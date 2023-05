Por Ramiro Pablo Gómez - Twitter

Hay más de 4 mil Supermercados Chinos distribuidos en toda la Provincia de Buenos Aires. La presidenta de la Cámara empresarial de desarrollo argentino y paises del sudeste asiático, Yolanda Durán, aseguró que los dejaron afuera de “Precios Justos” aunque están negociando para incluirlos.

Entrevista completa:

- ¿Qué viene pasando con los precios de los Supermercados Chinos? Hace un tiempo atrás tenían mejor precios que cualquier hipermercado. Hace poco eso se dio vuelta, ¿Cómo se explica esto?

El gobierno arregló Precios Justos para los hipermercados. Ellos mismos tienen sus propios productos, los siembran, lo elaboran, lo envasan, lo distribuyen y lo colocan en sus góndolas, Negociaron sus propias marcas con un marcap de descuento. Increíble. A todo eso, se hicieron los vivos las empresas que nos distribuyen.

La semana pasada nos convocaron, estuvimos con el Secretario de Comercio, y ahora sí nos quieren incluir en Precios Justos, lo cual nos parece de bien. Nos pidieron un listado, se lo acercamos y estamos esperando la respuesta porque tienen que negociar con los mismos de siempre que nos proveen a nosotros. Es terrible porque los hipermercados nos ponen la competencia al lado del supermercado de proximidad, los mayoristas te ponen mercados de proximidad también al lado de nuestros supermercaditos. La verdad es que esto es un desastre pero aun así nos tenemos que ir a proveer de esta gente porque no tenemos otra opción.

- ¿Hay discriminación hacia los Supermercados Chinos?

No sé si es discriminación, es una guerra de comercio. Acá con la inflación nadie quiere perder. Para eso está nuestra Cámara, para eso tenemos una institución para defendernos, ir a hablar con el gobierno y gracias a Dios que los medios nos escuchan también.

Los hipermercados tienen ventajas económicas y financieras. Siembran, envasan, lo transportan, lo distribuyan en sus bocas y lo colocan en las góndolas. Por eso le dije al Secretario de Comercio que había que llamar a las empresas proveedoras de materias primas e insumos para ver a cuánto están comprando y analizar la formación de costo de un producto, cuánto sale un paquete de fideos ya puesto en el mercado. Cuando vos tenés el origen de los precios, podés analizarlo. Me contestó otra cosa el Secretario, me dijo que le interesaba analizar la variación de precios pero nosotros pedimos que analicen desde el comienzo, el origen. Ahí están ganando las empresas. A la mayoría de marcas líderes no les importa, son ciegos, sordos, no escuchan

- Vos sos Presidenta de esta Cámara hace por los menos dos décadas y has tenido contacto con muchos Secretarios de Comercio, incluso con Guillermo Moreno. ¿Cómo era la relación con él?

Guillermo Moreno, los sentaba en la mesa y les pedía justamente eso. Tenían que venir con su formación de las facturas de compras de las materias primas, se sentaban, analizábamos. A veces no entrábamos todos, quedábamos parados, se llenaba el salón. Es una manera de trabajar a la vista de todos y teníamos la oportunidad de hablar. A Guillermo Moreno hoy nadie lo querría porque nadie quiere que cuando hay inflación, cuando les están comiendo el bolsillo de la gente, nadie quiere que se metan en medio y les digan no.

Los Secretarios de Comercio que vinieron después de Moreno no conocen el sector, calientan la silla y se van. Mientras tanto nosotros sucumbimos en el medio peleando que la mercadería aumentó, que la gente no le alcanza la plata. Hasta que el Secretario entendió lo que es el comercio ya pasó su mandato, se tuvo que ir. Hay que poner un Secretario del Comercio que conozca del otro lado, no solamente macroeconómicamente sino microeconómicamente.

- ¿Un Guillermo Moreno sería la solución al alza de precios descontrolada?

No sé si es la solución pero más vale malo conocido que bueno por conocer. Cuando estaba Moreno había inflación ¿Y qué hacía? Convocaba a todos, escuchábamos, mirábamos y analizábamos los precios.

- ¿Cuántos Supermercados Chinos hay en la Provincia de Buenos Aires?

Hay más de 4.000 supermercados.

- ¿Solo en el conurbano?

No, también tenemos en Tapalqué, General Belgrano, Azul, Coronel Suárez. Tenemos un montón por distintos lugares a lo largo y ancho de la República Argentina y en cada barrio. ¿Por qué? Estamos ahí porque a pedido de la gente quieren que nos instalemos. Caemos con más de 8.000 artículos de primeras, segundas y terceras marcas y damos la posibilidad a cada pequeño productor de cada lugar para que exhiba sus productos en nuestras góndolas.

- ¿Es verdad que están cerrando Supermercados Chinos o es una exageración?

No, no. Yo había dicho en una nota periodística que habíamos hecho un relevamiento que 200 habían cerrado pero eso fue en la pandemia, ahora ya no. El 10% no pudieron abrir más y el resto se reubicaron en el interior. Nos fuimos mucho para Misiones, Salta, más para el interior de acá del conurbano.