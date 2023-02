De acuerdo a los resultados provisorios del Censo 2022, en el territorio bonaerense hay 2685 personas que no se identifican con el sexo masculino ni femenino. Sorprendió Vicente López que quedó primera dentro de las comunas del Gran Buenos Aires superando a municipios como La Matanza que tiene una población 7 veces mayor. Además, hay 13 comunas de las 135 que no registraron ni una sola persona no binaria. El detalle en esta nota.