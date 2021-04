En un suplemento del Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, se publicó este sábado la resolución 1208 de la jefatura de gabiente bonaerense donde establece la división de fases epidemiológicas y las correspondientes actividades autorizadas y prohibidas por la segunda ola del coronavirus.

Criterio

En Fase 5 están incluidos los municipios que en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud, hayan tenido una cantidad equivalente a DIEZ (10) o menos de DIEZ (10) casos positivos de COVID-19 semanales cada cien mil (100.000) habitantes. Además, estarán incluidos en FASE 5 aquellos municipios que, teniendo una población que no permita aplicar el criterio establecido en el párrafo anterior, presenten un mínimo de CINCO (5) nuevos casos positivos de COVID-19 semanales, tomando como base las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud.

En tanto que en Fase 4 estarán los municipios que en las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud, hayan tenido una cantidad equivalente a DIEZ (10) o más de DIEZ (10) casos positivos de COVID-19 semanales cada cien mil (100.000) habitantes tomando como base las últimas dos semanas inmediatas anteriores a la fecha de evaluación que realice el Ministerio de Salud.

Asimismo estarán incluidos en Fase 3 los municipios que de acuerdo al artículo 13 del Decreto Nacional N°235/21 modificado por su similar N° 241/21, fueran considerados lugares de “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario”, siempre que no integraren el aglomerado del ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS AIRES (AMBA) según está definido en el artículo 3° del Decreto N° 125/21 y aquellos municipios en los cuales se haya producido un brote o un aumento significativo y repentino de casos positivos de COVID-19, cuando a partir de la identificación de los primeros casos autóctonos, se observare un incrementoen la velocidad de transmisión medida en términos de tiempo de duplicación o la ocurrencia de casos autóctonos en donde se verifique que la cadena de transmisión se corresponde con un escenario de transmisión comunitaria.

Por último estarán incluidos en Fase 2 los municipios que integran el aglomerado del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Restricciones

En las comunas en Fase 5, las actividades comerciales de carácter general no podrán desarrollarse entre las 2 y las 6, al igual que las personas no podrán circular en el mismo periodo horario.

En los municipios de Fase 4 las actividades comerciales de carácter general no podrán desarrollarse entre las 0 y 6 horas y las personas tampoco no podrán circular en ese horario. En los de Fase 3, las actividades comerciales de carácter general no podrán desarrollarse entre las 20 y las 6, los comercios gastronómicos no podrán desarrollarse entre las 23 y 6 y las personas no podrán circular entre las 0 y las 6.

En los municipios de fase 2, las actividades comerciales no podrán desarrollarse entre las 19 y las 6, los comercios gastronómicos no podrán desarrollarse entre las 19 y las 6 salvo en las modalidades de

reparto a domicilio y para retirar en el establecimiento en locales de cercanía; y entre las 6 y las 19 horas los locales gastronómicos solo podrán atender a sus clientes y clientas en espacios habilitados al aire libre. Además las personas no podrán circular entre las 20 y las 6.

La clasificación

FASE 2

Almirante Brown; Avellaneda; Berazategui; Berisso; Ensenada; Escobar; Esteban Echeverría; Ezeiza; Florencio Varela; General Las Heras; General Rodríguez; General San Martín; Hurlingham; Ituzaingó; José C. Paz; La Matanza; La Plata; Lanús; Lomas de Zamora; Luján; Malvinas Argentinas; Marcos Paz; Merlo; Moreno; Morón; Pilar; Presidente Perón; Quilmes; San Fernando; San Isidro; San Miguel; San Vicente; Tigre; Tres de Febrero;

FASE 3

Azul; Balcarce; Bolívar; Adolfo Gonzales Chaves; Brandsen; Campana; Cañuelas; Castelli; Chacabuco; Chivilcoy; Daireaux; Exaltación de la Cruz; General Alvarado; General Paz; General Villegas; Lincoln; Mercedes; Monte; Pergamino; Rauch; San Cayetano; Suipacha; Tandil; Trenque Lauquen; Tres Lomas; Villa Gesell; Zárate;

FASE 4

25 de Mayo; 9 de Julio; Alberti; Arrecifes; Ayacucho; Bahía Blanca; Baradero; Benito Juárez; Bragado; Capitán Sarmiento; Carlos Casares; Carlos Tejedor; Carmen de Areco; Chascomús; Colón; Coronel de Marina L. Rosales; Coronel Pringles; Coronel Suárez; Dolores; Florentino Ameghino; General Alvear; General Arenales; General Belgrano; General Guido; General Juan Madariaga; General La Madrid; General Lavalle; General Pinto; General Pueyrredón; General Viamonte; Hipólito Yrigoyen; Junín; La Costa; Laprida; Las Flores; Leandro N. Alem; Lobería; Lobos; Magdalena; Maipú; Mar Chiquita; Monte Hermoso; Navarro; Necochea; Patagones; Pehuajó; Pellegrini; Pila; Pinamar; Puán; Punta Indio; Ramallo; Rivadavia; Rojas; Roque Pérez; Saavedra; Saladillo; Salto; San Andrés de Giles; San Antonio de Areco; San Nicolás; San Pedro; Tapalqué; Tornquist; Tres Arroyos

FASE 5

Adolfo Alsina; Coronel Dorrego; Guaminí; Lezama; Salliqueló; Tordillo; Villarino