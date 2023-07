La Junta Electoral de Unión por la Patria (UxP) definió en las últimas horas que algunas nóminas de precandidatos a intendentes bonaerenses no podrán competir en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) del 13 de agosto por no contar con los avales suficientes, mientras que otras fueron autorizadas, pero no podrán ir adheridas a la boleta del gobernador y el presidente.

A través de la resolución 18, se decidió que los candidatos para la intendencia de Bragado, Mariano Oscar Marini y Sergio Broggi; Cristina Carrasco y Facundo Rey, de Balcarce; Guillermo Favale y Martín Ezequiel Poustis, del partido de la Costa; y Sebastián Gómez, de 25 de Mayo, puedan utilizar la denominación “Celeste y Blanca”, pero deberán competir con boleta corta; es decir sin la adhesión a las listas seccionales y de gobernador y vicegobernadora.

A la vez, se dispuso no oficializar otras nóminas de precandidatos a intendentes y a cargos municipales por no haber subsanado las observaciones que la Junta había efectuado.

PRIMERA SECCIÓN

De la Primera Sección Electoral, que comprende 23 distritos del norte y oeste del conurbano bonaerense, se dio de baja las nóminas de: Rodrigo Barrios, de José C. Paz; de Fernando Rey, Armando Bruno y María del Carmen Flores, de San Miguel; de Federico Ugo, de Tigre; de Carlos Dora, de Campana y de Natalia Peluso, de Ituzaingó.

SEGUNDA SECCIÓN

Tampoco podrán competir de la Segunda Sección -comprendida por 15 distritos del norte de la provincia- Rosa Nieve De Nevi, de Ramallo; Silvina Chehin Lahad, de Rojas, ni Leandro Matilla y Pablo Giménez, de Zárate.

TERCERA SECCIÓN

En la populosa Tercera Sección, conformada por 19 distritos de la zona sur del conurbano, las listas dadas de baja son las de: Agustín Celi, de Berisso; Matías Thea, de Punta Indio; Juan Cruz San Martín y Pablo Monserrat, de Esteban Echeverría; María Laura Ramírez, de La Matanza; y Gabriel Berrozpe, de Quilmes.

CUARTA SECCIÓN

De la Cuarta Sección, integrada por 19 distritos del noroeste provincial, no podrá participar de la elección Patricia Lagnino, de Chivilcoy.

QUINTA SECCIÓN

De la Quinta Sección -formada por 23 distritos del este bonaerense - las listas no autorizadas son las de: Paulo Tilaro, de General Alvarado; Eduardo Bortolotti, de General Guido; Jorge Coronel de Tandil y Luis Davico de Necochea.

SEXTA SECCIÓN

En tanto, de la Sexta Sección Electoral, que conforman los 22 distritos del sur provincial, dieron de baja las grillas de Ernesto Martínez, de Adolfo Alsina.

SÉPTIMA SECCIÓN

De la Séptima, que comprende a ocho distritos del centro bonaerense, no podrán competir Gabriel Blanco de 25 de Mayo; Juan José Benavente, de Tapalqué y Maximiliano Sciani, de Roque Pérez.

OCTAVA SECCIÓN

En la Octava Sección, que integra La Plata como distrito único, no hubo listas dadas de baja.