Por Ramiro Pablo Gómez

La Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios lleva casi 20 años de vigencia representando los intereses de las localidades que se sienten discriminadas por las cabeceras de las comunas.

“Lo que tenemos es una representación partidaria y no una representación territorial de la política”, sintetizó Patricio Pro a LaNoticia1.com.

El municipio de Lezama se independizó en 2009: “Se le alinearon todos los planetas”, explicó el presidente y detalló ese momento histórico que sienta un precedente para el resto de las localidades.

Entrevista completa

- ¿Cómo surge la Asociación para el Reconocimiento de Nuevos Municipios y por qué?

Los movimientos populares trabajaron hasta el año 2004 individualmente cada uno en su reclamo de reconocimiento de nuevo municipio, básicamente, separarse del municipio al que pertenece y poder conformar su propio municipio correspondiente a la zona de influencia de cada comunidad.

Hay comunidades que son solamente una ciudad, localidad o pueblo y después hay otras realidades como se da más en el interior, por ejemplo, que se juntan dos o tres pueblos para conformar un nuevo municipio. Por ejemplo, en el partido del 25 de Mayo, hay una localidad que se llama Norberto de la Riestra que se quiere separar. Norberto de la Riestra se juntaría junto con otras dos localidades. Es decir, se juntan tres pueblos para hacer un nuevo municipio que se llamaría Altos Verdes. O, por ejemplo, en el caso del Conurbano, la gente de Longchamps, Ministro Rivadavia y Glew se juntarían para conformar un nuevo municipio que se separaría de Almirante Brown.

Entonces, desde el año 2004, lo que venía trabajando individualmente cada movimiento, se unifica en la asociación que reunió a todas las localidades. A partir de 2004 en adelante, la asociación lleva este reclamo a las autoridades provinciales.

Lo que nosotros vemos en el sistema de municipios de partidos, que es lo que tiene la provincia de Buenos Aires, es que este sistema genera asimetrías de desarrollo entre las comunidades que son cabecera de partido y las periféricas. Las cabeceras de partido actúan como licuadoras, absorben todos los recursos, tanto propios como los que vienen de la coparticipación, como de los aportes extraordinarios tanto provinciales como nacionales. Cada intendente lo destina discrecionalmente a las cabeceras de partidos, que es donde son electoralmente ser fuertes, dejando postergadas al resto de las localidades de cada partido. Así se va generando un sistema de desigualdad donde la gente que vive en las localidades periféricas no accede a servicios y obras públicas que el municipio le debería suministrar y esta se concentra en las cabezas de partidos donde finalmente los ciudadanos que viven ahí tienen todo, gozan de todo su desarrollo y el resto no.

- Esta desigualdad ¿es un mal trabajo, por llamarlo de alguna manera, del intendente que esté en ese momento? O en realidad hay una organización estatal que está conformada de tal manera que no permite que lleguen las cuestiones particulares de las localidades.

Ambas cosas. Es una realidad que tiene esa doble dimensión. Por un lado, se da muchas veces un intendente que gestiona mal, pero lo que más notamos es que el mismo sistema de municipio partido lo que termina generando es que el propio sistema lo lleve a un intendente a generar esta realidad. Porque el problema acá está en la manera en la que se administra el Estado y la manera en la que la política termina administrando el Estado. Se generan personalismos, clientelismos, s todo tipo de distorsiones en el sistema municipio-partido que se reflejan más que nada en cómo se distribuyen las obras y los servicios públicos a lo largo y a lo ancho el territorio de cada municipio, destinándose la mayor parte discrecionalmente a donde el intendente de turno tiene su base electoral o a donde quiere ampliar su base electoral y postergando todo lo demás.

- ¿Y los concejales no deberían estar atentos a las cuestiones particulares de cada región que representan?

Lo que pasa es que el sistema de lista sábana, como se eligen los concejales en la provincia, no refleja una pertenencia a un territorio, refleja una pertenencia a un partido o a una coalición electoral. Entonces puede llegar a pasar que una lista electoral pueda conformarse con integrantes de diferentes partes del territorio, pero no necesariamente ese concejal termina representando al territorio y no termina tampoco riñéndole cuentas a ese electorado que lo termina eligiendo. Te voy a dar el ejemplo de cualquier municipio, simplemente por mencionar uno, Zarate. El intendente puede ir con una lista de concejales que pueden ser todos zarateños y ninguno que termine representando a otra localidad del partido, lo mismo pasa en cualquier otro. Lo que tenemos es una representación partidaria y no una representación territorial de la política.

