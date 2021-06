Argentina registró dos casos de la variante Delta de Covid-19, en dos menores que regresaron a Ezeiza desde París el 24 de abril. Esta nueva mutación se suma a las ya existentes como la Manaos, California, Británica y Río de Janeiro.

El Dr. Jorge Quarleri se refirió a estos cambios en los virus y a cómo responden las vacunas que están siendo aplicadas en el país y en el mundo. Además llamó a seguir cuidándose a pesar de haber recibido ambas dosis contra el Coronavirus.

¿Cómo surge una nueva variante?

Este es un virus que se replica dentro de nuestras células y durante su réplica, durante su aumento, empiezan a generar una gran cantidad de virus, los podríamos llamar “hijos”, dentro de la célula en la cual se está replicando, es una condición indispensable para cualquier virus hacerlo dentro de una célula, no pueden hacerlo fuera de una célula viva nuestra por eso nos parasitan las células. Durante ese proceso de replicación el virus necesita sintetizar, fabricar desde nuevo, todos los componentes que lo constituyen. El virus tendrá que generar una especie de fotocopia de lo que es el material genético, donde reside toda la información de la que ellos disponen para producir los efectos que producen en las células que infectan. Es durante ese mecanismo de copiado de ese genoma para generar múltiples copias cuando se cometen errores, la maquinaria que el virus utiliza para copiar es ciertamente imperfecta. Aparecen errores y, en consecuencia, los genomas hijos no van a ser exactamente iguales al parental, al que infectó originalmente la célula.

¿Cuál es el problema que puede surgir en este proceso? Quarleri lo ejemplificó con “algo cotidiano” como cuando se hace el duplicado de una llave. “Nos suele ocurrir que, a pesar de que las vemos a simple vista que la original y la copia parecen ser iguales, cuando la copia la queremos hacer funcionar en la cerradura no funciona. Es necesario hacer algunos ajustes, limandola, puliendola de modo tal de ajustarla”, explicó.

En los virus pasa igual. “Cuando se hacen copias podríamos tener cambios que afecten su capacidad para abrir la puerta de las células”, afirmó.

¿Este cambio podría ser algo positivo?

Producto del cambio, podemos tener tres posibilidades: que no pase nada y sea exactamente igual a la original, las otras van por lo opuesto, que sea beneficioso o perjudicial, si es perjudicial nunca lo vamos a advertir nosotros porque el virus se metió en un callejón sin salida, se generó un virus que ha perdido la capacidad de infectar y en consecuencia se extinguirá. Nunca lo vamos a ver. Lo que vemos es que aparecen las variantes que por fortuna para él le otorga ese cambio algo que le resulta beneficioso a él y perjudicial a nosotros, porque la cerradura se va a abrir con mayro velocidad, se va a poder multiplicar con mayor eficiencia y va a tener muchos más hijos en menos tiempo.

En este sentido cabe destacar que desde la Organización Mundial de la Salud buscan inculcar a la comunidad científica que no llamen a las variantes por su origen geográfico, en su lugar, bautizarlas con nombres griegos para “no estigmatizar a determinada región geográfica con una variante y no decir “ustedes son los grandes responsable” de haberla generado”; señaló el bioquímico.

Asimismo, Quarleri aclaró que el 85% de las variantes que conocemos fueron caracterizadas en países del primer mundo porque “tienen una amplia disponibilidad y las herramientas técnicas para hacer esta caracterización. No es casualidad, nos está costando saber si hay variantes en Angola, Zaire, etc, no porque no haya variantes, probablemente las haya”.

¿Qué se sabe de la variante Delta? ¿En qué clasificación se encuentra?

Tenemos uno de los grandes impactos mediáticos de la pandemia a nivel local, porque la variante delta en Argentina, ha sido detectada solamente en un viajero menor de edad proveniente de París hacia fines de abril. Gracias a los mecanismos de vigilancia montados en Ezeiza. Afortunadamente, si bien hubo detección de la variante delta de origen indio, gracias a haber hecho la vigilancia epidemiológica y haber tomado las medidas que se toman con una persona que llega desde el exterior para que esa persona haga el aislamiento necesario, se logró circunscribir el caso solamente a ese niño y que no tengamos circulación comunitaria en Argentina. Sin embargo, está golpeando en países y el paradigma es el Reino Unido donde, a pesar de los altos niveles de vacunación que ese país, o ese conjunto de países tiene, han tenido en la última semana 30 mil nuevos casos denunciados donde más del 90% de ellos fueron por esta variante.

¿Es más contagiosa?

Parece ser que tiene una mayor capacidad de burlarse y escaparse de la respuesta inmunológica. Sin embargo, en Reino Unido, un país con una alta protección de vacunas, las personas que se infectaron, el ⅔ de ellas no estaban vacunadas, el otro tercio estaba vacunada con una dosis y el 50% de las personas que fallecieron tampoco estaban vacunadas. Lo que los estudios nos permiten saber que por ejemplo la Astrazeneca, Pfizer, ofrecen altos niveles de protección contra esta variante en lo que se refiere a casos de severidad.

¿Las actuales vacunas dan inmunidad ante las nuevas variantes?

Hablamos en términos generales, ninguna variante viral de las que hasta hoy circulan burla la respuesta inmunológica de una vacuna de las que hoy están autorizadas en nuestro país y otras partes del mundo. Ninguna de las variantes burla la respuesta inmune de modo tal que ésta sea ineficaz. Las vacunas son eficaces en todos los casos para todas las variantes conocidas a la fecha, debemos enmarcarlo en el sentido estricto de la enfermedad grave: persona vacunada no evoluciona a enfermedad grave salvo casos excepcionales. La infección es otra instancia por eso aun con las dos dosis y un buen nivel de anticuerpos tengo que seguir usando barbijo y las medias que todos conocemos: distancia, lavado de manos y la ventilación de los ambientes, esas cuatro patas son las grandes herramientas para dar batalla todos los días.

En los últimos tiempos parece haber crecido cierta desconfiaza sobre algunas vacunas ¿Todas son eficaces?

Todas sirven. A la fecha por primera vez leía un reporte en una revista científica de mayor prestigio internacional donde se hizo una comparación en 4000 personas, con Astrazeneca vs Pfizer y las eficacias de ambas son absolutamente comparables. Parecería que a lo que no tenemos acceso, como si fuésemos niños, es mejor que lo que ya tenemos. Todas las vacunas están autorizadas, han dado probada evidencia de que son generadoras de inmunidad. Esto es necesario, generar un estado inmunológico que nos va a permitir en la enormísima mayoría de los casos la evolución hacia enfermedades con enfermedades graves.

¿Por qué en lugares como Europa solo permiten ingresar a turistas con ciertas vacunas?

Es cierto, pero no tiene que ver con una restricción por la vacuna en sí. Son países que circunscriben su normativa a lo que dice la OMS. Si la OMS no le pone la luz verde, como con la Sputnik V que está bajo estudio, aún reconocido por la OMS, hasta que no lo digan un país trata de decir “no apruebo tal vacuna” como certificado verde para que puedan ingresar.