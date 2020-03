Síntomas del Coronavirus (Covid - 19)

Fiebre y tos; Fiebre y dolor de garganta; y Fiebre y dificultad para respirar. Si tenés alguno de estos síntomas y estuviste en algún país de circulación del virus o en contacto con algún caso confirmado, no te automediques y consultá telefónicamente al sistema de salud .

Higiene personal, de lugares y utensilios, principal medida de prevención (para todos):

Correcto lavado de manos: Hacerlo con frecuencia a base de alcohol rebajado al 70% preferentemente o con agua y jabón. Usar guantes de goma no impide el contagio, ya que si uno se toca la cara ‎mientras los lleva, la contaminación pasa del guante a la cara y puede ‎causar la infección.‎

Cuidados al toser o estornudar: cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo

Distanciamiento social: Al menos 1 metro de distancia con otras personas, particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre.

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca

En caso de haber vuelto de países con infección y tener fiebre, tos y dificultad para respirar, llamar al 107 (Same). Por consultas, en Provincia de Buenos Aires, al 148.

Mantenerse informado por los profesionales sanitarios y fuentes verificadas.

Desinfectar los objetos y ventilar ambientes

Evitar compartir mate, vasos, botellas o platos

Uso de barbijo: Si se está sano, solo llevarla si atiende a alguien en quien se sospeche la infección; o si tiene tos o estornudos. Son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Se desecha una vez que está húmeda.

Recomendaciones para personas mayores de 65 años o más (población de riesgo):

Reforzar las recomendaciones de prevención

Minimizar las actividades sociales, fundamentalmente lugares cerrados con concurrencia importante de personas.

Consulta inmediata ante la presencia de fiebre y síntomas respiratorios (tos, dolor de garganta o dificultad respiratoria), no auto medicarse, no subestimar ninguna manifestación clínica, seguir las recomendaciones de la jurisdicción en la que reside en relación con la modalidad de consulta. Se recomienda que sea a través de la atención a telefónica para disminuir el riesgo y organizar la consulta posterior.

Recibir la vacuna antigripal y el esquema secuencial contra el neumococo según recomendaciones nacionales.

En caso de ser posible, postergar viaje a áreas de transmisión de coronavirus.

En el caso de personas residentes en instituciones para personas mayores, se recomienda evitar las visitas de personas con síntomas respiratorios y quienes hayan estado en lugares de transmisión viral en los últimos 14 días.

#Coronavirus | Ya se encuentra disponible la línea 148 de Atención Ciudadana. Si tenés síntomas o dudas contactate. pic.twitter.com/3AEzwGKv3f — Gobierno PBA (@BAProvincia) March 11, 2020

PARA TURISTAS:

Aislamiento y responsabilidad penal:

De 14 días, tiempo de incubación del coronavirus, para a) quienes revistan la condición de “casos sospechosos”, la persona que presenta fiebre y uno o más síntomas y que además, en los últimos días, tenga historial de viaje a “zonas afectadas” o haya estado en contacto con casos confirmados o probables de COVID-19.

b) Quienes posean confirmación médica de haber contraído el COVID – 19.

c) Los “contactos estrechos” de las personas comprendidas en los apartados a) y b)

d) Quienes arriben al país habiendo transitado por “zonas afectadas” (Europa, China, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón e Irán).

e) Quienes hayan arribado al país en los últimos 14 días, habiendo transitado por “zonas afectadas”. No podrán permanecer en el territorio nacional los extranjeros no residentes en el país que no den cumplimiento a la normativa sobre aislamiento obligatorio y a las medidas sanitarias vigentes, salvo excepciones dispuestas por la autoridad sanitaria o migratoria.

Serán pasibles de penas de prisión aquellos que violen el aislamiento en base a los artículos sobre delitos contra la salud del Código Penal.

MEDIDAS EN VIGENCIA DICTAMINADAS HASTA EL VIERNES 13 DE MARZO

Viajes, suspendidos:

Se decretó el lunes 16 de marzo como el último día de viajes directos con países con circulación del virus. A partir del martes 16, Aerolíneas Argentinas tendrá la exclusividad con un plan específico para retorno de argentinos varados en el exterior.

Licencias laborales en Nación:

Según la resolución 184 de la cartera de Trabajo, que conduce Claudio Moroni, en su artículo 1, se establece que la licencia "alcanza a todos aquellos casos en que por cumplimiento de las recomendaciones del Ministerio de Salud de la Nación, de otras autoridades jurisdiccionales competentes o por recomendación médica en casos concretos, el trabajador deba permanecer o permanezca por aceptación voluntaria de la recomendación, aislado o en cuarentena".

Asimismo, se estableció que “la licencia no afectará la normal percepción de las remuneraciones normales y habituales, como así tampoco de los adicionales que por Ley o Convenio les correspondiere percibir, ni se computara la misma a los fines de considerar toda otra que pudiera corresponder”.

Licencias laborales en Provincia:

Para el ámbito laboral del Sector Público Provincial se ha otorgado por medio del Decreto N° 127/2020 una licencia de carácter excepcional a todas aquellas personas trabajadoras, que hayan ingresado a la República Argentina desde los países con casos confirmados de nuevo coronavirus (COVID-19), por un lapso de catorce días corridos.

Residencias para extranjeros, suspendidas:

Se suspendieron en forma transitoria, la tramitación de solicitudes de admisión como “residente temporario” de los extranjeros que se encuentren en el exterior y sean nacionales o provenientes de China, Corea del Sur, Irán, Japón, Estados Unidos, Reino Unido y los estados de la Unión Europea con los siguientes alcances: trabajador migrante, rentista, pensionado, inversionista, científicos y personal especializado, deportistas, artistas, religiosos de cultos reconocidos oficialmente, académicos y estudiantes.

Fronteras y aeropuertos:

En los 159 pasos fronterizos del país están activados los protocolos, como las declaraciones juradas, y en el aeropuerto de Ezeiza se instalaron cámaras térmicas.

MÁS MEDIDAS DE PREVENCIÓN, ACTIVIDADES SOCIALES (ESCUELA Y ESPARCIMIENTO):

Decreto por Emergencia sanitaria:

Tanto el gobierno nacional (Ampliación) como la provincia de Buenos Aires (por 180 días)

Precio del alcohol en gel:

Se ordenó retrotraer el precio al 15 de febrero y mantener su valor por 90 días. También se fijarán precios máximos para barbijos y otros insumos críticos.

Las clases en la provincia:

Las clases siguen con normalidad, anunció el gobierno nacional. Educación de la provincia elaboró un plan para los establecimientos educativos bonaerenses e implementó un conjunto de medidas y recomendaciones para la prevención del coronavirus.

Protocolos para escuelas:

Las medidas se enmarcan en la emergencia sanitaria decretada por el gobernador Axel Kicillof para los próximos 180 días, que en su artículo 6º encomienda a la autoridad educativa a “adoptar las medidas necesarias para prevenir la propagación del virus en los establecimientos a su cargo”.

Se distribuyó en todos los establecimientos educativos un Protocolo de higiene y cuidado personal y un Protocolo para orientar al personal auxiliar de las escuelas en las tareas de limpieza y desinfección desde un enfoque preventivo y de cuidado de la salud.

Adicionalmente, se ha dispuesto una partida presupuestaria extraordinaria a los consejos escolares para reforzar la provisión de insumos de limpieza, higiene y desinfección.

Casos sospechosos en escuelas:

El Protocolo indica la suspensión temporal de los actos escolares y las actividades educativas que involucren a más de un curso o sección y establece el procedimiento para que las autoridades de los establecimientos educativos puedan actuar para limitar la propagación del virus en las escuelas.

Al respecto, de notificarse que un estudiante o docente es caso sospechoso se debe proceder al cierre del grado o sección hasta que esté el resultado del test de laboratorio o por un plazo de 14 días corridos. Si el caso sospechoso refiriese a personal auxiliar o que no esté frente a un curso, corresponde autoaislamiento obligatorio hasta el resultado del test o por 14 días corridos.

Asimismo, si se informare de un caso confirmado de coronavirus, deberá suspenderse el dictado de clases en toda esa escuela, también durante 14 días corridos. El documento determina además quiénes deben permanecer en aislamiento y cómo debe actuar el resto de la comunidad escolar.

Para los casos en que sea necesario permanecer en aislamiento, se justificarán en forma excepcional las inasistencias de estudiantes y docentes. Asimismo, la cartera educativa ha puesto en funcionamiento un programa de Continuidad Pedagógica para garantizar las trayectorias educativas en caso de que haya estudiantes que no puedan concurrir a la escuela por un tiempo.

Reuniones y espectáculos, limitados y suspendidos. Cine y teatros, recomiendan limitar público:

El decreto de Emergencia Sanitaria firmado por Axel Kicillof suspende en su artículo 3 durante un plazo de quince días contados la realización de todo evento cultural, artístico, recreativo, deportivo, social de participación masiva y, en forma consecuente, las habilitaciones otorgadas por los organismos provinciales para la realización de eventos de participación masiva, cualquier sea su naturaleza.

El plazo establecido en el presente podrá ser prorrogado, según las recomendaciones efectuadas por el Ministerio de Salud. Las actividades y/o eventos que se encuentren programadas y cuya suspensión y/o reprogramación no resultare posible, deberán realizarse sin presencia de público, y aplicando en forma rigurosa las recomendaciones emitidas por las autoridades sanitarias.

Horarios laborales en sector público de Provincia:

En su artículo 4, faculta a los ministros y secretarios, a establecer modalidades de trabajo domiciliario, flexibilidad de horarios laborales y, en caso de corresponder, al cierre de las dependencias del Sector Público Provincial. Asimismo, se podrá disponer el cierre de museos, centros culturales y demás espacios artísticos y recreativos de carácter provincial mientras se encuentre vigente la suspensión prevista en el artículo 3° del decreto.

Limpieza en trenes metropolitanos:

La limpieza de trenes, subtes y de los molinetes se reforzó para mitigar el riesgo de transmisión de coronavirus en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. Además se incrementó el abastecimiento de productos de higiene para trabajadores del transporte.