- ¿Cómo sería el proceso legislativo si una localidad quiere lograr la independencia?

La localidad que quiere lograr su municipalización lo que tiene que hacer es presentar un proyecto de ley que ni siquiera lo pueden presentar por mesa de entrada los vecinos de esa localidad porque la constitución provincial dice que todo proyecto de ley que implique un cambio territorial en la cuestión de división de municipios, lo tiene que presentar sí o sí un legislador que puede ser un senador o diputado.

Entonces, primer paso, tener que conformar un proyecto de ley. Segundo, que lo presente un legislador bonaerense. Y después, ese proyecto de ley pasa por diferentes comisiones que lo tratan. Finalmente es un proyecto de ley que como cualquier otro se trata en el recinto y se puede aprobar como se puede desaprobar y ese camino lo tiene que recorrer tanto en cámara diputados como en senadores y después lo tiene que firmar el gobernador de la provincia.

Imaginate el proceso que tiene que pasar una comunidad que quiere lograr su municipalización y atravesar todos los intereses políticos que implican en el medio. A ningún intendente le gusta que le dividan su municipio porque todo lo que es división de un municipio de ese intendente representa que le dividan su poder electoral, su poder económico, su poder territorial. Después, a su vez, los intendentes son quienes generalmente ponen los legisladores provinciales.

O sea, vos sos una comunidad que te querés separar de tu municipio, generalmente el intendente está en contra. Después pasas a la segunda esfera, que es la legislativa, donde están los representantes generalmente de los intendentes. Y después tiene que firmar el gobernador que sostiene gran parte de su poder en los intendentes..

- Si hay nuevos municipios, hay nuevos intendentes, hay nuevos concejales, hay una nueva estructura del Estado ¿Esto implica más gasto estatal?

No necesariamente. Nosotros lo que vemos es que justamente los municipios grandes son los que generan la gran burocracia municipal. Vos en los municipios grandes tenés intendentes, concejales, secretarías, subsecretarías, coordinadores, representantes de determinadas áreas. Todo eso es un municipio grande. Te voy a dar por ejemplo el ejemplo de Córdoba que tiene un sistema municipal completamente diferente, en el que no tiene un municipio partido, o sea, no es una gran extensión territorial, sino que lo que tiene es un municipio urbano y cada ejido urbano se autogestiona y se autogobierna. Localidades, por ejemplo, de menos de 10.000 habitantes, se gestionan generalmente con 4 o 5 personas. Son todos comuneros que son elegidos por el voto popular, esos mismos comuneros muchas veces son quienes eligen un administrador o muchas veces ese administrador es elegido por el voto popular y tiene el acompañamiento de los comuneros para administrar su municipio. O sea que la estructura chica en un municipio, generalmente se termina administrando de manera más fácil y con mucha menos burocracia que un municipio grande.

- En la Provincia de Buenos Aires hay dos posturas, una que dice que hay que integrar la provincia, el pensamiento de Axel Kicillof, y la otra que dice que hay que dividir la provincia para poder gobernarla mejor. También hay cuestiones electorales, pero vamos a dejar un poco eso de lado. Si hay más municipios, ¿la provincia se integra o se divide?

No tiene nada que ver una cosa con la otra. La división de la provincia, estamos hablando de generar nuevas provincias en el territorio nacional, y lo que es división de municipios es simplemente dar a cada comunidad un autogobierno y autogestionarse. No estás perjudicando el territorio ni la integración de la provincia, todo lo contrario.

Yo creo que la provincia se integra más con el reconocimiento de los municipios. Un municipio grande como La Matanza o General Pueyrredón que tiene su cabecera en Mar de Plata, su gobierno local está en Mar de Plata. Nosotros en nuestra asociación tenemosa Sierra de los Padres que se quiere separar y quiere hacer su propio municipio. Actualmente para hacer cualquier trámite municipal de Sierra de los Padres, tenés que ir a Mar de Plata. Tenés que manejar más de una hora para hacer cualquier trámite municipal, una habilitación municipal, pagar un impuesto, lo que sea, ver a un concejal.

