 % de los votos contra el 48,65 % de Esteban Sanzio del Frente de Todos.

Tercera sección electoral

El cocinero devenido en político, Martiniano Molina se quedó con el primer lugar de la lista de “Juntos” en la tendencia que encabeza Santilli. Fue intendente de Quilmes entre 2015 y 2019 y perdió la reelección con Mayra Mendoza del Frente de Todos

También desde “Juntos” pero del lado que encabeza Manes aparece el radical Jorge Nedela, ex intendente de Berisso entre 2015 y 2019. Perdió la reelección de manera contundente por 61.14% a 29,12 contra Fabián Cagliardi del Frente de Todos.

Cuarta sección electoral

El ex intendente de Chivilcoy Ariel Franetovich encabeza la lista como candidato del partido “Vamos con Vos” de Randazzo. Fue intendente por dos periodos consecutivos (2003 al 2011) aunque no terminó su segundo mandato dado que pasó a ser Ministro de Asuntos Agrarios de la Provincia de Buenos Aires en la gobernación de Daniel Scioli. Su acercamiento al randazzismo no es casual ya que trabajo con el ex Ministro de Cristina Kirchner como presidente de la Administradora de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado.