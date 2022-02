Desde LaNoticia1.com rescatamos historias de superación en el "Día contra el cáncer" como una forma de exponer una mirada positiva dentro de una tragedia pero fundamentalmente para resaltar que si ante la adversidad se responde con alegría, solidaridad y positividad, el tránsito de ese camino de espinas es más leve dado que la energía personal y de los vínculos que acompañan ese momento se potencia.

A veces, la tragedia no se puede evitar pero los que quedan en este plano de la existencia también deben superarse para no vivir en la angustia de lo irremediable. Ese es el caso del evento solidario "La carrera de Nahuel" creado por la madre del nene que falleció al no poder superar la leucemia pero de todas maneras la carrera se hace todos los años para hacer pelucas oncológicas y juguetes para chicos internados.

Historias de superación

Con 10 años y leucemia lanzó un proyecto solidario para comprar insumos hospitalarios y ayudar a otros chicos

Julieta Leonetti transitó leucemia linfocítica con solo diez años y la forma que eligió pasar ese trágico momento fue con alegría y solidaridad. En pleno tratamiento arrancó un proyecto de venta de galletitas para ayudar a comprar insumos que otros niños podrían necesitar.

Escribió sus vivencias de la leucemia en un libro y apoya a otros que pasan lo mismo

Enfermó cuando tenía 14 años. Recuperada, Celeste Iannelli escribió "Diario de la servilleta", un libro en la que cuenta su experiencia. "Es un momento de la vida que no es eterno, es un momento que hay que pasar. Esto me dejó un montón de cosas. Pero si tengo que destacar algo, es a valorar la vida, y a valorar lo simple de la vida", cuenta. También usa las redes y, apoyada en el humor, responde preguntas y muestra cómo es hoy a los 19 años su día a día con su familia.

Todos Unidos por Mélody

Desde la página de Facebook que lleva ese nombre, los internautas digitales, le mandan fuerzas cada vez que tiene una operación por el tumor cerebral que padece hace seis años.

La Carrera de Nahuel

Nahuel ya no está pero su partida dejó en su madre las fuerzas para armar un evento solidario pelo para hacer pelucas oncológicas y juguetes para chicos internados.

"Vencí al cáncer": El mensaje en primera persona que se repite en redes y que sobrepasa toda grieta

En esta nota de opinión se desarrolla lo siguiente; "No deja de llamar la atención, desde hace rato, las manifestaciones en redes sociales (principalmente en Twitter, una red donde prima la agresión) por parte de sobrevivientes del cáncer y el respaldo total y unificado que reciben de decenas de miles de usuarios..."