Muchas veces estas localidades no tienenno tienen médicos en sus salas de emergencia. Entonces, el médico va una o dos veces por semana y la gente está desatendida en términos de salud. Es muy compleja la realidad del interior. Te decía el tema de La Matanza. El gobierno local de la matanza no da basto para dar respuesta a los vecinos de Gozalez Catán, Laferrere, Virrey del Pino. El otro día vimos el caso del colectivero asesinado en Virrey del Pino. ¿Y qué dicen esos colectiveros? Que es zona liberada, que a la noche no tienen ningún tipo de servicio. O sea, que los colectivos se meten en calles que no están asfaltadas, sin luminarias. ¿Por qué? Porque esos vecinos están lejos del Estado. El Estado no les llega.

La gente de Virrey del Pino vive con esa realidad todos los días, que es una realidad completamente diferente a la de Ramos Mejía o la de San Justo. Y sin embargo, todos vienen del mismo municipio.

- Hay un caso testigo que es el municipio de Lezama. En el 2009 se independizó de Chascomús. ¿Cómo lo logro?

A Lezama lo que le pasó es que se alinearon todos los planetas. Lezama es un reclamo de mucho tiempo, con una comunidad súper organizada. La realidad es el pueblo de Lezama tiene 5.000 habitantes. Es un municipio prácticamente rural y está toda su población casi concentrada en lo que es el ejido urbano del propio Lezama. Entonces era mucho más fácil generar ahí una conciencia y una cohesión social como para que el reclamo de separarse de Chascomús arraigara en toda la población. La cohesión social que tenía Lezama tras el reclamo de ser declarado nuevo municipio era una realidad histórica porque ellos habían sido municipio, en el pasado se llamaba municipio de Viedma. Lo que reclamaba Lezama era una reparación histórica de volver a ser municipio. Ellos lo que pedían era un resarcimiento histórico y se reconocían como nuevo municipio, no ya como municipio de Viedma sino como municipio de Lezama. Eso por un lado. Por otro, tuvieron la suerte de que habia un legislador propio de Lezama, que vivía en Lezama, un legislador de la UCR que trabajó arduamente en la legislatura provincial para presentar el proyecto para que se trate en las comisiones, se calzó el proyecto al hombro y lo pudo llevar adelante. Y después hubo un condimento más. Lezama está sobre la Autovía 2 y los vecinos llegaron a un punto que dijeron, bueno, vamos a cortar la Autovía 2 todos los veranos hasta que seamos declarados como nuevo municipio. Entonces, eso al gobernador de turno le generaba un dolor de cabeza enorme porque cada verano cortaban la ruta y no permitían el paso a la gente que iba para el lado de la Costa

- ¿Fueron recibidos por el gobierno bonaerense en este tiempo?

No, No fuimos recibidos ni por el Gobierno de Daniel Scioli, ni por el María Eugenia Vidal, ni por el Gobierno de Axel Kicillof hasta ahora. La verdad que es alarmante cómo el gobierno provincial se niega a recibir a la representación de 60 pueblos, ciudades y localidades de toda la provincia, por lo menos para ser escuchados. Sin embargo, nos cierran la puerta históricamente.

- Estuviste reunido con el dirigente de Juntos y ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. ¿Charlaron sobre este tema?

Exactamente, sí, nos juntamos justamente para charlar este tema. Joaquín de la Torre conoce muy bien el tema, lo conoce personalmente porque fue intendente de San Miguel justamente en la época posterior a que el municipio de General Sarmiento se separara, se dividiera en la época de la gobernación de Duhalde y se conformaran los tres municipios que actualmente tienen: San Miguel, Malvinas Argentinas y José C. Paz. Así que toda esa experiencia de la división del municipio de General Sarmiento, Joaquín la conoce de primera mano. Y él ve el progreso de los tres municipios, obviamente con sus diferencias pero el progreso visible en cada una de las comunidades.

Joaquín de la Torre entiende que la gran transformación que necesita la Provincia de Buenos Aires es justamente modificar el sistema municipal y poder generar esta situación de que sean reconocidos los municipios y poder en lo posible dar a cada comunidad un gobierno local para que sea autogestióne.

- Entonces si una localidad se quiere independizarse o le gustaría o quiere empezar ese camino, ¿se pone en contacto con ustedes?

Exactamente. Nosotros podemos orientarlos en todo lo que es la organización de su lucha, como en términos legales, y que integren la asociación provincial, les va a dar una mano para generar la fuerza suficiente para poder lograr su independencia.